Under kvällen stängs sajterna ned från klockan 18.00 och cirka 7-8 timmar framåt under tiden som rösterna från EU-valet rapporteras in.

– Vi brukar alltid stänga webbplatserna under valnatten, det gjorde vi även vid valet i höstas. Vi vill inte ta risken att behöva hantera hot eller attacker mot dem, utan vi vill koncentrera oss på vårt uppdrag som röstmottagare från valdistrikten, säger Magnus Peterson, CIO, Länsstyrelsernas IT-avdelning, till deras sajt.