Het sommar dyr för äldreomsorgen i Gävle – extrainsatser räddade de gamla men kostade elva miljoner

I våras fanns en oro inom omvårdnadsverksamheten i Gävle hur man skulle klara att bemanna vården under sommaren. Trots rekryteringsinsatser fattades det uppemot 90 sommarvikarier, något GD berättat om.

Den situationen löste sig, bland annat tack vare att ett stort antal jobbansökningar kom in i sista stund från nyutexaminerade undersköterskor.

Den stora utmaningen under sommaren blev istället värmen. Den långa värmeböljan under juli och augusti blev oerhört påfrestande för många äldre. Ansträngningar utöver det vanliga krävdes för att göra tillvaron så dräglig som möjligt för dem och undvika att de dukade under i den pressande hettan. Det handlade bland annat om att få i de äldre vätska och salt och ordna så att boenden och lokaler ventilerades så långt det var möjligt.

För att klara det ökade omvårdnadsbehovet blev det nödvändigt att beordra ordinarie personal att jobba över, göra extra vak och jobba mer på obekväm tid än normalt. Slitsamt för personalen, men resultatet blev gott, menar Rolf Hammar.

– Personalen gjorde det otroligt bra som lyckades lösa situationerna så att kunderna i de allra flesta fall mådde förhållandevis bra trots värmen. Under värmeböljor som den här brukar dödligheten öka bland äldre och sköra människor. Men det skedde inte nu. Det finns en kultur, en grundanda i den här organisationen som gör att man arbetar för att lösa de problem som uppstår och alltid försöker göra det bästa för kunden, det är väldigt glädjande, säger Rolf Hammar.

Men de ökade personalinsatserna kostade pengar för omvårdnadsnämnden. Notan för sommarens extraarbete landar på totalt elva miljoner kronor. Tio av de miljonerna hänförs till juli månad.

För att klara sjuksköterskebemanningen under sommaren fick förvaltningen också anlita hyrsjuksköterskor i stor omfattning. Det resulterade i en extra kostnad på sex miljoner kronor. Bristen på sjuksköterskor består även efter sommaren, främst inom hemsjukvården, och Omvårdnad Gävle räknar med att behöva hyra in sjuksköterskor för en miljon kronor extra under resten av året

Extrakostnaderna bidrar till att omvårdnadsnämnden i Gävle nu inte kan hålla budgeten för året. Prognosen pekar mot ett underskott på 20-25 miljoner kronor.

