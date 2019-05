Nu börjar fästingsäsongen – så många har hittats i din kommun: "Bör vara medveten om risken"

Tusentals fästingar samlades under förra sommaren in i samband med ett unikt projekt av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Personer boende norr om Dalälven uppmanades att skicka in fästingar, för att de skulle artbestämmas och analyseras med tanke på att de kan bära på smittor som exempelvis TBE och borrelia.

Från Hälsingland och Gävleborg kom de små fästingarna, som tillhör djurgruppen kvalster, i hundratal. Flest kom från kommunerna längs kusten. Gävle har de allra högsta nivåerna – mellan 98 och 146 fästingar.

– Jag tror att en god del av förklaringen är att de miljömässiga förutsättningarna är bättre i områden där fler fästingar rapporterats. Men det bor ju mer folk där också, så det är klart att det generellt även har att göra med att fler människor rör sig ute i naturen, säger Ann Albihn, laborator vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

När det gäller förekomsten av TBE, som är fästingöverförd hjärninflammation, ses en ökande trend i Sverige sedan många år tillbaka. Förra året insjuknade 385 personer.

Men i Gävleborg är det fortfarande relativt ovanligt.

I fjol rapporterades tre fall av TBE från Region Gävleborg, men bara en av de drabbade bedöms ha fått smittan i länet.

– 2010 fanns det ett fall i Bollnäs, men i övrigt har vi inte haft något fall i Hälsingland. Vårt område är ingen högriskzon. Det är framför allt i Uppland, Sörmland, Västmanland och Stockholms skärgård som risken finns, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare vid Region Gävleborg.

Borrelia finns däremot mer utspritt i landet. Sjukdomen är dock inte anmälningspliktig vilket gör att det saknas statistik över antalet drabbade.

– Det är fästingar som bär på de bakterierna. Om man drabbats är det vanligaste att man efter någon dag får en röd fläck som blir en ring och utvidgar sig. Då bör man ta kontakt med en hälsocentral, säger Signar Mäkitalo.

Marika Hjertqvist, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, berättar att det inte finns några tydliga siffror över hur vanlig förekommande fästingar är i specifika regioner eller kommuner, och att förekomsten kan variera rejält från år till år. Hur årets sommar kommer att bli är svårt att sia om:

– Det beror på väder och fuktighet. En riktigt torr sommar gömmer de sig och väntar på bättre tider. Då kanske man bara hittar fästingar i de allra fuktigaste områdena, säger Ann Albihn.

Behöver man vara orolig om man bor i ett orange eller rött område, som Gävle?

– Nej, jag tycker inte att man ska vara orolig. Vi vill att man ska våga ge sig ut i naturen, men man kan ju vara medveten om att den här risken finns – att man kan bli smittad och sjuk.

Ann Albihn kommer ursprungligen från Gävle och reagerade på hur många fästingar som hittades i området.

– Jag har tillbringat mina somrar där vid havet. Det var ju väldigt exotiskt om någon hade en fästing när jag var liten. Men nu finns det på ett helt annat sätt, vi har fått in mycket fästingar från Gävletrakten.

Vad beror det på att det finns så många fler i dag?

– Det beror på ett förändrat klimat, kan vi nog svara ganska tydligt. Fästingarna behöver en viss längd på vegetationssäsongen, en viss medeltemperatur och lagom fuktighet. Det där uppfylls mer än väl i vissa delar av Gävleborg, och därför trivs fästingarna där.

I Gävle kommun hittade man förra sommaren även ett par exemplar av den så kallade jättefästingen Hyalomma, som är större än den mer vanligt förekommande sorten i Sverige.

Hyalomma-fästingen, som kan sprida allvarliga sjukdomar som blödarfebern Krim-Kongo, finns vanligtvis kring Medelhavet men har på senare tid upptäckts på flera håll i Sverige.

Av det 30-tal jättefästingar som SVA hittade förra året är det bara en som analyserats, och i den hittades inga smittoämnen, enligt Ann Albihn:

– Den äter sig helst mätt från stora djur som hästar och kor. Men hittar den inga såna kan den sätta sig på människor och föra med sig smittor. Men vi vet inte riktigt läget än. Under sommaren kommer vi att analysera de jättefästingar som vi fått in.

