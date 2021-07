Gävleborgs skogar har inspirerat i stort konstprojekt

Skogen är het i samhällsdebatten nu. Vad ska vi ha skogen till och vilka ska skogen vara till för? Även i konsten har skogen blivit ett viktigt tema och nu i vår har vi exempelvis kunnat se danska konstnären Pia Rönickes "Drivande skog" om skogarna kring Ockelbo visas på Konstcentrum i Gävle.

Pia Rönicke är en av de konstnärer som återkommer nu när Konstfrämjandet Gävleborg bjuder in till den decentraliserade utställningen "Det finns i skogen", spridd över platser i länet som Ockelbo, Jädraås, Ovanåker och Ljusne.

– Vi har valt ut verk som vi tycker väcker intressanta tankar och samspelar med det temat. Resultatet är ganska spretigt, vilket också varit meningen då vi har inspirerats av bygdemarknader och andra roliga tillställningar där en salig blandning av uttryck samsas. Vi visar allt från textilkonst, skulptur och hantverk i form av pilflätning. Det som saknas är måleri och fotografi, då det varit svårt att hitta lokaler till det, säger Karin Bäckström, som har varit curator för projektet, i ett pressmeddelande.

Utställningen är en del av den större satsningen "Skogen mellan oss" som Konstfrämjandet centralt genomför i sex regioner: Gävleborg, Dalarna, Uppland, Västmanland, Bergslagen (Örebro) och Värmland. Projektet har pågått några månader redan och det som nu visas är bland annat ett resultat av de vistelser som har arrangerats.

– De flesta svenskar har en personlig relation till skogen – men långt ifrån samma. Skogen är i dag mer aktuell och politisk än någonsin. I skogen samsas konflikter med drömmar, samtid och dåtid. Det är mot denna bakgrund "Skogen mellan oss" skapas. Genom detta projekt får skogen också rymma konst för alla, säger Monica Fundin Pourshahidi, ordförande för Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Tre konstnärer – Amanda Selinder, Natasha Dahnberg och Emma Sörensen – har på lika många orter i Gävleborg arbetat med konstnärliga undersökningar som nu visas i utställningen. Förutom deras verk så visas även konst av konstnärer som valts ut efter att Konstfrämjandet efterlyst konst som på något sätt har ett skogstema. Bland konstnärer från Gästrikland som medverkar i den geografiskt utspridda utställningen märks namn som Malin Wikström och Peter Endahl.

Att hålla koll på allt som händer i "Skogen mellan oss" med workshops, utställningar och performancetillfällen är inte lätt, men Konstfrämjandet Gävleborg rekommenderar ett besök på deras hemsida för mer detaljer samt projektets fanzine som förutom presentationer av konstnärerna bland annat har en text av författaren Anna Sanvaresa.

– Vi hoppas vi ligger rätt i tiden, att en utställning av det här slaget kan locka både långväga besökare, som upptäcker Sverige såhär i coronatider, men också väcka nyfikenhet hos regionens invånare, säger Jon Perman från Konstfrämjandet Gävleborg.

*

Konstnärer i "Det finns i skogen"

Malin Wikström, Gävle.

Visar verket "Virus". Textil och keramik, visas vid Vinströmmen.

Amanda Selinder, Uppsala

Visar verket "I det gömda, det dolda". Textila färger hämtade direkt från skogen. Visas på Mittjasvallen, vid sjön Räken och Ekopark Grytaberg.

Jessica Faiss, Uppsala

Visar textilverket "Flaggor" i Runemo.

Gunnar Forsman, Västerås

Visar verken "Skogsrået (meeto), "Eldfågeln" och "Branden - flykten och återkomsten" på Konstkraft i Ljusne och i Grängsbo.

Alice Kettle, Dals Långed

Visar verket "When I am among the trees", skulptur i Svabensverk.

Victor Jacobsson, Örebro

Visar verket "WHAT (are) WE (are) MADE (of)" i keramik, Jädraås.

Caroline Uggla, Gävle/Göteborg

Visar verken "Seduction of discovery" och "Inre rörelser II" i Jädraås.

Marcus Wallström, Edsbyn/Malmö

Visar verket "125 000" i Jädraås och Konstkraft Ljusne.

Amanda Cardell, Stockholm/ Norrfjärd

Visar verken "This is the way" och "Golfströmmen" i Wij Trädgårdar, Ockelbo.

Tor Cederman, Stockholm

Visar utställningen "Hemtamt – mellan dröm och virklighet" i Wij Trädgårdar, Ockelbo.

Pia Johansson-Goldmann, Jädraås

Visar installationen "Fikabord" i Jädraås.

Emma Sörensen, Gävle

Visar videoverket "Lyssna till Jädraås" i Jädraås.

Peter Endahl, Gävle

Visar verket "Metallväxter" i Wij Trädgårdars trädgård.

Natasha Dahnberg, Uppsala

Visar video, intallation och teckning på Konstkraft Ljusne.

Pia Rönicke, Köpenhamn

Visar "Drivande skog", video och installation, i Wij Valsverk, Ockelbo.

Jenny Käll, Örebro

Visar verket "Invasibilitet i Wij Trädgådar.

Otalt, Arvika

Visar verket "Woman walking talking grieveing", installation som visas på Galleri Lars Palm i Sandviken.