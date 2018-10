23-åriga William Elofsson, M, om sin nya roll som kommunalråd: "Jag vill se en enad allians"

William Elofsson konstaterar att det nu ser ut som om det blir ett samarbete över blockgränsen och upprepar under intervjun att det viktigaste för M är att de kommer till makten senast 2022.

– Vi måste vara redo att axla rollen som opposition, säger han, en stark sådan.

Alliansen ser nu ut att vara under upplösning när C och L pratar med S och MP. Men de är välkomna tillbaka om det inte blir något blocköverskridande samarbete säger William Elofsson.

– Jag vill se en enad allians.

Han rankar näringslivsklimatet som den viktigaste frågan, men tar även upp arbetslösheten och skolresultaten. Han betonar att han inte ensam driver den moderata politiken efter årsskiftet.

– Gruppen ska vara enad.

Vad fick partikamraterna att rösta på dig och inte på föreslagna Patrik Stenvard?

– Det finns många olika anledningar. Därför är det viktigt att vi nu har ett gemensamt mål.

Hans syn på samarbete med SD skiljer sig inte från företrädaren, M söker stöd i fullmäktige för sina förslag, men samarbetar inte formellt, säger han.

Han arbetar som pressekreterare i Muf, har åtta år i ungdomsförbundet bakom sig och valdes in i fullmäktige i valet 2014. Han sitter i dag som ersättare i kommunstyrelsen.

Anders Jansson, ordförande i Gävlemoderaterna, tonar ner konflikten i partiet.

– Det är en normal process, man lägger fram förslag och röstar om dem.

Han säger att det dåliga valresultatet kan vara en orsak till att Patrik Stenvard röstades bort.

– Och som jag har förstått det vill partiet ha föryngring.

Turbulensen till trots fortsätter den politiska vardagen. Patrik Stenvard säger att det hör till spelets regler att bli bortröstad.

– Det är smärtsamt när det väl smäller, men det går över.

Han fortsätter som ledamot i såväl kommun- som regionfullmäktige efter årsskiftet, när hans kommunalrådsuppdrag upphör.

Han säger att han inte vet varför han röstades bort, trots att väljarna kryssat in och valberedningen föreslagit honom.

– Jag kanske har samarbetat för mycket. Det är ingen som har pratat med mig. I partiet pratar man om varandra och inte till.

Anders Jansson säger att de har en del att göra för att förändra partikulturen när det gäller det.

S lovade tydligare besked under veckan om vad samtalen med MP, L och C leder fram till. Men än vill varken Helene Åkerlind, L, eller Margareta Wedin, C, säga något om hur det går, med hänvisning till att de inte sitter vid förhandlingsbordet.

Vilken fråga blir den stora stötestenen?

– Det kan jag inte säga. Oftast är det inte den fråga man tror, säger Helene Åkerlind.