Gävlearkitekten Ida skapade hotellrummet ”Crescents” av is: ”Det bästa är att få bygga och jobba med kroppen”

För tre år sedan byggde hon issviten ”The Maelstrom” och i år har hon skapat ”Crescents” av isskivor i halvmåneform. Gävlearkitekten Ida Mangsbo har precis kommit hem efter två veckors isbygge på Ishotellet i Jukkasjärvi.

– Många återkommer varje år och det blir en härlig stämning. Det är roligt att göra något som skiljer sig från det vardagliga. Att genomföra ett helt projekt på bara två veckor och att jobba med kroppen är både bra och nyttigt, säger Ida Mangsbo.

Till vardags är hon landskapsarkitekt på WSP i Gävle där hon bland annat ritar grönområden och lekplatser. Hon och hennes isbyggarpartner Elin Julin lärde känna varandra på utbildningen och sedan dess har de hållit kontakten. De har hur mycket kreativa idéer som helst.

The Maelstrom som de byggde förra gången smälte bort när våren kom. En naturlig del i att skapa av is och snö. Men samma år byggde Ishotellet en klimatsmart anläggning som drivs av solenergi. ”Icehotel 365” fungerar som ett omvänt passivhus, förlänger säsongen och har gett turisterna möjlighet att bo i isrum året om.

– Den här gången var vårt uppdrag att göra ett rum till just Icehotell 365. Det betyder att rummet kommer att finnas kvar längre, kanske två eller tre år. Men det innebar också att vi var tvungna att flytta in all is och snö in i rummet och det blev en ny utmaning.

Ida och Elin ville ändra formen på rummet och skapa en mjukare känsla. De bestämde sig för att använda halvmåneformade isblock som byggstenar.

– Vår tanke är att locka in besökaren i en smal gång som sedan vidgar sig, där blir man omgärdad av höga isskivor formade som skäror på högkant. Känslan blir att det tornar upp sig i rummet, förklarar Ida.

Hon visar bilder och det ser ut som en sagomiljö. Den gnistrande isen med mönster i ytan och lätt böjda höga spetsar, som att kliva in i ett stort valskelett. På kortsidan finns en relief med stjärnhimmelskänsla.

– Många tänker nog på vågor och hav när de ser blocken i olika nivåer och skikt. Det ger en typ av mass-upplevelse, ungefär som jättestora dominobrickor på rad.

Den tunga och halkiga isen var en utmaning att hantera. Från början är isblocken två meter höga och 95 gånger 80 centimeter. De skördas ur Torne älv i mars varje år. För att traktorn skulle få in dem i rummet var de tvungna att göra ett stort hål i väggen.

Varje block sågades i fyra skivor och varje skiva vägde cirka 350 kilo. Isen kan ha både sjögräs och slöjor av luftbubbelstråk. Det ger fina naturliga mönster som de har lyft fram med hjälp av belysning. De använde både motorsåg och isjärn för att skulptera fram formerna och gröpte ur mönster i ytorna med ett skålat järn. Ibland blev det sprickor eller bitar som föll bort men isen är förlåtande och lätt att laga med hjälp av vatten och snö.

Vad är det bästa med att bygga en issvit?

– ­Att planera och bygga själv på kort tid. Det är en kreativ process och det blir alltid ändringar allt eftersom. Det är jättekul att testa och experimentera under själva bygget, säger Ida.

Resan till Jukkasjärvi gick smidigt med nattåget till Kiruna och därifrån är det bara två mil till Ishotellet. Ida och Elin har redan börjat skissa på nästa svit.

För två år sedan tog Ida med hela familjen på semester till Jukkasjärvi och då passade de på att åka hundspann. Färden gick på den frusna älven och genom vida skogar.

– Det tyckte barnen var kul. Det var så mysigt att färdas tyst i naturen, utan motorljud. Det finns så mycket vacker vildmark att se.

Ida Mangsbo

Gör: Landskapsarkitekt på WSP

Bor: I Gävle

Familj: Man och tre barn

Aktuell: Har tillsammans med Elin Julin byggt issviten ”Crescents” i Icehotel 365 i Jukkasjärvi