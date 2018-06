Krogpatrullen: Vinkrogen övertygar igen - fortsätter mot den absoluta toppen

Det är en förväntansfull Krogpatrull som stiger in på Vinkrogen för vårt första återbesök sedan restaurangen fick finfina 23 poäng förra våren. Sedan dess har White Guide gett krogen Gävles högsta betyg. Är det möjligt att stället blivit ännu bättre sedan sist?

En enkel men fullständigt perfekt förstaservering sätter tonen direkt. Ett fat med tryffelchips (95 kr) täckta av löjrom, creme fraiche, gräslök och dill kommer in till champagnen. Så gott, så aptitretande!

Som tidigare består Vinkrogens meny av smårätter. Gästen rekommenderas att välja tre till fem stycken för att bli lagom mätt. Till varje rätt kan man dricka utvalda viner på helt eller halvt glas. En fantastisk service för den smakintresserade.

Vår nästa servering är tonfisk (155 kr). Lätt sotade, "tataki"-tillagade kvadratiska bitar perfekt rosa fisk är den vackraste servering vi sett på länge. På tallriken finns ostronmajonnäs, forellrom, rädisor och lövtunna skivor av krispig sockersaltad gurka. Det är lika gott som det är vackert.

Vår alerta och servicefokuserade sommelier har gett förslag på ett halvt glas av vardera rött och vitt till rätten. Vi får en riktigt maffig nebbiolo och ett glas riktigt torr riesling. Kul grepp!

Tartaren (145 kr) har vi lovsjungit förr, och den är lika bra fortfarande. Sedan sist har den friterade löken ersatts av små strån av friterad potatis. De samsas med klickar av rökt majonnäs, sticklöksaska och ramslökskapris (vi är något osäkra på vad det faktiskt är, men gott är det) ovanpå den ganska grovskurna tartaren.

En halstrad pilgrimsmussla (135 kr) serveras med spritade ärter, bondbönor och champagneskum och får vid bordet sällskap av en angenäm soppa på gröna ärtor serverad ur kanna. Suveränt.

Torskryggen på menyn är vid vårt besök utbytt mot gös (145 kr), som serveras med spetskål, eldad lök, kålolja, syrad smörsås, rostade hasselnötter och friterad kål. Mjäll, försiktigt lagad fisk som trivs utmärkt med de feta, syrliga och knapriga tillbehören.

Långköraren på Vinkrogens meny, oxfilé 54 grader, har föryngrats och förvandlats till kalv (165 kr). Fortfarande rosastekt rakt igenom och så mjäll att köttet går att dra isär med gaffeln. Två rejäla skivor kött serveras med ett potatismos fyllt av smakrik Wrångebäcksost, stekt vårlök och rödvinsreduktion försiktigt smaksatt med tryffel.

Varje rätt får en ingående presentation vid bordet, och lika noggrant får vi reda på våra viners ursprung och druvinnehåll. Vi är precis lagom ompysslade. Små detaljer som att våra vattenkaraffer (en med stilla och en med bubbel) hela tiden fylls på noteras på pluskontot.

En liten krustad fylld med anklever (139 kr), gelé på gröna äpplen och karamelliserade valnötter kommer in under ett tjockt täcke av finriven vällagrad parmesanost. Det knapriga skalet är svårt att bemästra med kniven och vi lyckas välta ut nästan all parmesanost på bordet. Krångligt att äta, men väl värt mödan när den släta levermoussen får smälta i gommen med den umamirika osten.

Det finns tre desserter (plus chokladtryfflar) på menyn. Vi provar alla tre.

Frasig banan (90 kr) är en uppdatering av den klassiska kinakrogsdesserten. Här serverad med en len kräm på valrhonachoklad, mandelströssel och brynt smör. Allt kompletterat av en förföriskt slät kula kryddglass med lätt smak av pepparkaka.

Kvällens besvikelse blir Bavaroise "bergamott" (85 kr). Enkelt uttryckt en bit väldigt fast vaniljkräm smaksatt med bergamott, som på tallriken fått sällskap av frasig lakritsmaräng, krokant och stekt vit choklad. Tyvärr är den bayerska vaniljskapelsen för torr och fast i konsistensen.

Så mycket roligare är då Vinkrogens crème brulée (75 kr) med hallon marinerade i vanilj och citronverbena, krispig skogshonung och en kula jordgubbssorbet. Konsistenserna och smakerna passar ihop helt perfekt. Även vid detta vinkrogsbesök får vi således en fempoängare bland våra desserter. Imponerande!

Lagom mätta kan vi njuta av att det finns fyra sorters kaffe (45-65 kr) på menyn!

Sammantaget räcker poängen till en höjning. Ett pinnhål från 23 till 24 poäng. Vinkrogen bevisar att man tillhör den absoluta toppen i Gävles restaurangutbud. Frågan är vad som händer efter det aviserade ägarbytet till hösten. Kan någon axla köksmästare Anders Mårdängs mantel? Krogpatrullen håller tummarna.

