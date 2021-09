Gävle OK toppade seniorklasserna i stafett-DM

Tävlingsplatsen var belägen vid Langbergets motorstadion. Banläggare var Leif Kling. Att vara banläggare för kavlar är ett stort jobb för att få till alla gafflingar (olika banvarianter).

OK Hammaren har dominerat DM-tävlandet på de individuella tävlingarna med idel segrar för både damer och herrar, i huvudklasserna H21 och D21. När stafetterna avgjordes var det dock Gästriklands andra storklubb, Gävle OK, som dominerade och toppade både bland herrar och damer.

I H21 segrade Gävle OK lag 2. I laget sprang i tur och ordning Albin Sjöhed, Simon Sjöhed och Jonatan Söderberg. Albin inledde med att vinna startsträckan med fyra sekunder före DM-kungen Björn Ljunggren, Hammaren. Simon följde upp med seger på sträcka två. Klubbkompisen Richard Hejdenberg var sträcktvåa, nitton sekunder efter Simon. På den tredje sträckan gick Jonatan Söderberg en hård match mot veteranen Lars ”Jabba” Jansson. Jabba gjorde en fin upphämtning, men fick det kämpigt på slutet och kom i mål med kramp i benen.

I D21 tog Gävle OK:s första lag en klar seger genom Sara Åbom, Kristin Boman och Ann-Sofi Karlsson. Junioren Sara Åbom gjorde ett kanonlopp på den första sträckan och växlade med en stor ledning. Även på den andra sträckan blev det sträckseger genom Kristin Boman. Slutsträckans löpare, Ann-Sofi Karlsson, tog även hon en klar sträckseger och kunde defilera i mål.

Övriga DM segrare: HD 35- Valbo AIF genom Hasse Åberg, Henrik Mattsson och Peter Wiréhn. D13-16 Gävle OK genom Siri Hejdenberg och Svea Forsslund. H13-16 OK Hammaren genom Vigor Kjellman och Alfred Jeppsson. D12 Valbo AIF genom Alma Westin och Viola Forsberg. H12 OK Hammaren genom Ludvig Ljunggren och Melker Kjellman. HD10 Gävle OK genom Levi Borg och Ellie Söderberg.

Läsartext/Karl Olof Borg