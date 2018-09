Krogpatrullen: Bättre, trevligare, jämnare – The Church klättrar vidare mot toppen

När krogpatrullen tidigt en vardagskväll glider in i den mäktiga baptistkyrkan hörs redan sorlet från ett större sällskap på övervåningen. I entréplan är vi enda bordet en kort stund, innan gästerna börjar välla in och fylla upp i stort sett varenda plats. Vår korta stund som sologäster utnyttjar personalen till att ge oss fullt fokus. En känsla som håller i sig under kvällen.

Church höstmeny är splitterny och vår servitör, som råkar vara en av delägarna, är genuint nyfiken på vad gästerna tycker om den.

"Den här är jag jättenöjd med men bad köket om lite mera salt" säger han när vi får in en rasande vacker tartar (149 kr). "Oxe, svartbränna och mandel" visar sig vara en mald tartar på Årsunda-oxe med picklad silverlök, friterad vitlök, caesaraioli, riven svartbrännaost från Oviken och rostad flagad mandel.

De stora flarnen friterad vitlök är lite för dominanta, men allt övrigt på tallriken är rejält samspelt och jättegott.

Vår andra förrätt är skaldjurssandwich (179 kr) med snökrabba, hummer och handskalade räkor. Finskurna bitar av skaldjur ligger i en tunn rostad dubbelmacka på en bädd av härligt knapriga vaxbönor och sallat med räkmajonnäs. En liten hög rostade marinerade paprikastrimlor i ett hörn av tallriken känns lite offside, och andelen ruccola i sallaten är lite hög. Men även detta är en bra aptitretare. Fräsch och lagom stor.

Vid vårt förra besök dominerade huvudrätterna. Så visar det sig vara även nu. The Church har klokt nog behållit rödingen (269 kr) med dillstompad potatis med sauterad grönkål och brynt smör utan minsta förändring. Och den är om möjligt ännu bättre tillagad än vad vi minns den från förra besöket.

Rätten "Kalv, pumpa och dragon" går att uppgradera med lokal ryggbiff från Årsunda, och blir då menyns dyraste huvudrätt (415 kr). Valet känns självklart för krogpatrullen, som ambassadörer för lokal mat.

Vårt kött är suveränt. En minst 200 gram stor ryggbiff grillad medium rare. Rosa rakt igenom utan att sippra en endaste droppe blod vid ett tryck med kniven. Ytan smakar precis lagom mycket bränd peppar. Köttbiten samsas med pumpapuré, inkokta smålökar, svamp och en sky smaksatt med dragon och apelsin på en stor tallrik. Vid sidan får vi en frasig tårtbit rotsaksrösti. Kraftiga, rejäla smaker rakt igenom och ett rekommenderat glas australiskt shiraz med sin karaktäristiska mint och eukalyptus gör sig utmärkt till.

Chokladbrulée smaksatt med tonkaböna, serverad med färskostkräm och marsalavinkokta körsbär (129 kr) visar direkt att Church har höjt ambitionsnivån på sina desserter. Bruléen ligger upptryckt mot kanten på tallriken, karamelliserad med ett lövtunt skal av råsocker som precis klarar sig ifrån att bara smaka bränd knäck. Tillsammans med den syrliga krämen och de sötfriska bären blir det total harmoni i munnen. Roligt!

Kola- och pecanötpaj med passionsfrukt är en fröjd för både öga och gom. En centimeterbred stav av paj sträcker sig över hela den avlånga tallriken, omgärdad av sås på mango och passionsfrukt. En klick grädde till det. Toppengott.

Efterrätterna ökar en poäng jämfört med tidigare besök. Förrätterna är rasande nära att göra detsamma. Servicenivån är toppen. Entusiasmen och engagemanget hos personalen räcker till ett höjt betyg, även om vi gör en notering om en smula långa väntetider. Helhetsintrycket är fortsatt högt. The Church är bättre än senast, och visar med själ och hjärta att man ännu inte är nöjda. Långtifrån. Här finns talang i köket och en vilja att klättra vidare mot den absoluta toppen. Värt en omväg!

