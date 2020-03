Gävlehästen vann sin andra årsseger

SOLVALLA. Kristoffer Janson har ett lovande ämne i fyraåriga stoet And Stitch som tog andra årssegern när hon vann ett lopp inom V65 på Solvalla under fredagseftermiddagen. I förra starten blev hon tvåa bakom She Follow Me och det var just de två som var i en klass för sig även den här gången. Körande Jorma Kontio fick ladda rejält innan han kom till ledningen med And Stitch och valde sedan att släppa när She Follow Me kom farande varvet kvar. Inne på upploppet vred Kontio ut And Stitch som säkert klev förbi och vann på 1.13,1a/1 640 meter.

Mats Persson