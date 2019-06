Tango, Sommarschack, Föredrag – Det händer i dag 26 juni 2019

GÄVLE

Arrangemang

Sommarvisning i museet! Museet uppifrån och ned. Ingela Jönsson visar museet och ger smakprov på vad som finns att se. Med start i samtidskonsten på våning 3, där vi bland annat ser skulpturen Second Best (Cajsa von Zeipel, 2011) tar vi oss via Gunnar Cyréns design och 1900-talets konst bakåt i historien. Vi ser målningar av Zorn, Carl Larsson och andra konstnärer och avslutar vår vandring i länets historia, i utställningen Historien händer här. Kl 13 Länsmuseet Gävleborg – Fri entré!

Kl 19.00 Staffans kyrka Operaönskekonsert på orgel . Joakim Andersson, orgel. Musik av bl.a. Wagner, Mozart och Verdi.

Vandring. Tag buss 95 kl 9.53 från Gävle Central till Böna Cafe. Vandring 2-3 km Friluftsfrämjandet.

Bangolfen i Stenebergsparken öppen alla dagar kl. 12 - 19. Stängt vid regn. All behållning går till Lions hjälpverksamhet. Lions Club Gävle Norra.

Gefle Tango bjuder in till argentinsk tango klockan 18:00-21:30 i musikpaviljongen i Regementsparken. Prova på de första 45 minuterna och dansa sedan socialt. Fika finns till självkostnadspris.

Sommarschack på Andersbergs bibliotek. Kom och spela schack hos oss när Kennet från Gävle Schackallians är på plats för att ge tips och råd. Sommarschack varje onsdag kl 14:00-15:30. Under sommarlovet finns det varje dag brädspel och pyssellådor att låna i disken. Du kan också gå vår somriga tipsrunda där du kan vinna fina priser. Andersbergs bibliotek.

Sommaröppet Johnny Mattsson-gården Gamla Gefle. Öppet konstnärshem, visning av hem, verkstad och utställning. Rettigsgatan 6 Gamla Gefle, bredvid museet. Öppettid 13:00-15:00.

Parklek vid Cafét i Boulognerskogen. Kom och var med vi spelar spel, målar och hittar på utelekar. För detaljerat program se Facebook Sommargläntan Café. För barn mellan 6 till 15 år. Måndag till fredag kl: 13-17. Inställt vid regnväder.

Furuviksparken. Öppettider 24 juni-18 augusti 10:00-19:00. Tivoli 11:00-19:00. Djurmatningar (varje dag): 11:00 Matning av schimpans. 12:00 Matning av orangutang. 13:00 Kamelaktivitet. 14:30 Matning av lemur. 15:00 Fäbodmatning.Furuviksbarnens Veteranförening visar Minnenas Loge med dräkter, foto och rekvisita. Ons-lör-sön 11:00-15:00 mellan 21 juni till 4 augusti.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Galleri Elixir, Gävle sjukhus entré, intill sjukhusmatsalen ställer ut Åsa Larsson ”En studie i akvarell” 1 juni till 25 juli. Utställningen är öppen alla dagar mellan kl 11.00-14.00.

Forsbacka sommar utställning. Utställningen pågår hela sommaren och öppet tider är 11.00-15.00 onsdag-söndag. Utställande konstnärer är Peter Endahl, Monica Wallman, Rasmus Jäderström, Liselott Fluhr, Sewan Saeedian.

Konstutställning på Medborgarskolan. Konstnär Bodil Öberg. Utställningen pågår från måndag 24 juni – torsdagen 4 juli. Medborgarskolan Gävle, Drottninggatan 23. Tillgänglig mellan 10.00 – 17.00 måndag – fredag.

RADIO GÄVLE

102,7 MHz

17.00 - 18.00 MHF-Radion med Ove Sandert (repris).

Du kan även lyssna på Radio Gävle på nätet www.radiogavle.se

HAMRÅNGEBYGDEN

Utställning

Träffpunkten Bergby, Vijvägen 30. Fotoutställning ”Kolla Hamrånge! Andra axplocket”. 10 juni - 30 augusti. Öppettider 9.00-15.00 Avvikelser kan förekomma.

SANDVIKEN

Arrangemang

M/S Emma avgår från Trebo i Sandviken 10.00 till Forsbacka (10.45). Vidare till Strandbaden, Årsunda. Ankomst 12.15. Återfärd 14.30 till Forsbacka (16.15) via Trebo (15.30).

Promenad i Stadsparken, Sandviken kl 14.00 - 16.00 Start vid Plangården.

Välkommen till Smedsgårdens Bruksmuseum ! Gå en guidad tur, titta på utställningen och ta en kopp kaffe i museiträdgården. Öppet: Juni-Juli / Tisdag, onsdag, torsdag, samt söndag 13.00 -16.00. Fri Entré!

Utställning

I Dur och Moll - Sommarens utställning på Smedsgården Bruksmuseum om Sandvikens musikliv. Ett urval av alla artister och orkestrar som förgyllt och förgyller musiklivet i Sandviken. Utställningen sammanställd av Gunnar Lundberg och Tommy Hjort från Sandvikens Vänner. Fri entré. Öppet: Juni-Juli / Tisdag, onsdag, torsdag, samt söndag kl 13.00-16.00.

ÖSTERFÄRNEBO

Arrangemang

Dagligen 23/6 - 11/8. Servering i Koversta hembygdsgård 13.00 - 17.00. Handelsboden öppen. Utställning av konfirmationskort och gamla trasmattor.

G/HAMMARBY

Arrangemang

Föredrag kl 18.00-19.00, Gamla Stenhuset, Ribacksv 5, Gästrike Hammarby. Din egen Anne-Margrethe. Syskonen Bertil Murray och Margareta Murray Nyman berättar om sin farmor- mor till Hammarbys egen eldsjäl Carl-Adolf Murray- med utgångspunkt i deras bok med samma namn. Efterföljande sommarmusik i Hammarby kapell kl. 19.30.I denna ljuva sommaritd, Birgitta Hamberg, Linda Hansson och Åsa Åberg sång och musik.

TORSÅKER

Utställning

Pelargonmuseum och trädgård i Torsåker. Här finns gamla svenska pelargoner och andra ovanliga sorter, försäljning av sticklingar samt café med pelargonkaka. Öppet: ons - fre 10-18, lör - sön 10-15. Forsvägen 19, Torsåker (skyltat från centrum).

HOFORS

Arrangemang

Bypop special. Ingemar Dunker, Anders Bullen Ström och Göran Ekman Spelar och berättar om Beatles när dom kom till Sverige . Barkhyttans bygdegård. Kl 19. Hembakt fika säljes av byalaget i pausen.

KUNGSGÅRDEN

Utställning

Berit Stenlund visar sina målningar med tema ”Livsnjutande kvinnor” under tiden maj/juni på Berglunds Bageri i Kungsgården. Bageriets öppettider: måndag - fredag 07.30-17, lördagar 07.30-15. Välkomna att njuta av både konst och god fika!

OCKELBO

Utställning

Wij Trädgårdar har öppet alla dagar 1 juni till 7 september kl. 10.00 - 16.00. Med utställningar, Eko-torget, Wij Trädgårdshandel, Trädgårdens ekologiska buffé, Turbin konsthantverk, Barnens Trädgård och mycket mer. Se wij.se för mer information. Utställning i Ateljén, Wij Trädgårdar: ”Mellan dröm och verklighet” av fotograf Jostein Skeidsvoll. Utställning i Kulturladan, Wij Trädgårdar: ”Perpertual change” en kortfilm av Gustav Cavalli om Lars Krantz. I Wij Valsverk ”Det flytande”, foto, grafik, måleri, video och installation av Kenneth Håkansson.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Utställning

Samisk historia, språk och kultur. Anita Ponga har sett det lilla i det stora landskapet, att måla en bild av naturen på egna premisser. Allt i naturen lever, till och med en sten andas, men oerhört långsamt. Tomas Colbengtsons konstverk bygger på minnen från hans egen uppväxt i en liten samisk by och dagens situation för urfolk. Biblioteket i Skutskär kl 9 -19.

Söderhällgården. Visning av tomteverkstad, folklivsmuseum och kaffestuga. Öppet alla dagar 11-17. Mer info finns på soderhallgarden.se

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle. Sommaröppet (25 juni – 18 augusti) med nya tider: tisdag – söndag kl. 12.00 – 16.00 varje dag. Måndagar håller vi stängt.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Vinnare & förlorare i svensk natur. Utställning av Göran Vesslén från Länsstyrelsen Gävleborgs natur- och viltenhet. Mäktiga havsörnsvingar har blivit en vanlig syn på himlen. Men luften fylls inte längre av lärksång. Djurvärlden förändras – några vinner, andra förlorar. En utställning med bilder av Sveriges främsta naturfotografer. Utställningen visas 1 juni – 4 augusti.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Mackmyra Skulpturpark 2 juni-1 sept. Bruksparken Mackmyra Bruk.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.

Utställningen ”Fakta från förr” i Tillgången på Sandvikens folkbibliotek, Kulturcentrum. Utställningen ger exempel på hur fakta har gestaltats i skolan genom tiderna. Går att se mellan 9 maj - 25 aug.

Gävle sjukhus, gamla entrén. Doktor Landelius konstsamling. En utställning där verk ur Region Gävleborgs konstsamling möter texter skrivna av studenter från Bollnäs folkhögskola. Utställningen pågår fram till 3 november. Öppet alla dagar, ingång via huvudentrén.