Helgens blåljus: Bilar utsatta för skadegörelse och inbrott i förråd

Klicka på blålänkarna för att läsa de fullständiga artiklarna.

Olyckor

[+] En trafikolycka med flera bilar inträffade vid Skarvberget på lördagen.

Brott

[+] Under söndagsmorgonen upptäcktes fyra bilar som blivit utsatta för skadegörelse i Gävle

[+] Två män greps under natten till söndagen i Andersberg, misstänkta för att ha tagit sig in i ett förråd och en tvättstuga och stulit diverse gods.

[+] Under natten till lördagen utsattes en villa i Hofors för ett inbrott.

[+] En gammal rökgranat hittades under lördagsförmiddagen i Gävle men den visade sig vara använd och därmed ofarlig.

[+] En person hittades under lördagsmorgonen avliden efter att ha drunknat i en sjö utanför Ockelbo.[+] Två personer klippte sig in i flera källarförråd i Gävle under lördagen – men de hann försvinna innan polisen kom dit.