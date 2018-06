Stort kalendarium – här hittar du det som händer i sommar

GÄVLE

JUNI

Tisdag 19 juni

Familjepaddling, kom och prova på att paddla kajak med Gefle Kanotklubb, Strömsbro vid vävaren

Trollkarlen Gabriel, Sätra Bibliotek

Arbetarteater Pegasus, David Walls tolkning av legenden Robin Hood, Musikhuset, Kyrkogatan 32

Stadsvandring – Stadsträdgården, Milles Änglar, Stadsträdgården, Gävle

Sommarvisning, Kristina Lindkvist visar Gunnar Cyréns föremål och design, Länsmuseet Gävleborg

Parklek i Pilparken, Forsbacka

Onsdag 20 juni

Arbetarteater Pegasus, David Walls tolkning av legenden Robin Hood, Musikhuset, Kyrkogatan 32

Sommarvisning, museet uppifrån och ned med Ann Nilsén, Länsmuseet Gävleborg

Parklek i Pilparken, Forsbacka

Torsdag 21 juni

Arbetarteater Pegasus, David Walls tolkning av legenden Robin Hood, Musikhuset, Kyrkogatan 32

Parklek i Pilparken, Forsbacka

Fredag 22 juni

Midsommarloppet, mellan Gåsholma och Axmarby

Arbetarteater Pegasus, David Walls tolkning av legenden Robin Hood, Musikhuset, Kyrkogatan 32

Traditionellt midsommarfirande på Limön

Traditionellt midsommarfirande i Furuviksparken, musikunderhållning, Furuvik

Lördag 23 juni

Sommarcafé hos Gefle slöjdare, öppet med café och hantverk i lillstugan, Gefle slöjdare i Tolvforstorpen

Arbetarteater Pegasus, David Walls tolkning av legenden Robin Hood, Musikhuset, Kyrkogatan 32

Söndag 24 juni

Arbetarteater Pegasus, David Walls tolkning av legenden Robin Hood, Musikhuset, Kyrkogatan 32

Måndag 25 juni

Arbetarteater Pegasus, David Walls tolkning av legenden Robin Hood, Musikhuset, Kyrkogatan 32

Parklek i Pilparken, Forsbacka

Seglarskola med Gefle Segel sällskap, Huseliiharen, pågår till 29 juni

Fridrottskola Gavlehovsvallen/Gunder Hägg stadion, pågår till 29 juni

Barnlek i parken, vid cafét i Boulognerskogen

Tisdag 26 juni

Arbetarteater Pegasus, David Walls tolkning av legenden Robin Hood, Musikhuset, Kyrkogatan 32

Barnlek i parken, vid cafét i Boulognerskogen

Sommarvisning, Möjliga världar – Gudrun Åhlberg och Mänsklighet – Lars Givell, Länsmuseet Gävleborg

Onsdag 27 juni

Arbetarteater Pegasus, David Walls tolkning av legenden Robin Hood, Musikhuset, Kyrkogatan 32

Parklek i Pilparken, Forsbacka

Barnlek i parken, vid cafét i Boulognerskogen

Torsdag 28 juni

Arbetarteater Pegasus, David Walls tolkning av legenden Robin Hood, Musikhuset, Kyrkogatan 32

Blåsmusik i Regementsparken, Norrsundets Brukssextett

Sportläger i Hillevik, 10-15 år, prova på segling, paddla kanot och vattenskidåkning, Hillevik Sjösportläger

Parklek i Pilparken, Forsbacka

Fredag 29 juni

Arbetarteater Pegasus, David Walls tolkning av legenden Robin Hood, Musikhuset, Kyrkogatan 32

Trubadurfredag, Jocke Strand spelar, Skärgårdskrogen, Utvalnäs

Parklek i Pilparken, Forsbacka

Barnlek i parken, vid cafét i Boulognerskogen

Lördag 30 juni

Arbetarteater Pegasus, David Walls tolkning av legenden Robin Hood, Musikhuset, Kyrkogatan 32

Pop-up park för barn, invigning av parken, längst östra Drottninggatan, Gävle City

JULI

Söndag 1 juli

Arbetarteater Pegasus, David Walls tolkning av legenden Robin Hood, Musikhuset, Kyrkogatan 32

Måndag 2 juli

Seglarskola med Gefle Segel sällskap, Huseliiharen, pågår till 6 juli

Barnlek i parken, vid cafét i Boulognerskogen

Sommarsimskola på Fjärran Höjderbadet, pågår till 13 juli

Parklek i Stenebergsparken

Prova Nycirkus med Kulturcirkus, Andersberg

Tisdag 3 juli

Sommarcafé, Underhållning av Brunnskapellet, Stavgården, Ön, Hedesunda

Barnlek i parken, vid cafét i Boulognerskogen

Parklek i Stenebergsparken

Prova Nycirkus med Kulturcirkus, Sätra

Onsdag 4 juli

Sommarvisning, museet uppifrån och ned med Ingela Jönsson, Länsmuseet Gävleborg

Barnlek i parken, vid cafét i Boulognerskogen

Parklek i Stenebergsparken, Stenebergsparken

Prova Nycirkus med Kulturcirkus, Brynäs

Torsdag 5 juli

Stadsvandring – Bönan, Böna Sand, Gävle

Barnlek i parken, vid cafét i Boulognerskogen

Prova Nycirkus med Kulturcirkus, Bomhus

Parklek i Stenebergsparken

Fredag 6 juli

Trubadurfredag, Petter Hedström spelar, Skärgårdskrogen, Utvalnäs

Barnlek i parken, vid cafét i Boulognerskogen

Parklek i Stenebergsparken

Prova Nycirkus med Kulturcirkus, Boulognerbadet

Lördag 7 juli

Stadsvandring – Fyrskepp och havsvisor, Almagrundet, Norra Skeppsbron, Gävlestrand

Tåghallen och resa med ångtåg, res med ångtåg från Gävle Central till Tåghallen

Fika med lokförare, extra kul för alla barn, Tåghallen

Gävle Triathlon 2018, Fullriggaren/Gävle Strand

Limö Music Quiz, kom och var med i en rolig frågesport med live-musik, betalning 4 juli, Limö Loge

Söndag 8 juli

Gävles största bordsloppis, Gävle Travet, Gavlehovsvägen 14

Tåghallen och resa med ångtåg, res med ångtåg från Gävle Central till Tåghallen

Fika med lokförare, extra kul för alla barn, Tåghallen

Gävle Triathlon 2018, Fullriggaren/Gävle Strand

Taste of Africa, Sawubona Bruncher 4 söndagar i juli (8, 15, 22, 29 juli)

Måndag 9 juli

Barnlek i parken, vid cafét i Boulognerskogen

Parklek i Stenebergsparken

Prova nycirkus med Kulturskolan, Fjärran höjderbadet

Tisdag 10 juli

Prova nycirkus med Kulturskolan, Fjärran höjderbadet

Sommarcafé, Conny Eliasson berättar om blommor, Stavgården, Ön, Hedesunda

Sommarvisning, Möjliga världar – Gudrun Åhlberg och Mänsklighet – Lars Givell, Länsmuseet Gävleborg

Parklek i Stenebergsparken

Barnlek i parken, vid cafét i Boulognerskogen

Onsdag 11 juli

Prova nycirkus med Kulturskolan, Fjärran höjderbadet

Parklek i Stenebergsparken

Barnlek i parken, vid cafét i Boulognerskogen

Torsdag 12 juli

Barnlek i parken, vid cafét i Boulognerskogen

Parklek i Stenebergsparken

Prova nycirkus med Kulturskolan, Fjärran höjderbadet

Fredag 13 juli

Trubadurfredag, Krister Fridh spelar, Skärgårdskrogen, Utvalnäs

Barnlek i parken, vid cafét i Boulognerskogen

Parklek i Stenebergsparken

Prova nycirkus med Kulturskolan, Fjärran höjderbadet

Lördag 14 juli

Barnteater: Djungelns Hemlighet med Eva Funck, vid cafét i Boulognerskogen

Söndag 15 juli

Barnteater: Borgmästaren, vid cafét i Boulognerskogen

Orsa Spelmän med Tina Ahlin, Hyttan i Axmar Bruk

Måndag 16 juli

Barnlek i parken, vid cafét i Boulognerskogen

Sommarsimskola på Fjärran Höjderbadet, pågår till 27 juli

Parklek i Stenebergsparken, Stenebergsparken

Sommarsimskola på Sandsnäsbadet, Hedesunda, pågår vardagar till 27 juli

Tisdag 17 juli

Sommarcafé, bläddra i gamla klippböcker från Hedesunda, Stavgården, Ön, Hedesunda

Barnlek i parken, vid cafét i Boulognerskogen

Parklek i Stenebergsparken

Onsdag 18 juli

Barnlek i parken, vid cafét i Boulognerskogen

Parklek i Stenebergsparken, Stenebergsparken

Torsdag 19 juli

Barnlek i parken, vid cafét i Boulognerskogen

Parklek i Stenebergsparken

Svenska Mästerskap i ponnydressyr, Gävle Ponnyklubb, Sleipners väg 10

Fredag 20 juli

Svenska Mästerskap i ponnydressyr, Gävle Ponnyklubb, Sleipners väg 10

Barnlek i parken, vid cafét i Boulognerskogen

Parklek i Stenebergsparken

Trubadurfredag, Thomas Skistad spelar, Skärgårdskrogen, Utvalnäs

Lördag 21 juli

Trollkarlen Gabriel, Andersberg bibliotek

Svenska Mästerskap i ponnydressyr, Gävle Ponnyklubb, Sleipners väg 10

Kul i juli, stor barn – och familjeaktivitet, Stortorget, Gävle City

Tjejfest, tema: musik och glädje, ta med något du kan spela på och en huvudbonad på, Limön

Söndag 22 juli

Svenska Mästerskap i ponnydressyr, Gävle Ponnyklubb, Sleipners väg 10

Måndag 23 juli

Parklek i Stenebergsparken, Stenebergsparken

Tisdag 24 juli

Sommarcafé, information om biodling, Stavgården, Ön, Hedesunda

Sommarvisning, museet uppifrån och ned med Ingela Broström, Länsmuseet Gävleborg

Parklek i Stenebergsparken

Onsdag 25 juli

Barnteater: Klura ut med Cirkus Cirkör, vid cafét i Boulognerskogen

Parklek i Stenebergsparken, Stenebergsparken

Torsdag 26 juli

Parklek i Stenebergsparken

Fredag 27 juli

Trubadurfredag, Jocke Strand spelar, Skärgårdskrogen, Utvalnäs

Parklek i Stenebergsparken

Lördag 28 juli

Kul i juli, stor barn – och familjeaktivitet, Stortorget, Gävle City

Countrykväll med Joe Bonson & The Coffee Run, Hyttan i Axmar Bruk

Söndag 29 juli

Saabträffen 2018, Engeltofta

Måndag 30 juli

Parklek i Valbo, Kycklingvägen

Tisdag 31 juli

Sommarcafé, servering av våfflor, Stavgården, Ön, Hedesunda

Parklek i Valbo, Kycklingvägen

AUGUSTI

Onsdag 1 augusti

Parklek i Valbo, Kycklingvägen

Taste of Africa, öppen kväll i Baobab Kitchen

Torsdag 2 augusti

Blåsmusik i Regementsparken, Jemtlands Messingsextett

Parklek i Valbo, Kycklingvägen

Fredag 3 augusti

Trubadurfredag, Krister Fridh spelar, Skärgårdskrogen, Utvalnäs

Parklek i Valbo, Kycklingvägen

Lördag 4 augusti

Technopicknik, ett heldagsevenemang som samlar en stor del av Gävles många DJ:s, Badet Boulognerskogen

Tåghallen och resa med ångtåg, res med ångtåg från Gävle Central till Tåghallen

Stadsvandring – Axmar Bruk, samling i Axmar Bruk

Söndag 5 augusti

Familjedag, välkomna på fest, fiskedamm, ansiktsmålning och trubadur, Limön

Tåghallen och resa med ångtåg, res med ångtåg från Gävle Central till Tåghallen

Måndag 6 augusti

Allsång på café Solsidan, Boulognerskogen

Slöjdsommarläger, 8-10 år, aktiviteter inriktade på slöjd, anmäl senast 9 juli, lägret pågår till 9 augusti, Mackmyra brukspark

Vildmarksläger i Smörnäs, 8-9 år, prova på olika aktiviteter som hör till friluftslivet, anmäl senast 30 juli, pågår till 8 augusti, Smörnäs lägergård

Vildmarksläger i Smörnäs, 10-16 år, prova på olika aktiviteter som hör till friluftslivet, anmäl senast 30 juli, pågår till 12 augusti, Smörnäs lägergård

Tisdag 7 augusti

Dansa Lindy Hop, Paviljongen i Regementsparken

Sommarvisning, Möjliga världar – Gudrun Åhlberg och Mänsklighet – Lars Givell, Länsmuseet Gävleborg

Onsdag 8 augusti

Stadsfest, Gävle City

Rix FM festival, Gävle City

Taste of Africa, öppen kväll i Baobab Kitchen

Torsdag 9 augusti

Stadsfest, Gävle City

Blåsmusik i Regementsparken, Sigtuna Messingsextett

Fredag 10 augusti

Trubadurfredag, Jocke Strand spelar, Skärgårdskrogen, Utvalnäs

Stadsfest, Gävle City

Lördag 11 augusti

Stadsfest, Gävle City

NRJ in the park, Gävle City

Söndag 12 augusti

Dansa Lindy Hop, Paviljongen i Regementsparken

Stadsvandring – familjevandring, Kulturhuset, Gävle

Måndag 13 augusti

Stadsvandring – familjevandring, Kulturhuset, Gävle

Allsång på café Solsidan, Boulognerskogen

Fridrottskola Gavlehovsvallen/Gunder Hägg stadion, pågår till 17 augusti

Tisdag 14 augusti

Familjepaddling, kom och prova på att paddla kajak med Gefle Kanotklubb, Strömsbro vid vävaren

Travskola på Gävle Travet

Onsdag 15 augusti

Travskola på Gävle Travet

Stadsvandring – familjevandring, Kulturhuset, Gävle

Torsdag 16 augusti

Stadsvandring – Gamla Kyrkogården, Gamla Kyrkogården

Blåsmusik i Regementsparken, Oktetten Ehnstadts Eftr.

Fredag 17 augusti

Trubadurfredag, Petter Hedström spelar, Skärgårdskrogen, Utvalnäs

Taste of Africa, öppen kväll med afrikansk dans (Afrodance cooking)

Måndag 20 augusti

Allsång på café Solsidan, Boulognerskogen

Tisdag 21 augusti

Familjepaddling, kom och prova på att paddla kajak med Gefle Kanotklubb, Strömsbro vid vävaren

Stadsvandring – Dramatisk vandring, Brandstation

Onsdag 22 augusti

Stadsvandring – Dramatisk vandring, Brandstation

Torsdag 23 augusti

Blåsmusik i Regementsparken, Gävle Big Band

Lördag 25 augusti

”Pub Kväll”, Bremner Trio spelar, Skärgårdskrogen, Utvalnäs

Söndag 26 augusti

Familjepaddling, kom och prova på att paddla kajak med Gefle Kanotklubb, Strömsbro vid vävaren

Måndag 27 augusti

Stadsvandring – Dramatisk vandring, Brandstation

Tisdag 28 augusti

Familjepaddling, kom och prova på att paddla kajak med Gefle Kanotklubb, Strömsbro vid vävaren

Stadsvandring – Fliskär, Bomhus Hembygdsgård

Torsdag 30 augusti

Blåsmusik i Regementsparken, Hemvärnets Musikkår Gävleborg

SANDVIKEN

JUNI

Onsdag 20 juni

Slöjda en saga! Vi skapar utifrån en saga med ull och tråd, Björksätra bibliotek.

Fredag 22 juni

Midsommar i Högbo, traditionellt midsommarfirande, Högbo bruk

Midsommarfirande i Årsunda, Hembygdsgården Svens, Årsunda

Midsommarfirande i Åshammar, folkets park, Åshammar.

Traditionellt midsommarfirande, Järbo hembygdsgård

Midsommarfirande i Koversta, Koversta Gammelby, Österfärnebo

Midsommarfirande på Strandbaden

Midsommarfirande med musik och evenemang. Trubadurunderhållning av Kent Kiernan. Strandbaden, Årsunda

Midsommarfirande i Lund, Traditionellt midsommarfirande på Hembygdsgården i Lund, Årsunda

Söndag 24 juni

Sommargudstjänst, Österfärnebo Hembygdsförening

Tisdag 26 juni

Friluftssäkerthet med Hitta Vilse, göra upp eld med eldstål, baka pinnbröd och grilla korv mm. Högbo bruk, Högbo

Onsdag 27 juni

Friluftssäkerthet med Hitta Vilse, göra upp eld med eldstål, baka pinnbröd och grilla korv mm. Högbo bruk

Emma The Rocker, musikunderhållning, Stenbryggan

Flöjtlåt och sommarsång, Daleth Gustafsson, sång och flöjt, Åsa Åberg, piano, Gamla Stenhuset – Gästrike Hammarby

Rysshärjningarna efter norrlandskust 1721, Olov Thunman berättar om ryssarnas härjningar längs den svenska östersjökusten under Stora nordiska kriget, Gamla Stenhuset – Gästrike Hammarby

Torsdag 28 juni

Friluftssäkerthet med Hitta Vilse, göra upp eld med eldstål, baka pinnbröd och grilla korv mm. Högbobruk, Högbo

Fredag 29 juni

Bangen Jazz&Blues, Stadsparken, Sandviken

Trubadurunderhållning på Strandbaden

Håkan Fahlström spelar, Strandbaden, Årsunda.

Lördag 30 juni

Bangen Jazz&Blues, Stadsparken, Sandviken

Euronatz, bilutställning, Högbo bruk

Trubadurunderhållning på Strandbaden

Håkan Fahlström spelar, Strandbaden, Årsunda.

Forsbacka Countryfestival

JULI

Söndag 1 juli

Sunset Surenaders på Tallbo, utställning, musikunderhållning, Tallbo konstnärshem

Barnjazzdagen, konserter och aktiviteter för hela familjen, Stadsparken, Sandviken

Måndag 2 juli

Smedsgården Rock&Blues, Slidin´Slim och Eric Hansson underhåller, Bruksmuséet Smedsgården

Onsdag 4 juli

Emma The Rocker, musikunderhållning, Stenbryggan

Vargarna i Gysinge, Staffan Bergling berättar om vargen som satte skräck i Gästrikland när den strök runt i byarna och dödade flera barn vid 1800-talets mitt, Gamla Stenhuset, Gästrike Hammarby

Vi och musiken, Cecilia Karlsson och Pelle Frid spelar och sjunger, Gamla Stenhuset, Gästrike Hammarby.

Våffelkväll på Smedsgården annex, musikunderhållning, servering av våfflor och kaffe, Smedsgården annex

Fredag 6 juli

Trubadurunderhållning på Strandbaden

Marcus Backlund spelar, Strandbaden, Årsunda

Lördag 7 juli

Duo Ton på Tallbo, utställning och musikunderhållning, Tallbo konstnärshem, Järbo

Djurläger, gosa med kaniner, kycklingar och får, Björkmuren, Järbo

Trubadurunderhållning på Strandbaden

Med Anders Appelqvist. Restaurangen är öppen om man vill äta. Strandbaden, Årsunda.

Söndag 8 juli

Mattias Windemo och Lena Jansson på Tallbo, utställning, musikunderhållning, Tallbo konstnärshem, Järbo

Djurläger, gosa med kaniner, kycklingar och får, Björkmuren, Järbo

Friluftsgudstjänst, Österfärnebo Hembygdsförening

Måndag 9 juli

4H cirkusläger, fokus på cirkus och show, Björkmuren, Järbo

Smedsgården Rock&Blues, Creedence Clearwater Survival uppträder, Bruksmuséet Smedsgården

Naturstig, Österfärnebo Hembygsförening

Tisdag 10 juli

4H cirkusläger, fokus på cirkus och show, Björkmuren, Järbo

Forskargruppens Dag, Österfärnebo Hembygdsförening

Bildvisning ur fotoarkivet med Agneta Björk, Österfärnebo Hembygdsförening

Onsdag 11 juli

4H cirkusläger, fokus på cirkus och show, Björkmuren, Järbo

Besser och Wisser vet bättre med pantomimteatern, barn och familjeteater, Högbo Bruk

Emma The Rocker, musikunderhållning, Stenbryggan

Forntida fåfänga, om smink och snygga kläder för länge sedan, Gamla Stenhuset – Gästrike Hammarby

Summertime, Somriga låtar av Gershwin, Taube och Gärdestad med Mia Wängelin, sång, Tomas Eriksson, saxofon, Linda Hansson, piano, Gamla Stenhuset – Gästrike Hammarby

Trubadurunderhållning på Strandbaden

Lundh & Mingern spelar, Strandbaden, Årsunda.

Sommaröppet på Årsunda Viking

Levande vikingagård på Årsjögård med lekar, hantverk, vikingar, guidningar, sagor m.m. Årsunda.

Byvandring, övre Mattön, Håkan Berglin, Österfärnebo Hembygdsförening

Torsdag 12 juli

4H cirkusläger, fokus på cirkus och show, Björkmuren, Järbo

Sommaröppet på Årsunda Viking

Levande vikingagård på Årsjögård med lekar, hantverk, vikingar, guidningar, sagor m.m. Årsunda.

Barnens dag med lekar och djur, Österfärnebo Hembygdsförening

Fredag 13 juli

4H cirkusläger, fokus på cirkus och show, Björkmuren, Järbo

Djungelns hemlighet med Eva Funck och Hönapöna, barn- och familjeteater, Högbo Bruk

Åk helikopter med Heli Air, musikquiz med Lasse Eldebrandt, Camp Kungsgården,

Kungsgården

Sommaröppet på Årsunda Viking

Levande vikingagård på Årsjögård med lekar, hantverk, vikingar, guidningar, sagor m.m. Årsunda.

Prova på rodd, följ med på roddtur i kanalen, Bruksmuséet Smedsgården

Lördag 14 juli

Sommaröppet på Årsunda Viking

Levande vikingagård på Årsjögård med lekar, hantverk, vikingar, guidningar, sagor m.m. Årsunda.

Veteranbils-och kuriosamarknad, Koversta Gammelby, Österfärnebo.

Söndag 15 juli

Musik på Tallbo, utställning, musikunderhållning, Tallbo konstnärshem, Järbo

Sommaröppet på Årsunda Viking, Levande vikingagård på Årsjögård med lekar, hantverk, vikingar, guidningar, sagor m.m. Årsunda.

SSRK Hundutställning, Spaniel och Retrieverklubben ställer ut. Högbo Bruk, Sandviken.

”En resa i öst”, Östeuropeisk klezmermusik och sånger av poeten Vladimir Vysotskij, Sara Fridholm och Christoffer Andersson spelar och sjunger, Tallbo konstnärshem, Järbo

Måndag 16 juli

Smedsgården Rock&Blues, JJ Blues band underhåller, Bruksmuséet Smedsgården

Onsdag 18 juli

Emma The Rocker, musikunderhållning, Stenbryggan

Till min längtan, visor av Dan Andersson och Åke Edvardsson, Gamla Stenhuset – Gästrike Hammarby

Yxhugg i trefjärdedelstakt, Göran Andersson berättar om bildhuggaren och konstnären Per Nilsson-Öst. I samband med föredraget visas även en utställning, Gamla Stenhuset – Gästrike Hammarby

Sommaröppet på Årsunda Viking

Levande vikingagård på Årsjögård med lekar, hantverk, vikingar, guidningar, sagor m.m. Årsunda.

Trubadurunderhållning på Strandbaden, Restaurangen är öppen om man vill äta. Strandbaden, Årsunda.

Torsdag 19 juli

Sommarkväll i trädgården, Allsång och musikgissning, Smedsgårdens annex

Sommaröppet på Årsunda Viking

Levande vikingagård på Årsjögård med lekar, hantverk, vikingar, guidningar, sagor m.m. Årsunda.

Fredag 20 juli

Sommaröppet på Årsunda Viking

Levande vikingagård på Årsjögård med lekar, hantverk, vikingar, guidningar, sagor m.m. Årsunda.

Prova på rodd, följ med på roddtur i kanalen, Bruksmuséet Smedsgården

Trubadurunderhållning på Strandbaden, Restaurangen är öppen om man vill äta. Strandbaden, Årsunda.

Lördag 21 juli

Tallbo Vernissage period 3, Utställning, musikunderhållning, Tallbo konstnärshem, Järbo

Sommaröppet på Årsunda Viking

Levande vikingagård på Årsjögård med lekar, hantverk, vikingar, guidningar, sagor m.m. Årsunda.

Trubadurunderhållning på Strandbaden, Restaurangen är öppen om man vill äta. Strandbaden, Årsunda.

Vikingamarknad, Liten minimarknad på Årsjögård där hantverkare visar upp och säljer sina varor. Årsunda.

Söndag 22 juli

Sommaröppet på Årsunda Viking

Levande vikingagård på Årsjögård med lekar, hantverk, vikingar, guidningar, sagor m.m. Årsunda.

Vikingamarknad, Liten minimarknad på Årsjögård där hantverkare visar upp och säljer sina varor. Årsunda.

Måndag 23 juli

Musik i Bruksmiljö, musikfestival med olika band och artister, Smedsgårdens annex

Smedsgården Rock&Blues, John Lindberg Trio och Knock – Out Grey band & The Jukes underhåller, Smedgårdens annex,

Spännande och roligt med Trollkarlen Imad Betar, en föreställning för hela familjen som bjuder på mycket skratt, fantastiska lekar m.m., Stadsparken, Sandviken

Tisdag 24 juli

Djurläger, gosa med kaniner, kycklingar och får, Björkmuren, Järbo

Musik i Bruksmiljö, musikfestival med olika band och artister, Smedsgårdens annex

Spännande och roligt med Trollkarlen Imad Betar, en föreställning för hela familjen som bjuder på mycket skratt, fantastiska lekar m.m., Stadsparken, Sandviken

Onsdag 25 juli

Djurläger, gosa med kaniner, kycklingar och får, Björkmuren, Järbo

Musik i Bruksmiljö, musikfestival med olika band och artister, Smedsgårdens annex

Naturlig mat – naturlig hälsa, Anne Eriksson pratar om vägen till ett sunt liv, Gamla Stenhuset – Gästrike Hammarby

Visor på kvällskvisten, Torgunn Jansson, sång och gitarr, Berit Kvarnlind, sång, Gamla Stenhuset – Gästrike Hammarby

Trubadurunderhållning på Strandbaden, Anders Appelqvist spelar, Restaurangen är öppen om man vill äta. Strandbaden, Årsunda.

Torsdag 26 juli

Musik i Bruksmiljö, musikfestival med olika band och artister, Smedsgårdens annex

Trubadurkväll med Robban Sölvefjord, Camp Kungsgården, Kungsgården

Fredag 27 juli

Musik i Bruksmiljö, musikfestival med olika band och artister, Smedsgårdens annex

Musikquiz med Lasse Eldebrandt, Camp Kungsgården, Kungsgården

Trubadurunderhållning på Strandbaden, Anders Appelqvist spelar, Restaurangen är öppen om man vill äta. Strandbaden, Årsunda.

Prova på rodd, följ med på roddtur i kanalen, Bruksmuséet Smedsgården

Rock´n´Roll i Parken, Linda Gail Lewis/Göran Ekman & Bullen Ström, Åshammars Folkets Park

Lördag 28 juli

Musik i Bruksmiljö, musikfestival med olika band och artister, Smedsgårdens annex

Djurläger, gosa med kaniner, kycklingar och får, Björkmuren, Järbo

Fotoutställning i Gysinge, 5 fotografer med olika inriktning ställer ut, Stora Järnboden, Gysinge

Trubadurunderhållning på Strandbaden, Anders Appelqvist spelar, Strandbaden, Årsunda.

SM i Motocross, Motorstadion, Årsunda

Söndag 29 juli

Musik i Bruksmiljö, musikfestival med olika band och artister, Smedsgårdens annex

Djurläger, gosa med kaniner, kycklingar och får, Björkmuren, Järbo

En blandning av folkmusik och klassiskt på Tallbo, utställning, musikunderhållning, Tallbo konstnärshem, Järbo

Fotoutställning i Gysinge, 5 fotografer med olika inriktning ställer ut, Stora Järnboden i Gysinge

SM i Motocross, Motocrosstävlingar på Motorstadion, Årsunda

Måndag 30 juli

Musik i Bruksmiljö, musikfestival med olika band och artister, Smedsgårdens annex

Smedsgården Rock&Blues, SandvikenRockabilly Allstars och Helsingland Underground underhåller, Smedsgården annex

Fotoutställning i Gysinge, 5 fotografer med olika inriktning ställer ut, Stora Järnboden i Gysinge

Tisdag 31 juli

Tidernas fotokonst, Konstnären och fotografen Ginger Bremberg visar sina foton, Café Udden, Gysinge

Onsdag 1 augusti

Avrättningsplatser i Gästrikland, Desirée Kjellberg från Sveriges Fängelsemuseum berättar om den närmast bortglömda historien kring offentliga avrättningar och de 16 kända avrättningsplatserna i Gästrikland, Gamla stenhuset – Gästrike Hammarby

Emma The Rocker, musikunderhållning, Stenbryggan

Fotoutställning i Gysinge, 5 fotografer med olika inriktning ställer ut, Stora Järnboden i Gysinge

Gott och blandat, Marie och Mattias Kempff, sång, gitarr och cello m.m., Åsa Åberg, piano, Gamla senhuset – Gästrike Hammarby

Torsdag 2 augusti

Fotoutställning i Gysinge, 5 fotografer med olika inriktning ställer ut, Stora Järnboden i Gysinge

Fredag 3 augusti

Djurläger, gosa med kaniner, kycklingar och får, Björkmuren, Järbo

Fotoutställning i Gysinge, 5 fotografer med olika inriktning ställer ut, Stora Järnboden i Gysinge

Prova på rodd, följ med på roddtur i kanalen, Bruksmuséet Smedsgården

Trubadurunderhållning på Strandbaden, Amir spelar, Restaurangen är öppen om man vill äta. Strandbaden, Årsunda.

Lördag 4 augusti

Djurläger, gosa med kaniner, kycklingar och får, Björkmuren, Järbo

Fotoutställning i Gysinge, 5 fotografer med olika inriktning ställer ut, Stora Järnboden i Gysinge

TRIORUM på Tallbo, utställning, musikunderhållning, Tallbo konstnärshem, Järbo

Trubadurunderhållning på Strandbaden, Amir spelar, Restaurangen är öppen om man vill äta. Strandbaden, Årsunda.

Söndag 5 augusti

Fotoutställning i Gysinge, 5 fotografer med olika inriktning ställer ut, Stora Järnboden i Gysinge

Familjedag – Äventyr på landet, utmana varandra i 10-kamp och umgås med djuren på gården, Björkmuren, Järbo

Musik på Tallbo, utställning, musikunderhållning, Tallbo konstnärshem, Järbo

Hembygdsgårdarnas dag, öppet hus i stugorna, Österfärnebo Hembygdsförening

Jubileumsdag Hembygdsföreningen 100 år, uppvaktning och spelmansmusik, Österfärnebo Hembygdsförening

”Nionde budet”, teater, Österfärnebo Hembygdsförening

Onsdag 8 augusti

Emma The Rocker, musikunderhållning, Stenbryggan

Arkeolog Bo Ulfhielm berättar om spåren av de samer, eller sockenlappar, som en gång hade sin hemvist i Gästrikland, Gamla stenhuset, Gästrike Hammarby

Ovansjölåt, Ovansjö spelmän, Gamla stenhuset, Gästrike Hammarby

Trubadurunderhållning på Strandbaden, Amir spelar, Strandbaden, Årsunda.

Torsdag 9 augusti

Kammarmusikfestival, Kulturecntrum, Sandviken

Kanalens Dag, Olsbacka Brass och skrammelorkester underhåller, Smedsgårdens annex

Fredag 10 augusti

Kammarmusikfestival, Kulturecntrum, Sandviken

Trubadur med Thomas Skistad, Camp Kungsgården, Kungsgården

Prova på rodd, följ med på roddtur i kanalen, Bruksmuséet Smedsgården

Strand up comedy, med Gasta och Stefan Söderblom på Strandbaden, Strandbaden, Årsunda.

Lördag 11 augusti

Kammarmusikfestival, Kulturecntrum, Sandviken

Öltält med musik i samband med Britney Spears, på Arenan, Sandviken

Söndag 12 augusti

Downhill Bluegrass Band med Jonas Kjellgren m.fl., Tallbo Konstnärshem, Järbo

Friluftsgudstjänst, Österfärnebo Hembygdsförening

Tisdag 14 augusti

Gemensamt sommarlovsläger GHIF och Hammarbygården, dagläger i Gästrike – Hammarby med sportaktiviteter, Hammarbygården

Onsdag 15 augusti

Gemensamt sommarlovsläger GHIF och Hammarbygården, dagläger i Gästrike – Hammarby med sportaktiviteter, Hammarbygården

Alla tiders musik, Trio Con Tanto, Kerstin Wallin Rydh, violin och blockflöjt, Beryl Löfgren, violin, Kerstin Billman, piano, Gamla stenhuset – Gästrike Hammarby

Om Thyra Grafström, Anna Forsberg berättar om textilkonstnärinnan som vid 1800-talets slut och 1900-talets början bl.a. drev en egen ateljé, arbetade på NK och inredde Hofors herrgård tillsammans med Hedvig Ulfsparre, Gamla stenhuset – Gästrike Hammarby

Torsdag 16 augusti

Gemensamt sommarlovsläger GHIF och Hammarbygården, dagläger i Gästrike – Hammarby med sportaktiviteter, Hammarbygården

Torsdag 23 augusti

Drömfesten, Musikunderhållning av olika band och artister. Servering m.m. Drömfabriken, Sandviken.

Fredag 24 augusti

Ovansjöfesten, konserter och dans, Sandviken Arena

Drömfesten, Musikunderhållning av olika band och artister. Servering m.m. Drömfabriken, Sandviken.

Lördag 25 augusti

Ovansjöfesten, konserter och dans, Sandviken Arena

Musik vid Kolmilan, välkomna på en traditionell musikafton med livemusik, Högbo bruk

Drömfesten, Musikunderhållning av olika band och artister. Servering m.m. Drömfabriken, Sandviken.

Söndag 26 augusti

Ovansjöfesten, konserter och dans, Sandviken Arena

Högbodagen, loppmarknad och aktiviteter för hela familjen, Högbo bruk.

HOFORS

JUNI

Torsdag 21 juni

Majning av midsommarstången, vid Gammelgården i Torsåker

Fredag 22 juni

Midsommarfirande, vid Gammelgården i Torsåker

Söndag 24 juni

Sommargudstjänst, Gammelgården, Torsåker

Veterantraktorträff, Barkhyttans bygdegård

Torsdag 28 juni

PRO Torsåkers Danser, Pär Norlings spelar, Gammelgården, Torsåker

Lördag 30 juni

Voize spelar, Tors Loge

Paraidrottsdag, lyssna på föreläsning, prova på parahockey och ishockey, kolla på uppvisningsmatch, Hofors idrotthall

Slussens dag, Silfhytteå

JULI

Söndag 1 juli

Linedance på logen, i samarbete med Working Bee

Guidning på Hofors Herrgård

Tisdag 3 juli

Visning av Torsåkersfilmen, Gammelgården, Torsåker

Onsdag 4 juli

Barnteater: Borgmästaren, Folkets Park

Torsdag 5 juli

Johan Wellton i Folkets Park

PRO Torsåkers danser, Jonnys spelar, Gammelgården, Torsåker

Fredag 6 juli

Hästhopptävling, Nordgrensgården

Bluegrassfestival

Lördag 7 juli

Slussens Dag, en utflyktsdag med musik, slussning och pick-nick i det gröna, Silfhytteå

Hästhopptävling, Nordgrensgården

Bluegrassfestival

Söndag 8 juli

Hästhopptävling, Nordgrensgården

Bluegrassfestival, Avslutas med Bluegrassgudstjänst, Torsåkers kyrka

Guidning på Hofors Herrgård

Torsdag 12 juli

PRO Torsåkers danser, Barrabazz spelar, Gammelgården, Torsåker

Lördag 14 juli

Gammelstilladagar, visning av smedja, kraftstation, turer med flytbryggan m.m.

Öppet hus på Whiskeydestilleriet, Gammelstilla

Bilutställning, musikunderhållning, Hagaparken

Jannez spelar, Tors Loge

Söndag 15 juli

Gammelstilladagar, visning av smedja, kraftstation, turer med flytbryggan m.m.

Öppet hus på Whiskeydestilleriet, Gammelstilla

Byvandring på cykel, cykelfärd till Vibyhyttan med historia kring spåren från 1700-talet, Barkhyttans Bygdegård

Barnteater: Djurens Hemlighet med Eva Funck, Folkets Park

Guidning på Hofors Herrgård

Torsdag 19 juli

PRO Torsåkers danser, Ola och jag spelar, Gammelgården, Torsåker

Fredag 20 juli

Bio Mamma Mia!

Lördag 21 juli

Bio Mamma Mia!

Söndag 22 juli

Guidning på Hofors Herrgård

Tisdag 24 juli

Visning av Torsåkersfilmen, Gammelgården

Namnsdagskalas för Kerstin Hesselgren, musikunderhållning, Hofors Hembygdsgård

Onsdag 25 juli

Musikcafé i stallet, lokala artister uppträder, Gammelstilla

Torsdag 26 juli

PRO Torsåkers danser, Kjell Dahls spelar, Gammelgården, Torsåker

Lördag 28 juli

Per – Håkans spelar, Tors Loge

Söndag 29 juli

Guidning på Hofors Herrgård

Måndag 30 juli

Golfvecka, Hofors Golfklubb

Tisdag 31 juli

Golfvecka, Hofors Golfklubb

AUGUSTI

Onsdag 1 augusti

Musikcafé i stallet, lokala artister uppträder, Gammelstilla

Golfvecka, Hofors Golfklubb

Torsdag 2 augusti

Golfvecka, Hofors Golfklubb

Pro Torsåkers danser, Eklöfs spelar, Gammelgården, Torsåker

Fredag 3 augusti

Golfvecka, Hofors Golfklubb

Lördag 4 augusti

Golfvecka, Hofors Golfklubb

Premiär av Tors Hammare – en trettiofemårig teaterresa, Gamla Smedjan i Gammelstilla

Söndag 5 augusti

Linedance på Logen, i samarbete med Working Bee

Temadag, för alla vid Gammelgården i Torsåker

Tors Hammare – en trettiofemårig teaterresa, Gamla Smedjan i Gammelstilla

Torsdag 9 augusti

Tors Hammare – en trettiofemårig teaterresa, Gamla Smedjan i Gammelstilla

PRO Torsåkers danser, Lars Erikssons spelar, Gammelgården, Torsåker

Lördag 11 augusti

Tors Hammare – en trettiofemårig teaterresa, Gamla Smedjan i Gammelstilla

Whalströms spelar, Tors Loge

Söndag 12 augusti

Tors Hammare – en trettiofemårig teaterresa, Gamla Smedjan i Gammelstilla

Måndag 13 augusti

Klura ut med Cirkus Cirkör, Folkets Park

Torsdag 16 augusti

Tors Hammare – en trettiofemårig teaterresa, Gamla Smedjan i Gammelstilla

PRO Torsåkers danser, Cederix spelar, Gammelgården, Torsåker

Lördag 18 augusti

Tors Hammare – en trettiofemårig teaterresa, Gamla Smedjan i Gammelstilla

Fälttävlan, Norgrensgården

Spelstinafestival, Tors Loge

Söndag 19 augusti

Tors Hammare – en trettiofemårig teaterresa, Gamla Smedjan i Gammelstilla

Fälttävlan, Norgrensgården

Måndag 27 augusti

Föreläsning ”Döden på Medelhavet”, Folkets Hus

Onsdag 29 augusti

Minicup, 60 m, kula och höjdhopp, Stålringen

OCKELBO

JUNI

Fredag 22 juni

Traditionellt midsommarfirande, samling för att klä midsommarstången vid Åmotsgården, därefter traditionellt midsommar firande i Åmotsparken, Åmot

Midsommarfirande på Wij trädgårdar, Ockelbo

Lördag 23 juni

Midsommar gudstjänst, Pålsgården,

Söndag 24 juni

Friluftsgudstjänst hos Stadells i Långänge, Anna-Maria Berggren och sång av Lånängelängtan, Stadells

Ångtågstrafik i Jädraås, Jädraås station

Friluftsgudstjänst, Näsfäbodarna, Lingbo

Måndag 25 juni

Träning på myren längs Hamrångevägen

Tisdag 26 juni

Promenadbingo, Mörtebo

Onsdag 27 juni

Promenadbingo runt Bruksslingan, Bunges Kapell, Åmot

Fredag 29 juni

Ockelbo Sommarmarknad

Lördag 30 juni

Ockelbo Sommarmarknad

JULI

Söndag 1 juli

Ockelbo Sommarmarknad

1000 trädgårdar, mängder av trädgårdar är öppna, Wij Trädgårdar, Ockelbo

Ångtågstrafik i Jädraås, Jädraås Station

Ekunemisk marknadsmässa, Ockelbo Kyrka

Afternoon tea, Lindarnas Gård

Måndag 2 juli

Träning på myren längs Hamrångevägen

Tisdag 3 augusti

Promenadbingo, Mörtebo

Onsdag 4 juli

Promenadbingo runt Bruksslingan, Bunges Kapell, Åmot

”Sommarkonsert”, med Tiina, Pelle och Lotta, Åmots Kyrka

Torsdag 5 juli

Sillkväll med glödstekt sill, musikunderhållning, lotterier, dragspel och allsång, Åmotsparken, Åmot

Sommarkväll Wij Herrgård, GrillBuffé och musikunderhållning av trubadur Robban, Wij Herrgård

Fredag 6 juli

Grillevent vid Tempo, butiken bjuder på korv och andra läckerheter från grillen, Åmot

Sommardisco på Gotan, 6-12 år, hoppborg, tv-spel, tävlingar med fina priser, Gotan

Lördag 7 juli

Bya-loppis runt om i byn, servering i Bunges Kapell, Åmot

Musik i sommarkväll, psalmer i folkton, Oklagård

Söndag 8 juli

Ångtågstrafik i Jädraås, Jädraås Station

Måndag 9 juli

Träning på myren längs Hamrångevägen

Sommarkonsert, ”Till himlen med lovsång”, Ockelbo Kyrka

Familjeläger med sommargemenskap, Hällforsgården, Åmotsbruk, anmäl senast 27 juni

Tisdag 10 juli

Promenadbingo, Mörtebo

Medeltid på Oklagård, en upplevelse för alla sinnen utöver det vanliga, måste förbokas!

Familjeläger med sommargemenskap, Hällforsgården, Åmotsbruk, anmäl senast 27 juni

Onsdag 11 juli

Promenadbingo runt Bruksslingan, Bunges Kapell, Åmot

Trivselkväll i Åmotsparken, musik, underhållning, lekar, fiskedamm

Musik i sommarkväll, somriga toner i Ockelbo Kyrka

Familjeläger med sommargemenskap, Hällforsgården, Åmotsbruk, anmäl senast 27 juni

Torsdag 12 juli

Sommarkväll Wij Herrgård, musikunderhållning av Jonas ”plonke” Eriksson, Wij Herrgård

Rosdagar på Wij trädgårdar, rosguidning, rosbuffé, utställningar m.m., Wij trädgårdar, Ockelbo

Familjeläger med sommargemenskap, Hällforsgården, Åmotsbruk, anmäl senast 27 juni

Fredag 13 juli

Rosdagar på Wij trädgårdar, rosguidning, rosbuffé, utställningar m.m., Wij trädgårdar, Ockelbo

Familjeläger med sommargemenskap, Hällforsgården, Åmotsbruk, anmäl senast 27 juni

Lördag 14 juli

Rosdagar på Wij trädgårdar, rosguidning, rosbuffé, utställningar m.m., Wij trädgårdar, Ockelbo

Söndag 15 juli

Rosdagar på Wij trädgårdar, rosguidning, rosbuffé, utställningar m.m., Wij trädgårdar, Ockelbo

Ångtågstrafik i Jädraås, Jädraås Station

Måndag 16 juli

Träning på myren längs Hamrångevägen

Tisdag 17 juli

Medeltid på Oklagård, en upplevelse för alla sinnen utöver det vanliga, måste förbokas!

Promenadbingo, Mörtebo

Onsdag 18 juli

Promenadbingo runt Bruksslingan, Bunges Kapell, Åmot

Loppis i gamla skolan i Rönnbacken

Torsdag 19 juli

Loppis i gamla skolan i Rönnbacken

Sommarkväll Wij Herrgård, grillbuffé och musikunderhållning och Joakim Strand, Wij Herrgård

Fredag 20 juli

Loppis i gamla skolan i Rönnbacken

Lördag 21 juli

Loppis i gamla skolan i Rönnbacken

Stora Tåghelgen i Jädraås, omfattande ångtågstrafik på museijärnvägen, Jädraåsstation

Söndag 22 juli

Stora Tåghelgen i Jädraås, omfattande ångtågstrafik på museijärnvägen, Jädraåsstation

Öppen gårds- och trädgårdsdag, hälsa på djuren, gårdsbutiken öppen , Lindarnas Gård, Lingbo

Måndag 23 juli

Träning på myren längs Hamrångevägen

Tisdag 24 juli

Promenadbingo, Mörtebo

Medeltid på Oklagård, en upplevelse för alla sinnen utöver det vanliga, måste förbokas!

Onsdag 25 juli

Promenadbingo runt Bruksslingan, Bunges Kapell, Åmot

Trivselkväll i Åmotsparken, musik, underhållning, lekar, fiskedamm m.m., Åmotsparken, Åmot

Lördag 28 juli

Gårdsloppis, Lingbo Prästgård

Söndag 29 juli

Gårdsloppis, Lingbo Prästgård

Ångtågstrafik i Jädraås, Jädraås station

Måndag 30 juli

Träning på myren längs Hamrångevägen

Tisdag 31 juli

Promenadbingo, Mörtebo

Medeltid på Oklagård, en upplevelse för alla sinnen utöver det vanliga, måste förbokas!

AUGUSTI

Onsdag 1 augusti

Promenadbingo runt Bruksslingan, Bunges Kapell, Åmot

Lördag 4 augusti

Bya – Loppis runt om i byn, servering i Bunges Kapell, Åmot

Söndag 5 augusti

Ångtågstrafik i Jädraås, Jädraås station

Måndag 6 augusti

Träning på myren längs Hamrångevägen

Tisdag 7 augusti

Promenadbingo, Mörtebo

Medeltid på Oklagård, en upplevelse för alla sinnen utöver det vanliga, måste förbokas!

Onsdag 8 augusti

Promenadbingo runt Bruksslingan, Bunges Kapell, Åmot

Fredag 10 augusti

Norrlandsmästerskapen i Orientering, Häbbergs skjutbana

Lördag 11 augusti

Norrlandsmästerskapen i Orientering, Häbbergs skjutbana

Söndag 12 augusti

Norrlandsmästerskapen i Orientering, Häbbergs skjutbana

Ångtågstrafik i Jädraås, Jädraås station

Måndag 13 augusti

Träning på myren längs Hamrångevägen

Tisdag 14 augusti

Promenadbingo, Mörtebo

Lördag 18 augusti

Öppen gårds- och trädgårdsdag, hälsa på djuren, gårdsbutiken öppen , Lindarnas Gård, Lingbo

Ångtåg i fotogenlampans sken, kvällstrafik, Jädraås station

Söndag 19 augusti

Ångtågstrafik i Jädraås, Jädraås station

Måndag 20 augusti

Träning på myren längs Hamrångevägen

Tisdag 21 augusti

Promenadbingo, Mörtebo

Onsdag 22 augusti

Lokalproducerat, nätverksträff med lokal mat i fokus, Stora Vänortsrummet

Söndag 26 augusti

Ångtågstrafik i Jädraås, Jädraås station

Måndag 27 augusti

Träning på myren längs Hamrångevägen

ÄLVKARLEBY

JUNI

Tisdag 19 juni

Prova på tennis, utomhusbanorna på Rotskär, Skutskär.

Onsdag 20 juni

Prova på tennis, utomhusbanorna på Rotskär, Skutskär.

Sommarlovsvecka, bandyaktiviteter med Skutskärs IF bandy, Älvkarleby idrottsplats.

Torsdag 21 juni

Prova på tennis, utomhusbanorna på Rotskär, Skutskär.

Klä midsommarstång med IOGT/UNF, hjälp oss klä midsommarstången, Ordenshuset, Skutskär.

Sommarlovsvecka, ponnyridning med Älvkarleby ridklubb, Älvkarleby idrottsplats.

Fredag 22 juni

Midsommarfirande med dans och lekar, åktur med traktor och servering, Ordenshuset, Skutskär.

Trollkarlen Gabriel, Rullsand

Söndag 24 juni

Kom och kolla vad UNF gör, välkommen på öppet hus, Ordenshuset Skutskär.

Prova på bangolf, Bangolfen vid holmarna, Golfvägen. Skutskär.

Sånger vid Dalälven – Midsommarnätternas dämpande ljus, Fredrik de Jounge, tenor och Conny Holmgren, piano, Marma Kyrka

Tisdag 26 juni

Sommarkul, kom och var med på utelekar, pyssel och tv-spel, Ordenshuset, Skutskär-

Onsdag 27 juni

Sommarboken, kom och var med på sommarboksfika, Biblioteket, Ågatan 7, Skutskär.

Lördag 30 juni

Paintball, ha oömma kläder, Ordenshuset Skutskär.

JULI

Söndag 1 juli

Kom och kolla vad UNF gör, Välkommen på öppet hus hos UNF, Ordenshuset, Skutskär.

Sommarlängtan, Anna-Karin ”Ako” Oldeberg Maria Oldeberg Huusko, Skutskär Kyrka

Måndag 2 juli

Sommarskoj, ha med passande kläder för inomhusidrott och fotboll ute, Rotskärs fotbollsplan, Skutskär.

Tisdag 3 juli

Sommarskoj, ha med passande kläder för inomhusidrott och fotboll ute, Rotskärs fotbollsplan, Skutskär.

Sommarkul, femkamp, Ordenshuset Skutskär.

Onsdag 4 juli

Sommarskoj, ha med passande kläder för inomhusidrott och fotboll ute, Rotskärs fotbollsplan, Skutskär.

Björn Rosenström/Björn Skifs gamla band Blåblus/Trenders, Gårdskärsnatta/Slåttervallen, Gårdskär.

Prova på vattenskidor, åk vattenskidor på Älvkarlebys vattenskidklubb, Stallfjärden.

Sommarcafé, musikunderhållning av Inger och Skogis. Älvkarleby Församlingshem

Torsdag 5 juli

Sommarskoj, ha med passande kläder för inomhusidrott och fotboll ute, Rotskärs fotbollsplan, Skutskär.

Flotterkojan i Marma, bjuder på en bryggbåtstur för rullstolsburna och rollatorberoende, sång, musik och kaffe.

Fredag 6 juli

Sommarskoj, ha med passande kläder för inomhusidrott och fotboll ute, Rotskärs fotbollsplan, Skutskär.

Hyllningskonsert till Ted Gärdestad, Turisthotellet i Älvkarleby.

Lördag 7 juli

Paintball, ha oömma kläder, Ordenshuset Skutskär.

Söndag 8 juli

Kom och kolla vad UNF gör, Välkommen på öppet hus hos UNF, Ordenshuset, Skutskär.

Håll mitt hjärta, Duo Magnolia, Älvkarleby Kyrka

Måndag 9 juli

Sommarskoj, ha med passande kläder för inomhusidrott och fotboll ute, Rotskärs fotbollsplan, Skutskär.

Tisdag 10 juli

Sommarskoj, ha med passande kläder för inomhusidrott och fotboll ute, Rotskärs fotbollsplan, Skutskär.

Det ska vara kul att vara barn, lek och rörelse till musik med Sofie Larsson, Ordenshuset Skutskär.

Sommarkul, paintball, Ordenshuset Skutskär.

Onsdag 11 juli

Sommarskoj, ha med passande kläder för inomhusidrott och fotboll ute, Rotskärs fotbollsplan, Skutskär.

Det ska vara kul att vara barn, lek och rörelse till musik med Sofie Larsson, Ordenshuset Skutskär.

Hemlig resa med traktor och vagn, anmäl senast 10 juli, Ordenshuset Skutskär.

Torsdag 12 juli

Sommarskoj, ha med passande kläder för inomhusidrott och fotboll ute, Rotskärs fotbollsplan, Skutskär.

Fredag 13 juli

Sommarskoj, ha med passande kläder för inomhusidrott och fotboll ute, Rotskärs fotbollsplan, Skutskär.

Lördag 14 juli

Coverbandsfestival, Nyströms Gård, Älvkarleby.

Paintball, ha oömma kläder, Ordenshuset Skutskär.

Söndag 15 juli

Kom och kolla vad UNF gör, Välkommen på öppet hus hos UNF, Ordenshuset, Skutskär.

Spelmansmusik, Per-Olof Swing, nyckelharpa, dragspel m.fl. musiker, Marma Kyrka

Tisdag 17 juli

Hemlig resa med traktor och vagn, anmäl senast 10 juli, Ordenshuset Skutskär.

Onsdag 18 juli

Allsång med Jan Johansen och Rocket 88, Turisthotellet i Älvkarleby.

Sommarcafé, tårtkalas och dragspel, Gert-Ove Hallberg och Ove Boström musicerar, Älvkarleby församlingshem

Torsdag 19 juli

Fiske med metspö, kom och meta med oss, Skutskärs sportfiskeklubb, Kullensbadplats, Skutskär.

Fredag 20 juli

Sommardisco, för barn 7 – 12, försäljning av godis, chips och läsk, Ordenshuset Skutskär.

Lördag 21 juli

Paintball, ha oömma kläder, Ordenshuset Skutskär.

Söndag 22 juli

Hotell Transylvanien 3: En monstersemester, Rio Bio Skutskär.

Mamma Mia! Here we go again, Rio Bio Skutskär.

Musik i sommarkvällen, Klassiska pärlor i sommartid, Janos Johansson, cello och Nicole Johansson, orgel och piano, Skutskär Kyrka

tisdag 24 juli

Sommarkul, femkamp, Ordenshuset Skutskär.

Onsdag 25 juli

Mamma Mia! Here we go again, Rio Bio Skutskär.

Sommarboken, kom och var med på sommarboksfika, Biblioteket, Ågatan 7, Skutskär.

Söndag 29 juli

Kom och kolla vad UNF gör, Välkommen på öppet hus hos UNF, Ordenshuset, Skutskär.

Roliga aktiviteter med hund, prova på agility, rallylydnad och minisök, Älvkarleby Hundsport, Backängen, Gårdskär.

Musik i sommarkvällen, Fånga sommarkvällen – i toner, Hovsångare Hillevi Martinpelto, sopran – Anders Jakobsson, violin – Eva Karpe, piano och Conny Holmgren, sång/orgel, Älvkarleby Kyrka

Tisdag 31 juli

Sommarkul, avslutning för sommarkul, Ordenshuset Skutskär.

AUGUSTI

Onsdag 1 augusti

Sommarcafé, ”Låt hjärtat vara med”, Rolf Östlund sjunger till Elisabeth Seliunus pianoackompanjeman, Älvkarleby församlingshem

Sommarkvällscafé, kräft- och räkfest! Dragspelarna Olle Hedqvist och Åke Belin på durspel och dragspel, Älvkarleby församlingshem

Torsdag 2 augusti

Det ska vara kul att vara barn, lek och rörelse till musik med Sofie Larsson, Ordenshuset, Skutskär

Fredag 3 augusti

Det ska vara kul att vara barn, lek och rörelse till musik med Sofie Larsson, Ordenshuset, Skutskär

Lördag 4 augusti

Paintball, ha oömma kläder, Ordenshuset Skutskär.

Älvkarleby marknad, Älvkarleby Skutskärs församling lottar ut en delikatesskorg vid kyrkans marknadsbord vid församlingshemmet.

Söndag 5 augusti

Kom och kolla vad UNF gör, välkomna på öppet hus hos UNF, Ordenshuset, Skutskär

Musik i sommarkvällen, Boogie woogie till vals och polka,Toni Palmroth spelar piano och dragspel, Marma Kyrka

Älvkarleby marknad, Älvkarleby Skutskärs församling lottar ut en delikatesskorg vid kyrkans marknadsbord vid församlingshemmet.

Tisdag 7 augusti

Skoj med hund, kom och prova på agility, rallylydnad och annat skoj med hund, Skutskärs Brukshundklubb, Tegelbruket, Skutskär

Onsdag 8 augusti

Sommarboken, kom och var med på sommarboksfika, Biblioteket, Ågatan 7, Skutskär.

Pickadoll countryfestival, Nyströms Gård Älvkarleby.

Torsdag 9 augusti

Pickadoll countryfestival, Nyströms Gård Älvkarleby.

Fredag 10 augusti

Pickadoll countryfestival, Nyströms Gård Älvkarleby.

Lördag 11 augusti

Pickadoll countryfestival, Nyströms Gård Älvkarleby.

Söndag 12 augusti

Kom och kolla vad UNF gör, välkomna på öppet hus hos UNF, Ordenshuset, Skutskär

Musik i sommarkvällen, Näktergalen och flöjten, Liisa Mast, sopran – Erik Sunnerstam, flöjt och Conny Holmgren, piano

Tisdag 14 augusti

Ladiatorerna, häng med på äventyrsbana i sportladan, föranmälan krävs, sportladan mittemot Älvkarleby Herrgård

Fredag 17 augusti

Musikafton med BMB + hemlig artist, Skutskär Ishallen.

Söndag 19 augusti

Kom och kolla vad UNF gör, välkomna på öppet hus hos UNF, Ordenshuset, Skutskär

Musik i sommarkvällen, Poesi sommarkväll ord och melodier från och i Älvkarleby, Bengt Söderhäll och Urban Forsgren tillsammans med Margareta Nordell och Eva Huhta, Älvkarleby Kyrka

Söndag 26 augusti

Musik i sommarkväll, Körer i sommarkväll – avlsutning! Skutskär Kyrka

TIERP

JUNI

Torsdag 21 juni

Klä majstången vid Grekiska templet, brukskapellet spelar, godis till barn som kommer med blommor, Söderfors

Midsommar, träff för spelmän, sångare och andra i Mumblingsgården, kaffeservering, sång och musik, Ullfors

Klä midsommarstången i lekparken i Brännhagen, barnen bjuds på glass, ta med egna blommor, Tobo

Fredag 22 juni

Midsommarafton, dans kring majstången, underhållning, kaffe, korv, glass, fiskdamm och lotterier, Söderfors

Midsommarfirande, ta med egna blommor och fika, dansa runt midsommarstången, Gudinge Hamn

Midsommarfirande, möjlighet för barnen att åka traktor, chokladhjul, lotterier, fiskdamm, ansiktsmålning och uppträdande, Tobo

Lördag 23 juni

Bruksvandring, en vandring med guide i bruket med avslutande besök i olika hus, smedsbostaden, Lövstabruk

Herrgårdsvisning, visning av salonger och det kopparfyllda köket, familjen De Geers släkthistoria, Herrgården Lövstabruk

Söndag 24 juni

Brukstur i Karlholmsbruk, med visning av Lancashiresmedjan samt skolstugan

Bruksvandring, en vandring med guide i bruket med avslutande besök i olika hus, Gamla snickeriet, Lövstabruk

Herrgårdsvisning, visning av salonger och det koppafyllda köket, familjen De Geers släkthistoria, Herrgården Lövstabruk

Måndag 25 juni

Bruksvandring, en vandring med guide i bruket med avslutande besök i olika hus, 1700-tals vagnar, Lövstabruk

Herrgårdsvisning, visning av salonger och det koppafyllda köket, familjen De Geers släkthistoria, Herrgården Lövstabruk

Internationella Orgelakademien, Konserter master classes, Prof. Craig Cramer, University of Notre Dame, USA, Cahmanorgeln

Tisdag 26 juni

Bruksvandring, en vandring med guide i bruket med avslutande besök i olika hus, Smedsbostaden, Lövstabruk

Herrgårdsvisning, visning av salonger och det koppafyllda köket, familjen De Geers släkthistoria, Herrgården Lövstabruk

Internationella Orgelakademien, Konserter master classes, Prof. Jon Skogstad, Trondheims MHS, Schwanorgeln i Börstil

Onsdag 27 juni

Musik i sommarkväll, Blixters står på scenen och bjuder på härlig 50-tals musik, Kaffe med hembakat och grillad korv serveras i pausen, Entré kan betalas med swish, Hembygdsgården i Husbyborg

Sommarteater i Orangeriet, ”Idiotens berättelse”, en moralitet om ondska och godhet, Lövstabruks Herrgårdspark, Lövstabruk

Cafékväll i Gudinge hamn

Bruksvandring, en vandring med guide i bruket med avslutande besök i olika hus, bruksarkivet, Lövstabruk

Herrgårdsvisning, visning av salonger och det koppafyllda köket, familjen De Geers släkthistoria, Herrgården Lövstabruk

Internationella Orgelakademien, Konserter master classes, Prof. Gary Verkade, Musikhögskolan i Piteå, Cahmanorgeln i Leufstabruk

Torsdag 28 juni

Bruksvandring, en vandring med guide i bruket med avslutande besök i olika hus, smedsbostaden, Lövstabruk

Herrgårdsvisning, visning av salonger och det koppafyllda köket, familjen De Geers släkthistoria, Herrgården Lövstabruk

Internationella Orgelakademien, Konserter master classes, Prof. Dan Lönnqvist, Novia Academy i Jakobstad, Schwanorgeln i Börstil

Fredag 29 juni

Bruksvandring, en vandring med guide i bruket med avslutande besök i olika hus, 1700-tals bibliotek, Lövstabruk

Herrgårdsvisning, visning av salonger och det koppafyllda köket, familjen De Geers släkthistoria, Herrgården Lövstabruk

Internationella Orgelakademien, Konserter master classes, Prof. Akademiens studenter, Cahmanorgeln i Leufstabruk

Lördag 30 juni

Skräddarsytt, om dammodet kring förra sekelskiftet, Herrgården i Lövstabruk

Bruksvandring, en vandring med guide i bruket med avslutande besök i olika hus, smedsbostaden, Lövstabruk

Herrgårdsvisning, visning av salonger och det koppafyllda köket, familjen De Geers släkthistoria, Herrgården Lövstabruk

JULI

Söndag 1 juli

Öppnande av sommarutställningen, dokumentärfotografi av Lars Mellberg och Charlotte Holmqvist, Galleri 9, Stora gatan 9, Lövstabruk

Hembygdsgården och Gammelgården öppna för visning, Guidad bruksvandring, samling vid Hembygdsgården, Söderfors

Brukstur i Karlholmsbruk, Brukstur med visning av Lancashiresmedjan samt skolstugan, Karlholmsbruk

Musik i sommar, Erika Enander, Mattias Jansson och Stefan Larsson framför älskade sånger, Vendels kyrka

Tisdag 3 juli

Sommarsamtal 1, Det öppna samhället och dess fiender, boklotteri, Stora gatan 9, Lövstabruk

Torsdag 5 juli

Kvitterkväll i Örbyhus, underhållning för alla åldrar med lokala förmågor, allsång och lättare förtäring, Vendelbadet, Örbyhus

Fredag 6 juli

Kammarmusikfestival, Lövstabruk,

Lördag 7 juli

Konsert, Avalon gästspelar, Klaverens Hus, Lövstabruk

Konsert i Orangeriet, Jakob Koranyi, cello och Peter Friis Johansson, piano, Örbyhus slott

Brukstur i Karlholmsbruk, med visning av Lancashiresmedjan samt skolstugan

Lövstadagarna i hela bruket, familjedagar med tornerspel med Celeres Nordica, Lövstabruk,

Kammarmusikfestival, Lövstabruk,

Söndag 8 juli

Orgelkonsert, Traditionell konsert, Barock- och folkmusik på Cahmanorgeln, Lukas Arvidsson demonstrerar och improviserar kring musik ur Leufstasamlingarna, Brukskyrkan, Lövstabruk

Hembygdsgården och gammelgården öppna för visning, guidad bruksvandring, samling vid Hembruksgården, Söderfors

Brukstur i Karlholmsbruk, Brukstur med visning av Lancashiresmedjan samt skolstugan, Karlholmsbruk

Lövstadagarna i hela bruket, familjedagar med bl.a. tornerspel med Celeres Nordica, Lövstabruk,

Kammarmusikfestival, Lövstabruk,

Tisdag 10 juli

Sommarsamtal 2: Ryssland – den eviga lärjungen: När blir det mogenhetsexamen?, Historiken Kristian Gerner, Boklotteri, soppa per pedes, Stora gatan 9, Lövstabruk

Söndag 15 juli

Berättarstund, Andreas Kilström berättar om sitt cembalobygge, Klaverens Hus, Lövstabruk

Konsert i Orangeriet, Kerstin Avemo, sopran, Staffan Mårtensson, klarinett och Love Derwinger, piano, Örbyhus slott

Hembygdsgården och gammelgården öppna för visning, guidad bruksvandring, samling vid Hembruksgården, Söderfors

Brukstur i Karlholmsbruk, Brukstur med visning av Lancashiresmedjan samt skolstugan, Karlholmsbruk

Musik i sommar, Musikalnummer och nyskriven musik i ett välkomponerat program för själ, hjärna och hjärta, Vendels kyrka

Tisdag 17 juli

Sommarsamtal 3, Idoler och ikoner – Maktens symboler, Gunnar Olsson, forskare i samhällsplanering, Boklotteri, soppa per pedes, Stora gatan 9, Lövstabruk

Lördag 21 juli

Husbyborgdagen, Öppet hus-dag hos Tierp Sockens Hembygdsförening med många olika aktiviteter och trädgårdscafé med hembakt bröd, Hembygdsgården i Husbyborg

Sommarsamtal 4, Vetenskaplig kunskap – Hur den skapas och prövas, professor Ingemar Ernberg, genetiker, cancerforskare samt en av hans forskarkollegor samtalar, Boklotteri, soppa per pedes, Stora gatan 9, Lövstabruk

Konsert i Orangeriet, Ellen Nisbeth, altviol och Bengt Forsberg, piano, Örbyhus slott

Allsång i Tierp, Lasse Berghagen, Jessica Andersson, Chris Kläfford, Nordman samt de lokala artisterna Klara och Clara medverkar, Lövstabruk

Brukstur i Karlholmsbruk, Brukstur med visning av Lancashiresmedjan samt skolstugan, Karlholmsbruk

Folkmusikkonsert, Trio Törn med bl.a. Petrus Dillner samt Åsa Hogmark och körsångare från bygden under ledning av Marit Lundkvist Reyes, Vendels kyrka

Söndag 22 juli

Berättarstund, Lasse Zachrisson berättar om Alice Babs och hennes pianister, Klaverens Hus, Lövstabruk

Hembygdsgården och gammelgården öppna för visning, guidad bruksvandring, samling vid Hembruksgården, Söderfors

Brukstur i Karlholmsbruk, med visning av Lancashiresmedjan samt skolstugan, Karlholmsbruk

Tisdag 24 juli

Sommarsamtal 5, Alternativa fakta – Om kunskapen och dess fiender, Åsa Wikforss, professor och författare till högaktuella boken Alternativa fakta, Boklotteri, soppa per pedes, Stora gatan 9, Lövstabruk

Lördag 28 juli

Ölets dag, Orangeriet, Lövstabruk

Ullforsdagen, Museer och utställningar öppna, guidade turer genom bruket, hantverksförsäljning utefter bruksgatan, folkdansuppvisning och musikunderhållning, Veteransfordonsträff, Ullfors

Konsert i Orangeriet, Romeo och Julia kören, Örbyhus slott

Söndag 29 juli

Konsert, Mayumi Kamata, klavikord, Klaverens Hus, Lövstabruk

Hembygdsgården och gammelgården öppna för visning, guidad bruksvandring, samling vid Hembruksgården, Söderfors

Brukstur i Karlholmsbruk, Brukstur med visning av Lancashiresmedjan samt skolstugan, Karlholmsbruk

Tisdag 31 juli

Sommarsamtal 6, Sverige, sett utifrån – Från Europa och stora världen, Lotta Lundberg, författare, krönikör i SvD, Boklotteri, soppa per pedes, Stora gatan 9, Lövstabruk

AUGUSTI

Söndag 5 augusti

Brukstur i Karlholmsbruk, Brukstur med visning av Lancashiresmedjan samt skolstugan, Karlholmsbruk

Måndag 6 augusti

Släktforska under Vallonbruksveckan, få hjälp med din forskning, Leufsta bruksarkriv, Lövstabruk

Tisdag 7 augusti

Sommarsamtal 7, Det öppna samhället – En konstruktion i behov av ständigt underhåll, Per Molander, Författare, historiker, tidigare stadssekreterare, Boklotteri, soppa per pedes, Stora gatan 9, Lövstabruk

Släktforska under Vallonbruksveckan, få hjälp med din forskning, Leufsta bruksarkriv, Lövstabruk

Onsdag 8 augusti

Berättarstund, Eva Hellenius berättar om framväxten av piano och orgelfabriker i Sverige, Klaverens Hus, Lövstabruk

Släktforska under Vallonbruksveckan, få hjälp med din forskning, Leufsta bruksarkriv, Lövstabruk

Torsdag 9 augusti

Släktforska under Vallonbruksveckan, få hjälp med din forskning, Leufsta bruksarkriv, Lövstabruk

Fredag 10 augusti

Släktforska under Vallonbruksveckan, få hjälp med din forskning, Leufsta bruksarkriv, Lövstabruk

Lördag 11 augusti

Anna Johanna – dagen, öppet hus i Enkhuset, musikunderhållning, klädutställning, servering och lotterier, Söderfors

Cahmandagarna – Orgelkonsert, Enrico Viccardi, Italien, Lövstabruks kyrka

Söndag 12 augusti

Cahmandagarna – Konsert, Violinisten Semmy Stahlhammer och organisten Nils Larsson spelar Bach, Lövstabruks kyrka

Brukstur i Karlholmsbruk, med visning av Lancashiresmedjan samt skolstugan, Karlholmsbruk

Musik i sommar, Anna Hoffstedt, cello, Irene Silverstone, violin och Marit LundkvistReyes, orgel/piano, Vendels kyrka

Onsdag 15 augusti

Berättarstund, Sebastian Skarp berättar om sitt hantverk som violinbyggarmästare, Klaverens Hus, Lövstabruk

Torsdag 16 augusti

Kvitterkväll i Örbyhus, underhållning för alla åldrar med lokala förmågor, allsång och lättare förtäring, Vendelbadet, Örbyhus

Lördag 18 augusti

Upplandsschottis 50 år, Gammelgården, Tierp

Söndag 19 augusti

Konsert, Gunnar Idenstam och Lisa Rydberg ger konserten Bach på svenska, Klaverens Hus, Lövstabruk

Brukstur i Karlholmsbruk, med visning av Lancashiresmedjan samt skolstugan, Karlholmsbruk

Lördag 25 augusti

Elektronmusik och ljudkonst för tionde gången, EMS och statens musikverk, soppa, Stora gatan 9, Lövstabruk

Tierps Torgfest, Stora salutorget fylls med musik, underhållning, knallar och serveringstält, Stora salutorget

Söndag 26 augusti

Brukstur i Karlholmsbruk, Brukstur med visning av Lancashiresmedjan samt skolstugan, Karlholmsbruk

Tierps Torgfest, Stora salutorget fylls med musik, underhållning, knallar och serveringstält, Stora salutorget

Återkommande under sommaren

GÄVLE

Linedans i Regementsparken, Gävle, varje måndag 6 juni – 13 augusti

Open kiosk, öppen konstutställning i IDKA, kulturkiosken och i Galleri Mittskeppet i Kulturhuset, Gävle, 30 juni – 14 augusti

Allsångskvällar, Skärgårdskrogen, Utvalnäs, tisdagar 3 juli – 16 aug

Pop-up park för barn, längst östra Drottninggatan, Gävle City, 30 juni – 26 augusti

Barnlek i parken, kom och var med när vi spelar spel, målar och hittar på utelekar, cafét i Boulognerskogen, måndag – fredag, 25 juni – 20 juli

Hotell Hamilton 2.0, Här får du möta en av de största reformerna under 1800-talet, uppdaterad utställning, Sveriges fängelsemuseum, pågår till 19 augusti

Kvällsöppet på fängelsemuséet, varje onsdag hela sommaren, Sveriges Fängelsemuseum

Sommaröppet Johnny Mattssongården, ett konstnärshem i Gamle Gefle, visning av utställning, hem och verkstad, lördagar och onsdagar 9 juni till 11 augusti

Hyr vattenskoter i sommar! Gävle Centrum, alla dagar 15 juni till 15 augusti

Låna spel av cafét i Boulognerskogen, Café Solsidan, pågår hela sommaren till 30 augusti

Framtidens konstnärer – testa ny teknik och spännande kulturformer, prova på att videoblogga, 3D printing m.m., IDKA Kulturkiosken, pågår varje dag till 19 augusti

Spela tennis i GTK hallen, pågår 6 augusti – 19 augusti

Parklek på Helges, Aktivitetshuset Helges, 18 juni – 13 juli

Trädgårdarna i Axmar Bruk, en utställning om bruksträdgårdarna och trädgårdsarkeologi, Axmar Bruk, Båthuset, 30 juni – 19 augusti

Idag är jag rom, en utställning skapad av en grupp unga romer från Gävles romska förening, Länsmuseet Gävleborg, 30 juni – 26 augusti

SANDVIKEN

Bilbingo i Lemstanäs, Lemstanäs flygfält, Storvik, måndagar och lördagar fram till 11 augusti.

Familjefredag på Smedsgården, prova på ett flertal skapande aktiviteter, Bruksmuséet Smedsgården, fredagar 29 juni – 3 augusti

Prova på tennis, Norrsätra tennishall, tisdagar och torsdagar 19 juni – 16 augusti

Sommarlovsfotboll, Järnvallen, tisdagar och torsdagar 19 juni – 16 augusti

Sommartennisskola, Sandvikens Tennisklubb, Norrsätra tennishall, tisdagar och torsdagar 19 juni – 9 augusti

Sommarkonst i Gysinge, konstutställning, Stora järnboden i Gysinge, 13 juni – 15 juli

Sommaröppet på Kvarnbackens Prylmuseum

Museet har varierande öppettider under sommaren men ring gärna före besök eller för att boka in ett besök. Storvik. 25 juni – 31 augusti

Sommaröppet på Rosenlöfs Tryckerimuseum

Måndag-torsdag kl 13-16 är det öppet för besök på museet. Övrig tid går att boka. Kungsgården.

Guidade turer på Årsunda Viking, Kom på en guidad tur på Årsjögård i Årsunda. Måndag - fredag 30 juli – 3 augusti och 6 augusti – 10 augusti.

Konstutställning, konstnären Sari Palmroth har en utställning på Café Udden, Gysinge, 4 – 31 augusti.

Hantverksboden i Koversta, textila arbeten, inläggningar och ost erbjuds, Hantverksbod i Norrgården, Koversta, 6 juni – 12 augusti

Fäbodlek på Nymmenåsen, Kom och upplev tiden förr i lek. Öppet kl 10-15 måndag-onsdag. Storvik. 18 juni – 25 juli

Sommaröppet i Koversta Gammelby, Servering, guidningar, utställning och lekstuga för barnen, Österfärnebo, öppet alla dagar 26 juni – 6 augusti

HOFORS

Kulturpasset, hitta historiska platser, finn bokstäver, bilda ett ord och vinn priser, pågår hela sommaren

Guidade visningar i Storbergets gruvor Stollgången, visningar dagligen 25 juni – 12 augusti, samt 18-19 augusti och 25-26 augusti

Konstutställning i cafét, Gammelstilla, 10 juni – 3 augusti

Lilla naturstigen, en lagom stig för att sträcka på benen där naturen själv får stå för installationerna, Gammelstilla, 16 juni – 31 augusti

Konst och loppis på Höskullen, Gammelstilla, 27 juni – 3 augusti

OCKELBO

”Poesi och drama”, Vernissage av Helena Linder, Bunges Kapell, Åmot, utställningen pågår mellan 30 juni–19 juli

”Möte med det okända”, Vernissage av Johnny Olsson, Bunges Kapell, Åmot, Utställningen pågår 21 juli–12 augusti

ÄLVKARLEBY

Flottarkojan i Marma har sommaröppet, Öppet lördagar från och med 16 juni.

Älvkarleby Skutskärs församling bjuder på underbara och omväxlande musikstunder, hela sommaren varje söndag i Marma, Skutskär och Älvkarleby Kyrkor.

TIERP

Följ med på en nostalgisk resa i ett museum fyllt med allt från kakburkar till bilar, Domarbo, Strömsbergsbruk, Tierp, öppet till 26 augusti

Sommarutställning för amatörer i Tierps kommun, Tierps bibliotek, 12 juni – 18 augusti

Utställningarna Lövstabruk på järnets tid, Den gamla kokboken samt gamla Leufstaprofiler, Leufsta bruksarkiv, Lövstabruk, 18 juni – 10 augusti, måndag – torsdag

Familjevisning av Herrgården, anpassad för barn, Lövstabruk, onsdagar, torsdagar och söndagar i juli, start 2 juli

Barnens bruk, Lövsta dagligen 23 juni – 19 augusti samt 26-27 augusti