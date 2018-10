Fotbollstalanger – gör som Glory: Ta chansen till betalda universitetsstudier i USA

Bakom arrangemanget står organisationen EasyGo vars idé är att koppla samman idrottsbegåvningar i Europa med amerikanska universitet där idrott och studier kan kombineras. Zack Senghore i Gävle är sedan en tid organisationens representant i Europa där huvudkontoret finns i Budapest. Han är också organisatör av talangträffen i december.

I dagarna går inbjudan ut till fotbollsspelare i åldrarna 16 till 20 år. Upptagningsområdet är Stockholm, Dalarna och Gästrikland. Det maximala antalet som får plats under heldagseventet är sextio.

På plats i fotbollshallen vid Sörby ip kommer scouter från amerikanska universitet att vara. Dessutom ska ett tv-team dokumentera spelarna individuellt. Genom Gestriklands Fotbollförbund har fem tränare engagerats som kommer att leda övningarna. Det blir även spel på små ytor och på fullstor plan.

– Lägret pågår från tio på morgonen till tio på kvällen. Det kostar 1 700 kronor att vara med. Förutom lunch får varje deltagare en personlig hemsida genom EasyGo. Ett sätt att marknadsföra sig inför de amerikanska universitetets scouter. Det är en billig insats jämfört med vad som kan bli utfallet, menar Zack Senghore.

I augusti 2016 började Glory Amalaha på University of Arkansas i Little Rock. Ett av USA:s 60 bästa universitet som haft både Bill och Hillary Clinton som juridiklärare. Det lilla kraftpaketet Glory Amalaha sprutade in mål för Gefle IF:s damlag. Hon kom i kontakt med EasyGo och på hemsidan lades en video upp med henne i aktion. Talangscouterna over there blev galna av förtjusning. Glory Amalaha kunde välja och vraka på erbjudande från 150 amerikanska och kanadensiska universitet.

– Hon har varit hemma på besök en gång, berättar hennes pappa Christopher Uzoma Amalaha. Det går bra för Glory, både på fotbollsplanen och med studierna till läkare.

Zack Senghore:

– För några månader sedan gjordes en liknande talangträff i Ungern. Av 30 deltagare fick 28 direkt erbjudande om fyra års betalda studier. Det värderas till ungefär 80 000 dollar per år. Det borde gå lättare här – nivån på fotbollsspelare är ju högre i Sverige än både Ungern och USA.

Att samla talanger på det här sättet är bättre än att jaga individuellt, anser EasyGo. Den här gången handlar det bara om killar. Nästa år blir det fler läger och då ska även individuella idrottare få chansen att visa upp sig.

Både det akademiska och det fotbollsmässiga måste hålla måttet och Zack Senghore ser gärna att de färdigutbildade akademikerna sedan återvänder till Sverige för att börja utöva sin nya professioner.