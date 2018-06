Enligt polisen har gärningsmännen sågat av ett hänglås på containern och sedan tagit sig in på området. Inbrottet ska ha upptäckts under måndagsmorgonen och polisen har inte gripit någon misstänkt. Daniel Wikdahl, RLC- befäl vid polisen region mitt meddelar under måndagsmorgonen att ärendet är avslutat.

– Det är svårt att säkra några bevis i fallet. Det har varit flera arbetare och rört sig inne på området efter att gärningsmännen varit på platsen, säger han.