Utgivaren: Nu väntar valkvällen – det här får du av oss

Efter en bitvis het valrörelse är det nu dags för finalen, själva valkvällen. Och hur det går lokalt – det får du absolut bästa och bredaste bevakningen av via oss, via GD.se.

Vi har kallat in stora journalistiska resurser för att bevaka detta valresultat, som spås bli ovisst och det mest splittrade på länge.

Vi kommer att ha en liverapport uppe under hela kvällen där vi berättar allt från alla våra kommuner så fort vi får reda på det.

Dessutom sätter vi upp en tv-studio – och via den sänder vi direkt från valvakor och rapportera så fort det finns lokala och regionala siffror. Vi kommer under hela valkvällen att lägga ut en ny sändning varje timme med det senaste kring valresultatet och förstås bjuda på reaktioner och analyser.

Vi kommer göra mer journalistik snabbare än någonsin – allt för att du som läser oss ska få en så bra bild av utvecklingen som möjligt. Och du får den direkt, via vår sajt. Därför är det viktigt att du som prenumerant hos oss också loggar in för att ta del av all denna journalistik. För har du en prenumeration hos oss – då ingår allt detta, bara du loggar in.

Samtidigt kan jag redan nu flagga för att papperstidningen på måndag inte kommer att innehålla alla slutliga valresultat. När papperstidningen går i tryck är inte alla resultat klara. Först i tisdagstidningarna kommer analyser och siffror.

Det är bland annat därför vi kraftsamlar under söndagskvällen. Vi vill att du ska få de lokala resultaten och reaktionerna direkt. Bland annat lanserar vi en valrobot som gör att du får de lokala valresultaten i realtid – via oss!

I övrigt finns på vår sajt redan nu en imponerande mängd lokaljournalistik inför valet. Vi har ordnat och sänt flera debatter, med finalen #slagetomgävle i Sätra i veckan. Det har varit mycket uppskattat.

Dessutom har vi ordnat en debatt om regionen – där huvudkandidaterna till den ledande regionrådsposten fick beskriva hur de vill styra upp sjukvården och dess ekonomi framåt.

Vår lokala demokratitjänst #kandulova har återigen blivit en riktig succé. Vi har räknat in uppemot 450 frågor från er läsare och cirka 2 700 svar från våra politiker.

Det handlar om det frågor som ligger er varmast om hjärtat och där vi sett till att politikerna faktiskt gett ett rakt svar och löfte på just era frågor.

Gå gärna in där och kika – kanske din fråga redan ställts av någon annan och besvarats.

Här några frågor som fått svar:

Kan du lova att bygga trygghetsbostäder i hela Gävle?

Kan du lova att sänka kommunalskatten? Gävles nivåer är horribel och är den enskilt största faktorn till att jag funderar på att flytta.

Kan du lova att Gävles lekparker rustas upp och att borttagna lekparker återuppstår?

Med detta sagt så laddar vi nu alltså för en valkväll – och den oreda som brukar följa veckorna efter, när de nya styrena ska bildas.

Jag noterade för övrigt att ovanligt många redan förtidsröstat. Har du inte gjort det så utgår jag från att du kommer utnyttja din demokratiska möjlighet – och se till att rösta på valdagen.

Det är en fantastisk rätt vi har i detta land – något vi ska vara rädda om.

