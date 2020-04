Gävlebons stora genombrott – samarbetar med deckarstjärnan Jens Lapidus

Gustaf Lord är inte någon ny bekantskap för Gefle Dagblads läsare. Som konstnär har hans utställningar flera gånger blivit omskrivna på kultursidorna, han är tillsammans med hustrun Elin Hjulström Lord spindel i nätet för den konstadventskalender som Ateljéföreningen Gaffel och GD Kultur samarbetar om och en illustration från hans penna resulterade häromåret i artiklar om ”Drömmen om Börsplan”.

Men nu får även resten av Sverige en chans att upptäcka hans detaljspäckade, underfundiga illustrationer. Av alla Sveriges illustratörer är det nämligen Gustaf Lord från Gävle som har valts ut att skapa bilder till deckarstjärnan Jens Lapidus nya barnboksserie.

En stomme till färdiga manus fanns redan när Gustaf Lord kopplades in på projektet. Förlaget föll för en illustration som han gjort som varit med just i den konstadventskalender som GD publicerat under december i ett decennium.

Det har varit ett samarbete med givande och tagande. Gustaf Lord har fått anpassa sig efter Jens Lapidus version, men deckarstjärnan har också redigerat texten utifrån illustrationerna och strukit sådant som bättre visats i teckningarna.

– Min roll har varit att bildsätta Jens vision. Han sätt att skriva lämnar ändå mycket för mig att själv hitta på, säger Gustaf Lord.

Böckerna om Dillstaligan handlar om tre särlingar i en Stockholmsförort. De är en barntjuvliga, som på ett lite Robin Hood-aktigt sätt visar att när det kommer till kriminalitet så är allt inte så svartvitt som samhällsdebatten kan ge sken av.

– Att jag skriver om en tjuvliga hänger samman med mitt övriga skrivande, där jag har försökt skildra skeenden från andra hållet och brott ur de som begår brotts perspektiv. Men det här är en betydligt snällare variant, har Jens Lapidus sagt i en intervju med TT inför bokreleasen i dagarna.

Gustaf Lord har även han under arbetet med böckerna om Dillstaligan fått tillfälle att tänka på frågan om rätt och fel och om huruvida brottsliga handlingar kan försvaras om de utförs av rätt anledningar.

– Läsaren kan fundera: Är det alltid fel att stjäla? Till exempel. Jens böcker ser alltid på världen ur de kriminellas synvinkel, men det blir förstås annorlunda att berätta en sådan historia i barnmiljö, säger Gustaf Lord.

Gustaf Lord vet inte vad detta prestigefulla uppdrag kommer att föra med sig framöver, men han konstaterar att det inte direkt kan vara en nackdel att i jobbmejl peta in informationen om att han samarbetat med en av Sveriges mest framgångsrika författare. Han uttrycker sig väldigt uppskattande om Jens Lapidus, både som samarbetspartner och som författare.

– Han är väldigt skicklig på att hitta tydliga röster. Han behöver inte skriva ut vem som säger vad i texten, för det framgår ändå av hur repliken skrivits.

Ursprungligen kommer Gustaf Lord från Göteborg, och i Gävle hamnade han via Hofors, där han för tiotalet år sedan gick de sista två åren innan serieskolan flyttade till Högskolan i Gävle. För en göteborgare var det en kulturkrock att plötsligt befinna sig i den lilla bruksorten. Snö tidigt på hösten och skiftbyten på Ovako, som gjorde en dag mitt i veckan till helg, framstod som exotiska fenomen.

– Jag tyckte att det var roligt att det fanns en busshållplats som hette Rondellen i bestämd form. Att det bara fanns en.

Han träffade sin fru Elin och blev kvar i Gästrikland. Efter de två åren på serieskolan gick han vidare till Konstskolan i Gävle, där mängden nya uttryck tog över tecknandet. Till slut hittade han ändå tillbaka till den första kärleken: pennan och det tomma, vita arket. Tidigare hade han försökt sig på att bli lantmätare, men gav upp i besvikelse när han insåg att det inte längre ingick i yrket att rita kartor.

Gävle har också inspirerat till hans skapande. Ett dåligt samvete de senaste åren, när Dillstaligan-projektet och andra uppdrag tagit hans tid, har varit hans egen satsning på en seriebok om en mycket märklig historia från Gävle. Om hur en bilförsäljare på 1970-talet misstänktes för att vara sovjetisk spion.

– Jag ångrar att jag gick ut och sa att den var på gång. Det var tänkt som en morot, för att jag skulle få klart den och slippa skämmas, men nu får jag ändå skämmas när jag lovat och inte hunnit med.

Skämmas behöver han inte göra, men visst är det en seriebok som vi vill läsa framöver. Gustaf Lord konstaterar lakoniskt att han kanske får tid nu om coronakrisen för med sig en så djup lågkonjunktur att de kommersiella uppdragen sinar.

Hans tecknarstil har någonting charmigt gammaldags över sig. Det är förvisso en nutida Stockholmsförort som Jens Lapidus skriver om, men det är lätt att se Karlsson på taket framför sig, flygande över de byggnader som Gustaf Lords fantasi manat fram. Hans värld är full av ett myller av detaljer att upptäcka.

Är det då inte svårt att slå sig fram som illustratör i en stad som Gävle? Nej, det finns många fördelar också, menar han. Som att konkurrensen är ringa om någon uppdragsgivare behöver en tecknare med lokalkännedom. Utanför illustrationsuppdragen, som bildkonstnär och inte anlitad penna, finns det också fördelar med Gävle.

– I Gävle tvingas man jobba tillsammans på ett annat sätt. Det är lättare om man vill göra någonting här medan det är fler hinder i en större stad. Även om det sedan finns en större publik i en större stad. Vill man ställa ut i Gävle så är det bara ett samtal bort, även om antalet utställningsplatser har blivit färre.