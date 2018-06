Jimmie Åkesson, SD: Ett nationellt vårdkansli ska ge Elin från Hofors snabbare vård

Kapaciteten inom sjukvården i Sverige måste samordnas, enligt Sverigedemokraterna. Ett sätt är ett vårdkansli som jobbar med att hitta tillgänglig vård någonstans i landet för den vårdsökande – oavsett var personen bor.

Balans är bra för vågmästare. Balans behövs även i valdebatten, menar Jimmie Åkesson (SD) och förvånas över att äldrefrågorna inte hörs och syns bättre.

– Kanske den största väljargruppen i dag. Gruppen fattigpensionärer är påtaglig och bristen på äldreboenden är påtaglig, konstaterar Sverigedemokraternas partiledare.

SD:s äldrerecept är att höja garantipensionen och bostadstillägget. Det är löften i en valrörelse som är hektisk redan på försommaren när vi träffas i partiets riksdagslokaler i Stockholm.

Tal till nationen på SVT kvällen före, Expressen-tv på morgonen, Mittmedia efter lunch, två nya intervjuer efter det och så duell med Stefan Löfven i Aktuellt på tv på kvällen. Det är Jimmie Åkessons dygnsprogram och i samma veva pågår riksdagsarbetet för fullt.

Balans känns i det läget nödvändigt, inte bara i rollen som vågmästare mellan de stora politiska blocken.

SD:s viktigaste fråga inför valet sammanfattar han i ett ord: Tryggheten.

– Ska man utveckla det så handlar det om poliser och den fysiska tryggheten i hela landet. Det handlar också om social trygghet. När jag reste runt under vårvintern var det så att ju längre norrut jag kom desto mer pratades om vårdköer och polisbrist, säger Jimmie Åkesson.

På Mittmedias tittarfrågor förklarar han att SD vill ha ett nationellt vårdkansli som samordnar operationer och att beredskapspoliser bör avlasta polisen med bevakningsuppdrag och gränskontroller. SD säger nej till höjd bränsleskatt och nej till höghastighetståg för hundratals miljarder.

En av frågorna kommer från Gävlebon Benny, vars son Adam är funktionshindrad. "Kan ni garantera att LSS inte kommer att försämras?"

Ingen av läsarna frågar om migration.

– Jag tror vi har passerat det stadiet i dag där man ser migrationspolitiken som en isolerad fråga. De allra flesta förstår att för stor invandring påverkar välfärden. Alla förstår att om man ökar befolkningen med en miljon på tio år så får det oerhörda konsekvenser, kommenterar Jimmie Åkesson.

Han jämför det politiska läget med hur det såg ut i Danmark för tio, femton år sedan.

– Många har säkert trott att vi ska backa när de andra partierna börjar låta mer som vi. Men det finns inga exempel på det. Vi driver på snarare, som en blåslampa.

Och om du drar ut den danska parallellen sitter ni i regeringen sedan?

– Vi kommer att sitta i regering förr eller senare. Vår uttalade målsättning är att vi ska bli största parti. Om det blir i det här valet eller nästa val vet vi inte. Men vi är uppe på de nivåerna nu.

Vi är ett nytt Socialdemokraterna. Jag tror att vi långsiktigt kan vara statsbärande.

Ingen läsare nämner heller klimathotet. Jimmie Åkesson tycker frågan florerar flitigt i valrörelsen ändå men att perspektivet är galet.

– I Sverige pratas bara om hur mycket pengar man pumpar in, men väldigt sällan om vad man får ut av det. Ska man vara krass är klimatsatsningar i Sverige väldigt dyra. De direkta klimatåtgärder vi ska göra ska vi satsa i klimatbistånd, där vi får ut mest för pengarna, säger han.

Sverigedemokraterna är objektivt sett en extrem politisk framgångssaga. Röstandelen har mer än fördubblats både 2010 och 2014 och man undrar var ribban egentligen ligger.

– Jag vill inte prata om ribbor. The sky is the limit. Vi är ett nytt Socialdemokraterna. Jag tror att vi långsiktigt kan vara statsbärande. Jag tror att det är fullt möjligt för oss att på sikt till och med få egen majoritet i riksdagen, menar Jimmie Åkesson.

Personligen förklarar han sig beredd att axla ansvaret som statsminister. Uppgifter att han funderar på att avgå efter 13 år som partiledare avfärdar han bestämt.

– Min sikt är fyra år, minst så länge. Jag hade inte ställt upp i valet annars. Det är ju nu det börjar bli kul. Jag har hållit på och trälat i över 23 år. Nu på allvar är vi med. Lite vill man skörda också av allt det man har sått.

Fem snabba svar från Jimmie Åkesson (SD)

Ja eller nej till dödshjälp?

– Nej. Men frågan är inte så enkel.

Ska svensk militär kunna sättas in mot gängkriminalitet?

– Ja.

Ska Arbetsförmedlingen avskaffas?

– Ja. Vi var först med det förslaget. Alliansen fegade länge.

Synpunkter på Svenska Akademien?

– Synd att en sådan symbol för Sverige havererar. Men på ett sätt också lite befriande att det rörs om lite i den där grytan. Det är en liten hemlig klubb som sitter där och inte så många som vet vad de håller på med.

Ska tandvård för äldre ingå i högkostnadsskyddet?

– Ja, principiellt tycker jag det.