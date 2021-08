Gävle Pride 2021: Så var årets Prideparad

Årets Prideparad består av två delar: digitalt filmade Pridehälsningar och livesändning med Hampus Larsson och Emmy Jansgård från RFSL Ungdom. Första stoppet i livesändningen är hos Moderaterna på Rådhustorget där de tillsammans med riksdagsledamoten Lars Beckman har uppdraget att dekorera en kaka i Pridefärger efter en modell som Ziita Eriksson, ordförande för Öppna Moderater i Gävleborg, skapat.

– Jag kastar ut allt på kakan, det får bli som det blir, säger Emmy Jansgård

– Jag går all in och använder mest blå färger, säger Lars Beckman.

Resultat är tre kakor som ser helt olika ut. Några i publiken kommenterar att ingen liknar originalet skapat av Ziita Eriksson. Hon är ändå nöjd.

– Alla är vinnare. Alla platsar in. Man får vara den man är, säger hon.

Hampus Larsson och Emmy Jansgård besöker under lördagseftermiddagen flera företag och organisationer som ger dem olika uppdrag. Till exempel Coop ordnar en ett sparkcykelrace där de får vara domare. Uppgiften hos Friskis & Svettis är att så stiligt som möjligt att cykla på ett träningsredskap och samtidigt mima till låten Fångad av en stormvind. Diskrimineringsbyrån ordnar ett rullstolsrally i en hinderbana för dem.

Både Hampus Larsson och Emmy Jansgård tycker att årets digitala parad är ett trevligt alternativ, men de saknar paraden på Gävles gator.

– Det är är extremt tråkigt att inte ha den. Paraden är en demonstration för våra rättigheter, säger Hampus Larsson.

För den breda allmänheten brukar kulmen på Pride-veckan vara just själva Pridetåget genom stan. Malin Jonsson, som är på stan klädd i byxor i regnbågens färger, brukar delta.

– Jag har gått med under nästan alla år. Jag längtar och hoppas att paraden blir av nästa år. Jag tror att tack vare Pridefestivaler törs fler vara den man när. säger hon.

Utmaningarna och uppdragen är inte enbart ett roligt inslag under direktsändningen. De ligger också till grund för tävlingen Årets Pridedeltagare under lördagen. Vinnaren är Svenska kyrkan i Gävle. Så här lyder motiveringen: "För ett strålande engagemang under hela Prideveckan som kulminerade i en unik musikupplevelse under paradgruppstävlingen".