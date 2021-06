Gävlegrabbarna har blivit sajnade och medverkar på tysk festival

Bandnamnet New Mexican Doom Cult syftar inte på att Gävlekvartetten skulle vara en ny mexikansk undergångssekt. Nej, det är den sydligt belägna amerikansk delstaten New Mexico som åsyftas. Passande eftersom gruppen spelar en blandning av stonerrock, ofta förknippad med just öken och kaktusar, samt doom, mer långsam och ödesmättad hårdrock, ursprungligen skapad av Black Sabbath.

Faktum är att en så trivial sak som namnet har rört upp känslor hos några få på internet, då dessa trott att gruppen gör anspråk på landet Mexiko vilket skulle vara en form av kulturell appropriering, men gruppen "gör inte anspråk" på mer än en delstat i det västerländska USA.

Men annars går det mesta New Mexican Doom Cults väg den senaste månaden. Vi träffar gruppen på Studio Ljudvallen i Gävle, granne med ett järnvägsspår där X-Tåget svischar förbi och Gävle sjukhus inte långt i från. De ska precis spela in tre låtar live i studion vilka kommer att sändas på den i år digitala tyska doom-festivalen Doomfarm 25 och 26 juni. Frågan fick de för bara några veckor sedan. Och ungefär samtidigt kom också ett förslag om att plita ner kråkor på ett skivkontrakt med Majestic Mountain Records som hör ihop med Ozium, där även Gävleakterna Silver Devil och Tempel ligger. Dessutom har gruppen lyfts av den inom scenen stora grekiska youtubern 666MrDoom.

Kanske går det att säga att det lossnat för gruppen, som existerat i Nils Ahnlands huvud sedan år 2000 men i materiell form sedan 2015. I grund och botten finns dock inga stora förhoppningar, utan blott en drivkraft att ha skoj, umgås och fika gemensamt vuxna män i grupp. Många sådana projekt stannar inom den närmsta kretsen, här har ryktet om orkestern sakta men säkert lämnat kommungränsen och blivit en internationell angelägenhet inom sin scen.

– Vi är liksom farbröder med familj och heltidsjobb allihopa. Men man kan säga att vi har en kreativitet och lust som om vi var 18 år, konstaterar Nils Ahnland.

– Ja, det är en viss frustration över den här krocken mellan den kreativa viljan och hur verkligheten ser ut, fyller Pär Gson som jobbar som handledare för personer med psykisk ohälsa.

* Följ New Mexican Doom Cult på Spotify där purfärska ep:n "Mark Of Cain" finns ute, Bandcamp, Facebook eller Instagram. Debutalbumet kommer på färgad splattervinyl 2022.