Koreografen Carl Olof Berg om Per Jonsson inför Folkteatern-premiären: "Han var ingen ikon för mig"

Det finns ändå många likheter mellan Carl Olof Berg och koreografen Per Jonsson från Hyttebo i Färila, som tog sitt liv timmarna innan dansverket "Rivers of Mercury" skulle ha premiär i början av december 1998.

– Jag kommer från Värmland, spelade cello och piano, är bög och flyttade så fort jag kunde till Stockholm och blev koreograf. Per Jonsson från Hyttebo spelade också instrument och hittade till dansen i Stockholm, säger han.

Det skiljer 19 år mellan de två koreograferna och när Carl Olof Berg kom till Stockholm var Per Jonsson redan en känd och uppburen koreograf.

– Jag kände till honom och såg en del saker som han gjort som var jättespännande. Men han drabbade inte mig då, han var ingen ikon för mig, säger han.

Han hade för övrigt Per Jonsson som lärare i koreografi några år i slutet av 1990-talet, ett par år innan han dog.

Det som gjorde att Carl Olof Berg ändå tackade ja till uppdraget, var att "Rivers of Färila" inte främst handlar om Per Jonssons dansverk och dansspråk. Föreställningen är en fiktion som bygger på Pers verk och intervjuer som gjorts med personer i Per Jonssons närhet, familjen, vänner och kollegor med flera.

– Föreställningen är gjord för personer som inte vet så mycket om vad en koreograf är eller vem Per var, säger Carl Olof Berg.

Han beskriver "Rivers of Färila" som ett allkonstverk, en berättelse som kanske gör människor nyfikna på Per Jonsson. Det handlar om Per som människa, om hans kreativitet och psykiska problem. Vad finns kvar av en människa när kroppen inte längre finns där, hur länge varar ekot?

Det första Carl Olof gjorde när han tog sig an uppdraget var att åka till Per Jonsson Dance Center och Karsjö Kulturkrock hos Agneta Söderqvist. Där finns videoinspelningar av Per Jonssons dansverk från tidigt 80-tal till sista "Rivers of Mercury".

– Jag stod där och dansade hans verk framför videoskärmen. Det var för att jag skulle få in hans dansspråk i min kropp.

Att de flesta av skådespelarna inte har en dansbakgrund, är inget problem för Carl Olof Berg. Han har gjort koreografi till en hel del teater- och operaföreställningar tidigare och det har fungerat bra, tycker han. Tittar man på hans CV är listan lång på olika typer av konstnärliga produktioner.

Görgen Antonsson har skrivit musiken till föreställningen, och han finns med på scen både som skådespelare och musiker. Övriga ensemblen består av Francoise Fournier, som dansat med Per Jonsson, Anders Jacob, Björn Johansson, Magnus Samuelsson och Cecilia Wernesten.

Folkteaterns konstnärlige ledare Mattias Brunn har skrivit och regisserar verket. Premiär blir det på Slottescenen i Ljusdal den 1 december. Därefter flyttar Rivers of Färila till Gävle och Sandviken, där den spelas i december och en bit in på 2019.

CARL OLOF BERG

Född: 1975 i Karlstad, bor i Stockholm

Utbildning: Master i koreografi, Nya performativa praktiker – Dans-och cirkushögskolan, DOCH, 2013-2015Koreografutbildningen – Danshögskolan Stockholm 1995-1998

Familj: Gift med Mattias Brunn, som skrivit och regisserar "Rivers of Färila"

Mer om koreografen: Carl Olof Berg arbetar med frågor om maskulinitet, sexualitet och prestige i sina koreografiska verk. Han rör sig mellan flera etablerade fält och scener som dans, teater, film, musik och konst

Några koreografi- och dansprojekt:

Andrology Showroom, samt Hemma hos dig med Carl Olof Berg, ett konstprojekt där privatpersoner gratis kan låna hem tre olika koreografier av och med Carl Olof Berg, mot en kopp kaffe (pågående)

2018 "Rivers of Färila" Folkteatern Gävleborg, premiär 1 december i Ljusdal

2018 "Dogville" i regi av Frida Röhl, Folkteatern Göteborg2017 ”Främlingsleguanen” i regi av Natalie Ringler, Teater Brunnsgatan 4, Stockholm

2016 ”Min trygga plats”, Region Värmland, Karlstad Sverige2015 ”The Manchild Research”, Dansens Hus Stockholm/Centre Culturel Maputo, Mocambique2011 ”Dans med vuxna”, RESiDANS Sverige, spelades i Gävleborg, Dalarna och Uppsala län