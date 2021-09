Gävlebon Robin fick världens bästa 30-årspresent när Molly Sandén hälsade på i trädgården

Den för publiken kostnadsfria Rix FM-festivalen fick tänka om redan förra året. Då kom de hem till folk och spelade, med max tio personer tillåtna i publiken. Detta år har de skalat upp till 40 tillåtna gäster. Vinnarna utses genom en tävling där kanalens lyssnare först fick anmäla sig via ett formulär och skriva en motivering om varför den skulle vinna. Därefter ropades tre namn från namngivna städer i ut i etern och den första av dem som ringde in till kanalen vann en konsert.

Det blev Gabriella Larsson i Gävle som tog hem vinsten och bestämde sig för att tillägna festen till sin lillebror Robin Sjöberg som fyllde 30 år i augusti. Det blev dock ingen överraskningsfest för en sådan hade hon redan ordnat för lillebrodern för två veckor sedan, även den i trädgården i Järvsta. Nu drog publiken lite mer åt storasysterns bekantskapskrets än lillebroderns.

– Jag klagar inte! konstaterar Robin Sjöberg som fick beskedet om festen från storasystern via ett Snapchatmeddelande från storasystern där Molly Sandén berättade om den speciella konserten.

Artisterna spelade tre till fyra låtar i en kvart var där Nea med superhitten "Some Say" släppt 2019 inledde följd av dansanta duon Jubël, mest kända för sin hitcover på "Dancing In The Moonlight" från 2018. Därefter tog Molly Sandén vid, som får sägas gör anspråk på titeln Sveriges största nutida kvinnliga soloartist.

– Lineupen är riktigt rolig. Och Molly är nog bäst, konstaterar Robin Sjöberg som såg ut att njuta under uppträdandet.

Totalt gör Rix FM 15 stycken sådana här stopp detta år. Efter Järvsta i Gävle väntar Sundsvall, Umeå, Borlänge och final i Uppsala.