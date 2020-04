Gävles folkbildare jobbar hårt för att ställa om i coronakrisen – men ser en risk att samhällets mest utsatta ska drabbas

I folkbildningens kärna finns det mänskliga mötet. Att träffas och lära sig av varandra, öga mot öga. Hur klarar en sådan verksamhet av en tid när social distansering är ett begrepp som alla har tvingats lära sig?

Git Sundberg beskriver det som en chock för verksamheten när de från en dag till en annan tvingades att ställa in stor del av sin verksamhet. Men de kunde snabbt ta sig an den nya situationen och göra det bästa av den verklighet som de har att förhålla sig till.

Den största förändringen som blev påtaglig direkt, och som Git Sundberg är mycket stolt över, är att ABF Gästrikebygden på en dryg vecka kunde ställa om från att vara ett bildningsförbund till att bli något som kan liknas vid en redaktion. Via plattformen ABF Agera når de ut med sådant som annars tar plats i det fysiska rummet, som kulturevenemang och föreläsningar. På plattformen finns allt från en romaninläsning av Bernt-Olov Andersson till lokalproducerad radioteater.

Folkbildningens andra del, studiecirklarna och kontakten med medlemsorganisationer, är en process som tar längre tid. Cirkelledare ska utbildas i de digitala verktygen. Både rent tekniskt men också – och det kanske är den svåraste nöten att knäcka – hur utbildningen i det fysiska rummet kan översättas till en skärm.

– Utmaningen är att få de pedagogiska metoderna att fungera i den ganska statiska miljö som de digitala plattformarna erbjuder. Vi måste tänka ett extra varv, men det är svårt.

När smittan har lagt sig, och vi kan mötas utan skärmar mellan oss igen, tror Git Sundberg att folkbildningen ändå kommer att stå kvar med ett ben i den digitala världen. Fysiska möten och möten via nätet kan komplettera varandra.

– Jag tror vi alla spekulerar i hur det nya normala kommer att se ut, att vi går mot en tillvaro som på gott och ont kommer att vara förändrad i grunden. Vår nyvunna kunskap och kompetens kommer att vara värdefull.

Studieförbundet Vuxenskolans Emelie Lundin ger en liknande bild som Git Sundberg. De har också delvis ställt om till en digital verksamhet, men hon ser det som att det fysiska mötet är så viktigt i folkbildningen att det nya arbetssättet bara kan ses som en nödlösning.

– Många som deltar i vår verksamhet är daglediga, det kan vara seniorer eller människor som står långt från arbetsmarknaden eller befinner sig i utanförskap på annat sätt. För dem betyder mötesplatserna mycket, det kanske är den enda kontakt med världen utanför som de har, säger Emelie Lundin.

Den ekonomiska oro som drabbat kulturlivet, som i många fall helt har satts på paus, gäller också i högsta grad folkbildningens organisationer. Folkbildningsrådet som slussar statliga bidrag till studieförbunden har gått ut med att 2020 ska undantas från den statistik som ersättningsnivåerna baseras på. Nu efterlyser folkbildningens organisationer ett sådant besked även från kommuner och regioner.

Emelie Lundin säger att det ändå har funnits en trygghet i att huvudfinansiären, staten, tidigt gav besked om att årets verksamhet inte ska ligga till grund för framtida bidrag.

– Det betyder jättemycket för oss att vi kan använda denna tid till att analysera verksamheten och tänka nytt kring arbetssätt. Jag upplever också att kommunen förstår situationen och har velat möta oss så gott det går för att kunna rädda verksamheten.

I coronakrisen har det blivit uppenbart att det finns ett informationsgap mellan olika grupper i samhället. Kan studieförbunden ta en större roll i hur vi arbetar med krisberedskap, Git Sundberg?

– Folkbildningen har alltid varit duktig på att ställa om. Vi gjorde det senast under asylvågen 2015 och vi har gjort det tidigare under olika kriser. Just nu ser jag det som ett av våra viktigaste uppdrag att prata om källkritiken, när så många sitter hemma utlämnade åt så många olika kanaler som det är svårt att bedöma hur trovärdiga de är, säger Git Sundberg.