Så lyckades Claes Olson boka ryska dissident-gruppen Pussy Riot till Gävle

Nyheten att Pussy Riot skulle komma till Gävle slog ner stort i början av maj och uppmärksammades även nationellt på till exempel SVT:s Kulturnyheterna, ja till och med i trendkänsliga Nöjesguiden. Men hur lyckades Gefle Gas intiativtagare Claes Olson med detta?

Det började med Fredrik Ceson, frontman i kultiga Gävlebandet Pillisnorks. Han är också konstnär och bekant med Pussy Riot genom att de har ställts ut på Galleri Erik Axl Sund, som drivs av Gävleförfattarna Jerker Eriksson och Håkan Axlander Sundquist.

– Det visade sig att Ceson hade träffat dem och då tänkte jag direkt att Pussy Riot skulle passa perfekt med festivalens budskap. Han kollade med dem om de kunde vara med och sedan har det vuxit, säger Claes Olson.

Det är med Pillisnorks som Pussy Riot ska göra ett otippat musikaliskt gästspel i Stora Gasklockan under lördagskvällen 2 juni. Exakt i vilken form återstår att se.

Under fredagskvällen framför maskerade Pussy Riot sin huvudakt - en politisk teaterföreställning. Claes Olson kan bekräfta att Lusine Djanyan som bor i Lindesbergs-trakten är en av de totalt minst tre deltagande.

Gävlesonen Thomas Di Leva kommer också vara på plats och i ett samtal berätta om sin uppväxt i Gävle med mera. Han var som bekant med i Pillisnorks när det begav sig och har senare inte velat vara med i återföreningen. Om samarbetet med Pussy Riot fått Di Leva på andra tankar ligger dock totalt öppet som det ser ut nu.

Gefle Gas är en musikfestival med flera andra element både för allmänhet och musikbranschfolk.

– Det var 300 personer på området i fjol. I år siktar vi på minst det dubbla. Och jag tror det blir en betydligt högre rocentuell andel inresta i år.

Hela programmet för GEFLE GAS / Indie Sweden Music Festival 2018 (med reservation för ändringar):

FREDAG 1 juni kl 18-01

* JOE HILL MEMORIAL MUSIC AWARD Utdelning till årets pristagare: Stefan Sundström. På scenen: Koma NurDil, Dan Königsson, Ryggrad, Le Lac Long 814, Ingrid Fröderberg, Zeke Varg Mk. XXVIII.

* PUSSY RIOT - Politisk teater

* SONGLINES Osama MC Oscar (Syria), Mohammad Nouri & Saeed Amini (Afghanistan), Brusk Dibo & Khaldoun Jawish (Syria), Hassan Hazir (Afghanistan), Ehsan Yaghoobi & Kausar Rahimi (Afghanistan), Mohammad Zare (Afghanistan), Dörrens Qöhr.

* XINOMBRA Aniara

(Kl 10-15 SONGLINES workshop under ledning av Michael Blair (USA).

LÖRDAG 2 juni kl 15-02

STORA RETORTEN kl 15-17

* Inspirationssamtal: Thomas Di Leva & Claes Olson. Khazar Fatemi: Kultur i farozonen Musik: Ehsan Yaghoobi (Afghanistan).

LIVE kl 17-02

STORA GASKLOCKAN:

* Di Leva, The Pillisnorks with special guests Pussy Riot, RÅNDA, Mike Granditsky, Femme Equation, Lava Bangs, A Choir Of Ghosts, Robin Forest, Peter & The Giants.

LILLA GASKLOCKAN:

* Ida Long vs. LEHNBERG, Frida Scar, 7 Billion Hera feat. Hummy Howls (NZ), Babylady, Johanna Brun, LowKii, Rommish, Julia Viktoria, Clara Klingenström, Helges Allstars.

SYSTRARNA: Alva Dahletson, Amanda Warren, Louise Rosén, Linn Wikblad, Julia Humla, Erika Blackbird, Louise Eismar, Jenny Granström, Vera Bernäng, Cajsa Färlin.

STORA RETORTEN:

Mikhail Borzykin (Russia), Delorian, Gibrish, Lovisa Krantz, Dream Boys, Fools On The Planet, St. Andreas, Maj Monet, Self Deception, Nextopia, Televote, Northern Harmony & Gas.

(Kl 10-14 SYSTRARNA workshop under ledning av Leigh Fitzjames (NZ).