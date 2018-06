Exklusiva visningar i Tåghallen på Nynäs

När Tåghallen är öppen går ångtåg från Gävle centralstation – och eftersom det är kan vara svårt med parkering är det bra om besökarna väljer att ta tåget.

– Vi har öppet under fyra timmar under några tillfällen. Det ska kännas exklusivt att få ta del av den här samlingen, säger Mia Lundstedt, chef för museienheten.

Många av museets lok och vagnar har flyttat in i den 10 000 kvadratmeter stora tåghallen. Det första man möts av är ett enormt stort lok, F 1200, det största ånglok som byggts i Sverige. Stora och små lok och vagnar av alla modeller finns att beskåda, några får man gå in i, andra får man bara kika i in från utsidan.

Det finns också skyddsrockar och tofflor att låna, eftersom det är oljigt i Tåghallen.

Mitt i hallen har man gjort en lekhörna för barnen, med tågbanor, böcker och lite pyssel. Här leker gärna barnen loss.

– Det är många som säger att de saknar oss, säger Mia Lundstedt.

Museipedagog Marko Kattilakoski kommer att demonstrera leksaksångmaskiner helgen den 7–8 juli, för barnen och andra intresserade. Maskinerna står intill ett lok som är uppsågat så att man ser hur kolven fungerar.

– Vi visar inte allt, runt en del av våra smådelar är det byggstaket, men då kan man ändå kika in, säger Mia Lundstedt.

Det här händer på Tåghallen i sommar

Ångtåg mellan Centralstationen och Tåghallen på Nynäs varje visningsdag, första helgen i varje månad fram till september. I juli är inriktningen mot barn som bland annat får se ång­maskinens olika funktioner.

sommarens föreläsningar:

7 juli: Ulrika Rydh – Stationsplanteringar.

8 juli: Lars Berggrund – Tågets roll i framtidens transporter.

4 augusti: Jan Ericsson – Några märkliga industrilok i och kring Gävle.

5 augusti: Thom Olofsson – Restaurering av järnvägsfordon, hantverk, ytbehandling.

Öppettider: klockan 12–16, föredrag klockan 13.30.

Pris: 60 kr för vuxen. Barn tom 19 år gratis. Då ingår även ångtågsresan och föredraget.

Tåget avgår från Gävle C till varje hel timme, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00. Resan tar ca tio minuter. Tåget tillbaka avgår 12.40, 13.40, 14.40, 15.40.