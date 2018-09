Kristian Ekenberg: Sälj inte ut Sjömanskyrkan!

Gävle skulle vinna på ett nytt kulturhus. Inte bara ett nytt bibliotek, utan ett hus som kan samla fler kulturella verksamheter, likt Kulturcentrum i Sandviken.

Jag har skrivit det flera gånger tidigare och har man den åsikten måste man också ta konsekvensen av den. Då går det inte att önska kvar alla offentliga kulturverksamheter i de befintliga lokalerna. Som exempel är jag av uppfattningen att Konstcentrum skulle må bra av att vara en del av ett kulturhus i stället för att ligga avsides som i dag, även om Silvanums lokaler är vackra och gifter sig fint med samtidskonsten.

Men i en stad som Gävle behöver samtidskonsten draghjälp.

Huruvida det verkligen blir ett kulturhus står dock skrivet i stjärnorna. Även om den politiska viljan skulle kunna skrapas samman, kvarstår den praktiska och ekonomiska verkligheten.

Sjömanskyrkan är en plats för främst ung kultur. Det finns ett symbolvärde i att den ska ha en självklar plats i centrala Gävle (...)

Det är inte direkt läge att säga upp kulturinstitutionernas hyreskontrakt, om man säger så.

Alla kulturverksamheter kan emellertid inte samsas i ett kulturhus. Verksamheterna i Sjömanskyrkan är av ett slag som bäst passar för sig. Ljudnivån på Sjömanskyrkan lämpar sig inte i samma byggnad som ett bibliotek.

I dag är Sjömanskyrkan främst en plats för replokaler och musikstudio, men under de senaste åren har jag varit där på allt från amatörteater med AT Pegasus till poesiuppläsning med Rullande pennan.

De planer som har blivit kända under sensommaren om en eventuell försäljning av Sjömanskyrkan är den senaste episoden i serien om kommunens flyttkarusell, där lokalbehovet är under prövning och en eventuell lokalisering av Konstcentrum till Länsmuseet har blivit mest uppmärksammat (planer som nu ligger på is).

Att lokalbehovet ses över är det i sig inte något fel med. Resurserna bör främst användas till verksamhet, inte till hyra. Varje gång som jag besöker Café Amadeus på Gävle Teater slås jag av hur sorgligt sällan den lokalen kommer till användning.

Ska någon verksamhet flytta på sig måste det dock finnas en klar tanke med det. Inte bara att, som man misstänker i detta fall, göra Gävles nya planerade paradgata mer presentabel.

Var de nuvarande verksamheterna i Sjömanskyrkan ska ta vägen är höljt i dunkel. Det är svårt att tänka sig ett alternativ som inte skulle innebära en försämring.

Men fyll gärna på med fler verksamheter i huset. I Gävle råder exempelvis en konstant brist på utställningslokaler för konsten. Bättre att utnyttja Sjömanskyrkans väggar än Elite Grand Hotels.