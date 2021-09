Gävle ska fyllas av kultur under Å-draget

En av fjolårets kulturhöjdpunkter i Gävle var Ateljéföreningen Gaffels utställning i Rådhusesplanaden under Å-draget. Det hade varit en fin satsning ändå för att nå ut med den lokalproducerade konsten till Gävleborna, men under fjolårets coronaorsakade kulturöken var utställningen extra välkommen.

Under Å-draget i helgen är det dags igen. Och i år får Gaffels medlemmar sällskap på stan i konstvisningar av Gävle Konstgrafiker, som på fredagen öppnar sin skyltfönsterutställning Art walk i inte mindre än tre städer.

I Gävle, där konsten ställs ut i skyltfönster på Södra Kungsgatan 13 (i Söderhamn är Kungsgatan 11 och i Sandviken Hyttgatan), sammanfaller Art walk med Å-draget, den årliga starten på hösten med marschaller längs med Gavleån som lyser upp skymningen.

Idén med konstvisningar av Gävle-grafikernas verk föddes av föreningens ordförande Malin Wikström. När samhället stängde ner konstaterade hon att en av få saker som fanns kvar att göra var att promenera, och att det fanns många tomma skyltfönster i Gävle att använda sig av.

– Flera skyltfönster blev tomma i Gävle. Då kom jag på idén att få ut folk till att promenera i stadskärnan. Inte bara i skog och mark. Ett strosande. Art Walk. Att berikas med konst.

Från det att hon fick idén till att den genomfördes hann flera av de tomma butikerna fyllas igen, så ursprungsidén – att alla deltagande konstnärer skulle få varsitt skyltfönster – utvecklades till att Art walk istället skulle expandera till även Sandviken och Söderhamn.

Under pandemin har just konst i skyltfönster uppmärksammats som ett coronasäkert sätt att ändå ställa ut. Vilka fördelar och nackdelar ser du med att konsten flyttar in i skyltfönstren?

– Fördelen är att det är tillgängligt oavsett tid på dygnet. Lätt att hitta. Nackdelen är att det är svårt att hänga, tar tid från vårt eget skapande. Och att det inte blir en rumslig uppfattning som i ett galleri. Förhoppningsvis hittar fler besökare till oss på Tredje tvärgatan 3 när vi visar grafik i framtiden.

Grafik är svår att visa utomhus i osäkert väder, men Ateljéföreningen Gaffels medlemmar (som GD Kulturs läsare känner väl nu efter åren som de gjort vår konstadventskalender) kan lättare anpassa sina verk till Å-draget för att kunna visas utomhus i Rådhusesplanaden.

"Kom och flanera i parken, leta stora och små konstverk i buskarna och njut av performance, text, ljud och musik i paviljongen", skriver de i en inbjudan till Gävleborna.

Bland de medverkande konstnärerna hittar vi ett känt namn från sammanhang utanför den lokala konstscenen: Joakim Pirinen. Känner man till hans samarbeten sedan tidigare med Mikael Strömberg blir det inte fullt lika oväntat. Även denna gång är det i en duo med Mikael Strömberg som Joakim Pirinen deltar. De håller till i Rådhusesplanadens musikpaviljong och bjuder under dagen på "nya texter av Pirinen, radioteater, vackra melodier och ful elektronik".

Hinner du inte ut under Å-draget i helgen kommer Konstgrafikernas Art walk sitta uppe till och med 17 september och Gaffels konstverk kommer att flytta in på Spegeln till Skottes Musikteater i en komprimerad version av utställningen.

*

Tre andra kulturtips under Å-draget

* Cirkusgatan på Gävle Teater

Cirkusgatan är ett årligen återkommande evenemang under Å-draget. Men publiksamlingar på gator och torg har det inte gått att dra samman som vanligt det senaste dryga året, så då har Cirkusgatan istället fått flytta in under mer kontrollerade former på Gävle Teaters scen. Tre sittningar på 45 minuter väntar under lördagen (förbokning krävs). Medverkar gör cirkusartister från Svenska Jonglör Föreningen under ledning av Svart Adam Solander.

* Ida Long dansar hos Johnny Mattsson

Johnny Mattsson-gården brukar bjuda in konstnärer att ställa ut i träsnidarens verkstad i Gamla Gefle. I år väntar istället ett potentiellt spännande möte när skulpterandet i trä möter danskonsten. Det är dansaren Ida Long som har bjudits in till att genomföra tre korta soloföreställningar under lördagseftermiddagen.

* Spray-workshop för seniorer

Graffiti som ungdomskultur? Nja, de som en gång började spraya har i dag kommit upp i åldrarna, och för den som aldrig har hållit i en sprayburk är det aldrig för sent. Konstnären Rolfcarlwerner bjuder in till workshop för seniorer vid Länsmuseets graffitivägg. Det ska bli spännande att se om motiven kommer skilja sig från de som vi vanligen ser på väggen.