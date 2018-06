Karta och lista: Här är sommarens vägarbeten i Gävleborg– och resten av Sverige

I vanlig ordning rustas många av Sveriges vägar under sommaren. Att det sammanfaller med att sommaren är högsäsong för semesterresor med bil resulterar ofta i långa och utdragna köbildningar.

Det finns flera anledningar till att vägarbetena görs på sommaren, dels är Trafikverket beroende av sommarvädret och dels för att arbetspendling och yrkestrafik då inte är lika intensiv som under resten av året.

Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, poängterar att vägåtgärderna görs av Trafikverket för att öka tillgängligheten och göra trafikanternas resor smidigare och säkrare. Samtidigt betonar han att när vägarbetena måste samsas med semestertrafiken, har alla bilförare en viktig roll.

– För dig som kör är vägen bara en väg. Men för alla som arbetar med våra vägarbeten, är vägen en utsatt och farlig arbetsplats. Där krävs extra mycket hänsyn och uppmärksamhet från dig när du passerar, säger Bengt Olsson.

Om du i sommar får känslan av att det är fler vägarbeten än vanligt så har du rätt - eller i alla fall att sommarens vägarbeten utförs under en kortare tidsperiod. Till följd av den långa och utdragna vintern måste Trafikverket nämligen arbeta intensivare med att underhålla vägarna under semesterperioden. Dels för att vägarna tagit mer stryk, men också för att Trafikverket har fått vänta längre än vanligt in på året med att börja restaurera, reparera och förbättra vägnätet.

– Det blir under en intensivare och kortare period eftersom vintern har hållit på så länge, menar Bengt Olsson.

Generellt manar Trafikverket till att räkna med minskad framkomlighet, hastighetsbegränsningar och att vara beredd på väntetider vid vägarbeten när du är ute och kör. Har du bråttom och kör för fort påverkas restiden bara marginellt. "Om du kör 100 km/tim i en mil på en väg som är skyltad med 90 km/tim så vinner du bara cirka 40 sekunder. På tio mil har du alltså sparat knappt sju minuter. Samtidigt har du mer än fördubblat risken att dö om det händer en olycka. Du har dessutom ökat bränslekostnaden och ditt utsläpp av koldioxid", skriver Trafikverket.

2017 omkom 253 personer i den svenska trafiken, vilket är det lägsta antalet i modern tid. Tittar man i backspegeln till när Nollvisionen infördes, för 20 år sedan, omkom nästan 550 personer om året i trafikolyckor. Trafikverket framhåller tre generella framgångsfaktorer:

● Ökad samstämmighet mellan hastighet och vägars utformning.

● Omställning i stadsmiljö till oskyddade trafikanter.

● Satsningar på säkerhetsutveckling inom fordonsindustrin.

Ett etappmål för Trafikverket är att högst 220 ska omkomma år 2020, vilket de själva anser är en tuff utmaning.

Oavsett om du planerat din semesterresa utefter vägarbeten eller inte är ett allmänt tips att tips att ha extra marginal och helt enkelt räkna med vissa förseningar. Det kan också vara en väldigt god idé att se till att bilen är vältankad, matsäcken är välfylld och ha med sig tidsfördrivande aktiviteter, såsom frågesporter, kortlek eller ljudböcker.