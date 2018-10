Spana in Catti Brandelius nya Evert Taube-verk i Konserthuset

Vi står halvt om halvt och väntar på att få se Evert Taube svepa in i Konserthusets foajé. Men Catti Brandelius har valt att komma som sig själv.

Vi får vänta på att se henne som den stora trubaduren tills vi har gått ner till ett konferensrum i Konserthusets innandöme och verket ”Jag ska bli Evert Taube” ska avtäckas. I fotografiet står Catti Brandelius med ryggen mot betraktaren, iklädd Taubes karaktäristiska basker, och blickar ut mot det hav som är så flitigt förekommande i hans texter.

Men jag är ju tjej! Vem skulle jag vara i sångerna då?

Gävlekonstnären Catti Brandelius utforskar ofta i sin konst olika alter egon, vilket besökare av hennes utställning på Konstcentrum i våras kunde ta del av. Mest känd är Miss Universum, men hon har även gjort roller som exempelvis Elitgymnasten och Professora.

I sin Evert Taube-persona får hon chans att utforska myten om konstnärsgeniet.

– Vilka är det som får komma fram med berättelser i världen? Ett ifrågasättande av konstnärsmyten och konstnärsegot, säger hon.

Att rollen inte ska sitta helt perfekt ingår i konceptet. Hon vill inbjuda andra att testa alternativa personligheter och då får allt inte vara för perfekt.

– Det är en inbjudan till alla att uppfylla sina drömmar på sitt sätt.

Att det blev just Evert Taube beror mer på Catti Brandelius egna barndomsminnen än att just Taube skulle vara extra svulstig som manligt geni modell XL. Hennes pappa sjöng Taube för henne.

– Då tänkte jag: När jag blir stor ska jag också bli sjöman!

Men barnets omedelbara respons, obekymrad om könsroller och de två könens olika möjligheter i samhället, mötte senare motstånd. Här finns ett av flera skikt i den mångfacetterade personan.

– Men jag är ju tjej! Vem skulle jag vara i sångerna då?

Kolonialism och kvinnosyn är aspekter som ryms i Catti Brandelius lek mer Taube-personan.

Utrymme för ännu ett verk i foajén finns inte, enligt Björn Norberg som är kommunens intendent för offentlig konst, så Brandelius fotografi har fått ta plats i ett konferensrum där många människor passerar. Konstnären själv verkar ta det med ro att inte hänga i de mest publika delarna av huset.

– Vi ville ha ett verk och en konstnär som på något sätt knyter an till verksamheten i huset, säger Björn Norberg.

”Jag ska bli Evert Taube” är ett av flera offentliga verk som invigs under hösten. Under några år har Gävle saknat en intendent för offentlig konst, vilket förklarar varför flera verk som tillkommit med pengar från den så kallade enprocentsregeln blivit färdiga just nu. Under hösten visas också en utställning på Konstcentrum om de konstnärer som är aktuella med offentliga verk i Gävle.

