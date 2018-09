Gävle visar sig från sin mest skräckinjagande sida i Marko Kattilakoskis nya ambitiösa noir-film

Lördag 22 september är det Sverigepremiär för lokala filmaren Marko Kattilakoskis "The Music Of John Low" på Bio Sjuan, Gasklockorna. Den ambitiösa filmen har redan vunnit priser i Japan och Skottland. Utöver den blygsamma budgeten på 30 lax har dessutom Gävlesymfonikerna spelat in det tidlösa ledmotivet - gratis.