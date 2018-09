Gävle-skådisen Amanda Jansson är med i SVT:s populära "Vår tid är nu" - spelar vänsterradikal rebell

"Det är rena Hollywood här". Amanda Janssons pratglada granne gör detta konstaterande redan innan vi knackat på, då han även berättat att Skottes-paret Kalle Zerpe och Anna-Karin Ferm flyttat in bredvid.

Filmaffischen till den första Beck-filmen med Peter Haber: "Lockpojken" från 1997 - är det första som möter en i Amandas hall på Norrtull. Det var med svenska tv-deckare som hennes vilja att bli skådespelare föddes i barndomen.

– Det var först på Teaterhögskolan i Luleå jag förstod att folk tyckte Beck var lite dåligt, men jag står för att jag tycker det är gött. Visst vet jag att de görs lite på löpande band, men jag hade själv inte haft något emot att spela en kvinnlig kommissarie.

Inga andra skådisar finns i Amandas släkt. Hon växte upp i Skärplinge i Norduppland med en lillebror. Båda föräldrarna jobbar på kärnkraftverket Forsmark. Där har även Amanda själv arbetet i perioder och likaså bonusföräldrar och bonussyskon.

Aktuellt showreel med Amanda Janssons bedrifter framför kameran:

Borträknat dramakurs på elevens val och en allmän kärlek till att stå på scen, till exempel som Eva Dahlgren i skolans Småstjärnorna-tävling, var det först på gymnasiet som Amanda började sin skådespelarbana, då hon kom in på teaterprogrammet på Vasaskolan i Gävle. Efter vad hon vet, är hon den enda i Vasa-klassen som har skådis som heltidsyrke i dag. Hon gjorde sitt första betalda jobb 2010 under en föreställning på Spegeln i Gävle. Sedan sökte hon totalt tio gånger till landets fyra teaterhögskolor.

– Det har varit helt självklart att jag skulle bli skådis bara. Och jag har ju fått kämpa för det en hel del inser jag nu. Det hade varit enkelt att välja ett helt annat yrke, men jag har verkligen inte velat göra det.

Till sist kom hon in i Luleå 2013.

– Skolan sticker ut bland de andra i själva platsen såklart. Vi i klassen kom väldigt nära varandra, för vi hade bara varandra - på gott och ont, säger hon med ett skratt.

Första rollen i en stor produktion efter examen 2016, var den i SVT-serien "Midnattssol" där hon spelade en mindre roll. Därefter blev det en biroll i deckarserien "Rebecka Martinsson". I samma serie spelar Gävlebördiga Eva Melander, aktuell i Sveriges Oscars-bidrag "Gräns", en bärande biroll som kommissarie.

– Jag tycker hon är en skitbra skådis, men visste faktiskt inte att hon var från Gävle. Vi hälsade bara kort på varandra under inspelningen, berättar Amanda.

Nu ska hon göra de sista inspelningsdagarna av totalt 20 i SVT:s megasatsning "Vår tid är nu", där hon är med i den tredje säsongen som går upp på tv hösten 2019 med åtta episoder. Rollen fick hon efter att ha sökt och blivit kallad till provfilmning. Kort därefter började inspelningen i mars. Den andra säsongen har premiär den 1 oktober. Serien kretsar kring familjen Löwander och berättar i episk form om olika epoker i efterkrigstidens Sverige. När Amanda kommer in i bilden är det som medlem i ett vänsterradikalt gäng som planerar olagliga aktioner under åren 1968 till 1971. Hennes vägar korsas på något sätt med familjen Löwander under resans gång. Mer kan hon inte berätta, men det låter onekligen kittlande för oss som går i gång på serier som "Upp till kamp".

– Första gången jag klev in i studion i Jonsered utanför Göteborg var det verkligen "wow". En hel värld är uppbyggd därinne och produktionen är superproffsig. Det är jättehäftigt att få vara med i detta. Lätt det största jag gjort hittills inom film och tv.

I boendeväg kan vi konstatera att Amanda Jansson gjort "en Lassgård". Hon har alltså bosatt sig i Gävle i vuxen ålder, fast hon ursprungligen inte är härifrån. Efter examen i Luleå bodde hon ett år i Stockholm, men insåg sen att hon längtade efter en trygg bas. I april flyttade hon till Gävle.

– Jag har kvar vänner här, tycker det är en fin stad och perfekt att kunna ha ett hem att ägna sig åt inredning i.

I somras började hon i Gävle planera en egen föreställning tillsammans med kompisen Bella Boström från Stockholm. Hon är också i uppstartsfasen av ett lokalt dramasällskap med arbetsnamnet Humorkompaniet, tillsammans med lokala regissören Reine Lööf.

– Jag kan inte avslöja mer än, men vi vill köra i gång på riktigt till sommaren 2019.