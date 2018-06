Paret Sundberg förlorar 117 000 kronor – Riksbanken vägrade lösa in deras sedlar

Det meddelar Högsta förvaltningsdomstolen i en dom efter parets andra överklagan, rapporterar SVT Gävleborg.

Paret från Gåsholma hittade 117 tusenlappar från en gammal fastighetsaffär som de glömt att de hade i sitt bankfack. Eftersom sedlarna blivit gamla försökte de lösa in pengarna hos Riksbanken. Men det går inte att bevisa att de inte fått pengarna genom penningtvätt, anser Högsta förvaltningsdomstolen. Därför blir det efter två domar och tre överklagan nu ett slutgiltigt nej. Det beskedet fick paret från sin jurist i veckan. Trots att de lämnat in kvitto och nödvändiga papper har paret alltså varken fått växla in pengarna – eller behålla dem.

”Förvaltningsrätten har funnit att det finns anledning att anta att de aktuella sedlarna kan härröra från brott eller brottslig verksamhet” står bland annat i domen från kammarrätten.

– Det är bittert. Och det värsta är ju att de där pengarna låg undangömda i kassafacket, och så har det funnits gånger när man behövt dem men inte kunnat använda dem då, säger Rolf Sundberg till SVT.