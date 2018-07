Recension: Bangen bjöd på ojämn lördagsjazz

Det är kutym att Gävleborgs Ungdoms Big Band med sin ledare Bertil Fält inleder en av Bangens festivaldagar. Så var även fallet nu. I vanlig ordning hade orkestern lierat sig med en stjärnsolist av klass. Det var trombonisten och sångaren Nils Landgren som frontade det entusiastiskt spelande bandet. En mer inspirerande gästsolist har jag svårt att tänka mig. Nils närvaro gav bandet en kick som märktes ju mer man kom in i konserten.

Han är en solist i den absoluta världstoppen med ett mellansnack som snabbt får en positiv respons på scen och hos publiken. Den här nya kullen av GUBB ska verkligen harangeras för sitt redan avancerade spel. Så här gör man reklam för spridningen av jazzmusik. Tack till Bertil för ditt fina grovjobb!

Begåvade rörblåsaren Thomas Backmans grupp stod sedan i tur. Det var ingen lättillgänglig improvisationsmusik som presenterades. Tycker att den här typen av musik ska lanseras i en mjukare intimare miljö där lyssnaren kommer närmare musikens kärna. Då tänker jag också på den publik som lyssnade. Där var medelåldern rätt hög.

Gitarristen Janne Schaffer är en legendar med en imponerande cv i bakfickan. Därifrån berättade han sin A Music Story med möten av tunga namn inom popmusiken, såväl svenska som internationella tungviktare. Givetvis kom möten med ABBA, bröderna Gärdestad, Björn J:son Lindh samt jazzhöjdare som Stan Getz, Dizzy Gillespie och Arne Domnérus med i den avslappnade story som bjöds. Jannes vassa gitarrspel ska självklart också poängteras.

Där har han ett starkt personlig signum. Bra gitarrspel hördes också från Barbro Lindkvist som Janne gav en tydlig eloge. Keyboadisten Peter Ljung var en viktig kugge i programmet som genom sångaren Johan Boding gav ytterligare färgstarka accenter. Sammantaget ett av dagens mest uppskattade inslag som publiken entusiastiskt applåderade.

Årets hemvändare, sångerskan och festivalpresentatören Lisa Björänge med kvintett tycker jag i likhet med Thomas Backmans grupp skulle ha kommit mer till sin rätt i en annan mjukare miljö för att nå ut med sitt budskap. Tyvärr. Det skulle inte heller vara fel att välja några teman från den amerikanska sångboken för att variera programmet.

Den amerikanska sångerskan och pianisten Diane Shuur avlutade dagen tillsammans med Sandviken Big Band. På gott och ont tycker jag. Hon presterade en för mig stressad konsert där storbandet ledsagade med fylliga arrangemang från kända arrangörer. Frank Foster, Billy May och Bob Ojeda hade alla skrivit i det dösäkra Count Basie stuket. I repertoaren fanns ”Come Rain Or Come Shine”, ”Everyday”, ”Easy To Love” och ”Just Friends”. Sången som dessvärre präglades av primaltjut blev precis som jag väntade mig efter ha hört henne live på jazzfestfestivalen i Nice på 80-talet. En annan form av framtoning bjuds i höst när storbandet och Jill Johnson turnerar i landet.

Avslutningsvis ska hela festivalorganisationen tackas för sitt arbete. Bra ljud som vanligt. Ordning och reda över festivalområdet plus ett vänligt bemötande från personalen. Sån´t skapar trivsel!

Göran Olson