Gävle Taxi går på knäna – och SGS-bussen har ställt in nästan alla turer: "Det är katastrof för hela branschen"

Coronaviruset slår stenhårt mot resebranschen.

SGS-bussen har fått dra in nästan alla turer, resor till konserter, evenemang och kryssningar har ställts in och Gävle Taxi har förlorat minst 40-50 procent av sina kunder.

– Allt står still, konstaterar Peter Jansson på Gävle Taxi.