Hot och stök på akuten i Gävle – fler ordningsvakter och stopp för anhöriga kan bli lösningen

Det blir allt vanligare att hotfulla och våldsamma situationer uppstår på akutmottagningen vid Gävle sjukhus. Patienter och deras anhöriga kommer i bråk med varandra och med personalen.

– Vi har de senaste åren sett en utveckling allmänt i samhället med ökat våld och hot. Akuten är en plats där den här typen av problem samlas, säger Ronny Stiernlöf.

Problemen är störst på helgkvällar och helgnätter. Det är den tid då bråk och våldssituationer oftast uppstår ute på stan. När de personer som slagits sedan ska få sina skador tillsedda på akuten händer det att bråken fortsätter där.

– Ibland har patienterna stora skaror av anhöriga med sig som också dras in i bråket och slåss med varandra. Det blir en väldigt svår och obehaglig situation att hantera för vårdpersonalen, säger Ronny Stiernlöf.

Det förekommer också att patienter blir hotfulla om de inte får den vård de förväntat sig på akuten. Även vid sådana tillfällen kan anhöriga bli aggressiva. Enligt Ronny Stiernlöf kan det handla om stora grupper av obehöriga människor som kommer in på akuten

– Det kan vara 15-20 ibland uppemot 90 personer som besöker en enda patient. Det blir väldigt svårt att hantera i en vårdmiljö. Det finns risk att patientsäkerheten och patientsekretessen åsidosätts, säger han.

Olika åtgärder diskuteras nu för att förbättra säkerhet och trygghet på akuten. Ett förslag går ut på att begränsa rätten för anhöriga komma in och besöka patienter. Max en eller två anhöriga per patient ska släppas in på akuten, enligt ett förslag.

Det är också aktuellt att utöka bevakningen vid mottagningen. Ordningsvakter med befogenhet att avvisa personer ska finnas på plats alla kvällar och nätter i veckan, inte bara som nu på helger.

När de nya säkerhetsåtgärderna kan genomföras är ännu oklart.

