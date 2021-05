Gävlegruppen Mass Diversity har slutat krångla till det: "Mycket kaxigare nu"

Hela fem år har hunnit gå sedan funkrockarna Mass Diversitys första spelning, som var på stödgalan för CC-Puben: The Show must go on i Gasklockorna. Med åren har de etablerat sig som ett av Gävles mest strömmade rockband då flera låtar hamnar över 30 000 spelningar på Spotify. Vad som kanske framför allt utmärker dem har varit att de kunnat skriva hittiga låtar, men utan att göra avkall på diverse tekniska finesser som de alla klassiskt skolade musikerna besitter. Förutom sångare David Vallanger då, som har fått lära sig den hårda vägen om sångteknik för att inte sjunga sönder rösten.

Debutalbumet "Choosing Life" kom för nästan exakt två år sedan. Efter det har bandet lämnat Attitude Recordings, som drivs av David Vallangers mor: Regina Wallmark och vilken fortfarande sköter bokföring för bandet. Inget ont blont ligger bakom, utan det var dags att stå på egna ben helt enkelt. Det har de också gjort genom att ha bildat eget handelsbolag samt fixat en rymlig studio kombinerad med replokal i Gävle där Mass Diversity även spelar in andra akter. Efter en viss dvala är de redo att komma tillbaka och satsa på riktigt igen. En stor del i att gruppen inte har skrivit så mycket nytt material de senaste åren handlar om att basisten Izac Waldenby var med om en svår cykeololycka 2017 som fortfarande påverkar honom fyra år senare.

– Det var därför vi tänkte att vi kunde spela in akustiska versioner av våra gamla låtar, säger Timothy Waldenby och syftar på de två singlar som är ute nu och snart följs av en till.

– Vi tänkte att vi på så sätt skulle påminna oss om låtarnas budskap och ge det mer tyngd efter allt det jobbiga som varit med både olyckan och corona. Och att låtarna dessutom blir ett schysst avslut på det gamla soundet, fyller David Vallanger i.

Mass Diversity tillhör de rockband till vars dna det hör att vara ute och spela mycket. På så vis har pandemin varit tråkig. Men den har också givit dem tid och rum för kreativ eftertanke och framför allt låtskrivande. Låtarna ska nu bli kortare och de ekvilibristiska utsvävningarna färre. Eventuellt kan den nya "vikarierande på heltid-basisten" Jimmy Fors även känd från gruppen Friendship Bay ha bidragit till det.

– Det är rockigare nu, mindre funk och mer pop och rock, mer lättlyssnat. Innan har vi velat göra något unikt med varje låt, att ha med minst ett parti som är helt mind-blowing och kanske skjutit oss själva i foten litegrand, berättar David Vallanger.

– Nu fokuserar vi mer på kvalitet än kvantitet. Det kommer bli bra mycket kaxigare nu. Vi har börjat tillbaka till varför vi började med musik: för att det är kul, fyller Timothy Waldenby i.

Mer inpluggat ska Mass Diversity spela in framöver och nu med alla instrument unisont live i studion till skillnad från förr. Räkna med att resultatet kommer innan 2021 är slut och strax efter sommaren även material med David Vallangers soloprojekt som kretsar mycket kring hans bakgrund som alkohol- och drogberoende.

* Följ Mass Diversity på Spotify och Instagram.