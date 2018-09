Här är nya företaget i Gävle – som vill hjälpa andra företag: "Många har inte tid eller ork med allt pappersarbete"

Tanja Eskilsson är ännu så länge den enda anställda i kontoret på Södra Kungsgatan. Hon kom i kontakt med JBG Gruppen för ett år sedan och har varit i dess tjänst i en månad. Om allt går som det är tänkt kan hon få förstärkning efter våren.

JBG Gruppen startade i Sollentuna för 21 år sedan. Företagsnamnet består av de tre grundarnas initialer. I grunden en ekonomibyrå som under åren lagt till nya verksamhetsområden, till exempel transport, vård och omsorg, bygg och hantverk.

Men framförallt handlar det om egenanställning och vänder sig till för de som inte vill, kan eller får starta eget. I första hand ensamföretagare som har kompetens och kunnande i sitt värv, men baxnar inför företagandets administrativa bördor.

- Vi kan tillhandahålla alla administrativa tjänster som till exempel bokföring och deklarationer, säger Tanja Eskilsson.

Det finns inga branschbegränsningar, det är också tillåtet att företagaren har anställda. Vanligtvis handlar det om konsulter, rot och rut, hobbyverksamhet och konstnärliga yrken.

- Men vi har även en vetenskapsman som kund, säger Tanja Eskilsson med ett skratt.

Gävle är den första etableringen utanför huvudkontoret i Stockholm där ett tiotal medarbetare jobbar. JBG Gruppen har varit drivande att skapa Branschorganisationen för Egenanställningsföretag som i dag har 30 000 medlemmar. Det är ett bevis för säkerhet och trovärdighet, menar Tanja Eskilsson.

Hon kommer primärt att jobba med marknadsföring genom besök på mässor eller att ge föreläsningar. Hon har bland annat kartlagt de nära trettio företag i Gävle som anlitats av Arbetsförmedlingen i projektet stöd och matchning. Där kan det finnas potentiella egenföretagare som kan upplysas om det alternativ till administrativ avlastning som JBG Gruppen kan erbjuda.

- Pensionärer är ett annat exempel. Många vill starta företag, men har inte tid eller ork med allt pappersarbete. Där kan vi spela en roll, säger Tanja Eskilsson.

För hennes egen del är uppdraget något hon har längtat efter. För åtta år sedan gick hon in i väggen och har efter det haft enstaka praktikplatser.

- Jag skrevs faktiskt ut från Arbetsförmedlingen. Det bedömdes att jag var för sjuk för att kunna söka jobb, säger hon.

Hon har pluggat grundläggande bokföring, pluggat film på universitetsnivå och sysslat med webbdesign. Under den första arbetsmånaden har hon bland annat putsat till JBG Gruppens hemsida och företagets närvaro på sociala medier. Under oktober ska hon via en kurs också skaffa sig fördjupade kunskaper i bokföring.

- Det känns underbart att ha ett riktigt jobb. Jag brinner verkligen, men jag har lovat min chef att bara arbeta sex timmar varje dag. Först ska vi erbjuda våra tjänster i Gävle, men på sikt kommer det att nog att sträckas ut över hela länet.

Fakta: JBG Gruppen

Startår: 1997

Var: Huvudkontor i Sollentuna, distriktskontor i Gävle.

Verksamhet: JBG Gruppen är ett handelsbolag som verkar över flera områden. Den viktigaste är egenanställning för de som inte vill, kan eller får starta eget.