Gävlemusiker bakom unikt musikprojekt: "Har aldrig gjorts något liknande i Sverige"

MNW grundades i slutet på 60-talet med inriktning på svenska musiker med svenska texter. På 70-talet hade en stor roll i punkrörelsen och hade bland annat band som Ebba Grön, Blå Tåget, Tant Brun och Nationalteatern.

Vid brytpunkten mellan 80- och 90-tal var Peter Lemarc det stora flaggskeppet och i slutet på decenniet var man ett av de största skivbolagen i Sverige.

– Sedan gick det åt fel håll. Riskkapitalister kom in och det blev egentligen bara skrutt av mycket, säger Claes Olsson, som tidigare jobbade på MNW.

Bolaget bytte sedan ägare ett par gånger och sedan drygt tio år tillbaka ägs MNW av Bonnier, och för ett par år sedan släpptes det sista nyutgivna albumet av Sundsvallsbandet Brända Barn.

Sedan dess har bolaget endast släppt extrautgåvor av MNW-artisters tidigare låtar, så kallade backkataloger.

Så för att fira att bolaget, som trots allt är aktivt, fyller 50 år har man valt att skapa en alldeles extra backkatalog.

– Det handlar om en box med över 20 skivor och med en historiebeskrivning av MNW och artisterna, säger Claes Olson.

Claes Olsson är uppväxt i Gävle och var verksam musiker i staden, men har under den senare delen av sitt liv bott i Stockholm. När MNW:s box skulle skapas föll valet på honom.

– Jag har gjort många liknande projekt med samlingsskivor tidigare, bland annat med Imperiet, Ebba Grön, Eldkvarn och Tomas Ledin, säger han.

Som tidigare medarbetare på MNW har han dessutom bra koll på många andra artister som skivbolaget släppt.

Han berättar att arbetet med boxen pågått i ungefär 1,5 år – och att någonting liknande inte gjorts i Sverige.

– Jag tror att det finns någon box som kanske är större i volym. Jag tror Lasse Stefanz och Ulf Lundell har gjort det. Men om man tittar på själva projektet att välja ut ur ett helt bolags historia, är det nog det största projektet i Sverige, i den här typen, säger han och fortsätter:

– Det handlar om över 16 000 låtar att gå igenom, även om jag inte lyssnat igenom alla från start till slut. Men det har så klart varit jätteroligt också. Jag älskar ju musik, säger han.

Har det varit svårt att välja ut vilka låtar som ska vara med?

– Ja, verkligen. Om man räknar lite snabbt är det ju ungefär 6 låtar per år, under de 50 åren, och på ett bolag som släppte kanske 60 album per år, blir det ganska svårt att välja ut.

I samlingsboxen finns dessutom många artister med en gävlekoppling.

Exempelvis företräds staden av Thomas Di Leva, banden Mobben och Doktor Kosmos, musikerna Ulf Ivarsson och Torsten Eckerman samt producenten Christer Björklund.

– Gävle har alltid haft en stor musikalisk roll, säger Claes Olson.

Han tror inte att boxen kommer att vara en storsäljare, utan att den snarare fyller ett musikalhistoriskt syfte.

– Jag tror inte att det blir en kioskvältare men det kommer att vara en viktig referenspunkt i den svenska musikaliska historieskrivningen, säger han.