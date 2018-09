Primordial, som spelar folk och black metal, bildades i Skerries på Irland 1987 (då under namnet Forsaken) och har varit aktiva sedan dess. I våras släppte de sitt nionde studioalbum "Exile amongst the ruins".

Nästa år kommer de till Gefle Metal Festival. Det berättade festivalarrangörerna i sociala medier på fredagen.

Primordial blir Gefle Metals femte bokning till nästa års festival. Tidigare bokningar är Dimmu Borgir, Legion of the damned, Jungle rot och Eluveitie.