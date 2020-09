Gävle-konstnären Anna-Carin Landelius visar oss en tid i våra liv när vi står med en armlängds avstånd från varandra

Det som skulle bli den sista arbetsdagen på redaktionen på flera månader i våras avslutade jag med en promenad i Boulognerskogen. Det första vårljuset smög sig på ovanför trädtopparna trots den sena eftermiddagen, ändå var det som om ett stort mörker och inte vårljuset väntade oss. Vad skulle framtiden föra med sig? Allt svävade i osäkerhet.

Jag minns den dagen när jag ser Anna-Carin Landelius oljemålningar av kala trädstammar i kvardröjande snö. Kanske är det vårens upplevelser som får trädstammarna att likna ett fängelsegaller.

– Ett outtalat tema i utställningen är väntan. Jag tycker att det har varit väldigt svårt med läget som det har varit, säger Anna-Carin Landelius och syftar på coronapandemin.

Några av verken är gjorda under denna period av väntan och ovisshet. Bland dem en serie om fyra helkroppsporträtt av gestalter som hänger intill varandra, var och en inom sin egen ram. Ändå är det ett slags grupporträtt och jag ser gärna dessa fyra målningar som en enhet. De skulle kunna köpas in av Länsmuseet som en bild från detta märkliga år i våra liv, som vi i historieböckerna kommer att kunna urskilja inte minst via dessa märkliga gruppbilder där människorna står med en armlängds avstånd till varandra.

– Man vill komma ur tillståndet av isolering och av att tappa kontakten med omvärlden. Människor har också tappat kontakten med varandra.

Här finns också andra tematiska stråk, bland dem den återkommande grå flickan. Det är som om hon väntar på att bli ifylld med färg.

– Hon är ett alter ego som ständigt letar efter sin omgivning, var hon passar in eller inte passar in, säger Anna-Carin Landelius.

Det är ett känsligt, berättande måleri som Anna-Carin Landelius visar upp på Galleri K. Ibland kan ett berättande måleri vilja berätta för mycket, men Anna-Carin Landelius vågar låta mycket vila i gåtfullhet. Utställningen ger känslan av att Anna-Carin Landelius har tagit ett betydande steg framåt i sitt konstnärskap.

KONST

Anna-Carin Landelius

Galleri K, Gävle

Utställningen pågår 12/9–27/9