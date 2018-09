Följ Gävles kommunval direkt i din mobil – så här gör du

Det drar ihop sig mot valsöndag och tempen höjs under sista veckan. Hos oss kan du följa vad som händer inom just din kommun nu under de sista skälvande dagarna, under själva valnatten och i efterspelet med valresultaten - direkt i mobilen. I artikelserien "Kommunvalet i Gävle 2018" följer du allt som har med valet att göra i just Gävle kommun. Artikelserier finns för alla kommuner.

Väljer du att följa ett kommunval får du en lista på relevanta artiklar i ämnet. Du kommer dessutom få en pushnotis i din mobil varje gång en ny artikel publiceras i ämnet - vilket kan bli särskilt rafflande under själva valnatten.

Hur gör man då för att följa en artikelserie i mobilen? Du går in i den här artikeln, eller någon annan artikel som ingår i artikelserien om kommunvalet, i GDs app på din telefon. Det är sedan bara att klicka i den lilla rutan Följ som ligger till höger nedanför rubriken.

Observera att du enbart kan följa en artikelserie på det här sättet i vår app. Surfar du istället in på www.gd.se kommer du istället att se en lista på artiklar i ämnet, du kan dock inte välja få pushnotiser där.