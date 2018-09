Italienska bomben i Sandviken var dödlig – se sprängkraften i en Cobra 8

När åtalet mot de två män, 35 respektive 19 år gamla, som misstänks för sprängningen mot av en lägenhet på Barrsätragatan i Sandviken lämnades in på tisdagen blev det också känt vilken typ av anordning som detonerat; en Cobra 8.

Den 23 centimeter långa, rörformade smällaren från Italien är en av de mer kraftfulla i sin klass, med ett krutinnehåll på över 100 gram per enhet – 25 gram mer än vad som är tillåtet i Sverige. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) räcker 90 gram krut för att döda en människa, rapporterar Arbetarbladet.

TV: Se vad en Cobra 8 kan göra mot en tvättmaskin (45 sekunder in i klippet)

Bangern beställs vanligtvis över internet, ofta på sajter för "pyrofans" registrerade i Polen eller Tjeckien, och smugglas sedan in i landet. Under de senaste åren har Cobra 8 använts vid flera explosioner i Malmö och tullen beslagtar omkring tio stycken per år, enligt Expressen som i en artikel från i fjol kallar spränganordningen för ett "supervapen".

– Den beställs på nätet och placeras i både trappuppgångar och under fordon. Det är en företeelse vi märkt av under de senaste 2-3 månaderna, sade Mats Karlsson, biträdande polisområdeschef i Malmö, till tidningen.

Vid sprängningen i Sandviken 23 maj kallades bombskyddet från Nationella operativa enheten (NOA) in för att säkra byggnaden. Man misstänkte direkt att en Cobra 8 hade använts, fäst i en taklampa i vardagsrummet. I lägenheten fann man silvrigt omslagspapper som kännetecknar den italienska bangern.

Familjen som bor i lägenheten lyckades fly ut på balkongen och skadades inte vid explosionen – däremot ska en ha blivit knivskuren och fått ett stryptag innan sprängningen.

Den äldre av männen kunde gripas kort senare, vid Coop Enen, medan 19-åringens frihetsberövande dröjde en månad. De två männen, båda hemmahörande i Falun, misstänks för allmänfarlig ödeläggelse, försök till grov utpressning och grov stöld. De nekar till brott.

Polisens teori har varit att en skuld ligger bakom detonationen, men att det var fel familj som utsattes för attacken.

– De är helt oförstående till att de ska bli angripna, har kammaråklagare Lars Göransson tidigare sagt till Arbetarbladet.