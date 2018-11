Recension: Rikard Sjöblom's Gungfly fick hela Spegeln att gunga på lördagens skivrelease

Tillräckligt för att inspirera till en hel skiva fräsch progressiv musik iallafall. Med sju nya låtar och tre bonusspår är det lyssning som räcker länge och Rikard Sjöbloms fans lär knappast bli besvikna. Allt är sig likt i Sjöblomland, det episka anslaget, den instrumentala skickligheten, de flummiga melodiutflykterna, den vackra sången. När progressiv rockmusik en gång uppstod måste det ha varit som att slå upp ett fönster och kasta sig rakt ut i okända världar. Lyssna på Steve Hillage eller King Crimson så blir det uppenbart. Men det var då. Nu är genren ett arv att förvalta och det gör Rikard Sjöblom mycket bra.

Stämningen i den välfyllda lokalen blir snabbt hög, folk visslar och tjoar, en del reser sig upp och applåderar mellan låtarna. Vi får inte höra skivan rakt av, utan ett urval av låtar blandat med äldre material. Det blir en och en halv timmes ren spelglädje som inleds med skivans första maffiga låt "Ghost of Vanity" som visserligen handlar om kroppshets, men som mest är ett härligt sjok svängig musik. Bandet är extremt samspelt och ska jag säga något kritiskt så handlar det just om det. Varning för att bli för säkra på varandra, lite friktion är också bra. Jag gillar de få tillfällen när detta mästarband är på vippen att tappa balansen. De finns live men inte på skivan.

"Nu blir det fjorton minuter prog", säger Rikard och menar skivans andra låt "Friendship", ett episkt utbrott av pulshöjande gitarrmangel, symfoniska melodier, känsligt pianolir. Det är bara att flyta med. Musiken är en utflykt till en rolig solig värld utan krig, fejknews och klimatförändringar.

"Anna-Lee" från albumet "The Unbendable Sleep" gör mig introvert i en bubbla av sommar medan "Old Demons Die Hard" från förra skivan "On Her Journey To The Sun" bjuder på ett fett drag där Rikards skatsång hackar mot trumhinnorna.

Typiskt för bandet är en förmåga att få enkla melodier att malas ner i en centrifug av groovigt ös för att i nästa stund lyfta och segla på rytmen. Från samma skiva får vi också höra "Polymixia", ett elektriskt regn över en slänggunga, gissa om publiken jublar, och extranumret "My Hero", full av intrikata rytmer och trixiga passager.

Nya låten om barndomens trädkoja, "They Fade" har lite countrystuk i inledningen. Om ett par veckor släpps en video med animerade dockor till den, håll ögonen öppna. Att bandet är kapabelt till riktigt riffigt mangel får vi höra i "Stone Cold" som handlar om döden. Det är en av de bästa låtarna, tuff med en kul lite slirig gitarrduett i mitten, snygg falsettsång och dunkande trummor.

På skivan låter alltihop mer sansat och kontrollerat och ljudet är bättre, men jag gillar livekänslans direkthet, som hade blivit ännu bättre i en lokal för stående publik.

Camilla Dal

PÅ SCEN

Releasespelning för albumet ”Friendship”: Rikard Sjöblom's Gungfly

Spegeln/Skottes, Gävle, lördag 10 november 2018

Rikard Sjöblom's Gungfly är: Rikard Sjöblom, gitarr, sång och keyboard, Rasmus Diamant bas, Petter Diamant trummor, David Zackrisson gitarr, Martin Borg orgel, Sverker Magnusson piano och keyboard

Betyg: 4 av 5