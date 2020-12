Gävles högstadieskolor övergår till hemundervisning

Nyligen tog Gävle kommun beslut om att avsluta terminen för grundskolan i förtid, på fredag den 18 december.

Nu meddelas att högstadieeleverna får göra sina två sista skoldagar på distans.

Enligt Tomas Hartikainen, skolchef i Gävle, kommer Sandviken, Ockelbo och Hofors att agera likadant.

– Onsdagen kommer att gå till så att det är vanlig undervisning på förmiddagen, och sedan lunch. Därefter blir det en genomgång av förutsättningarna för distansundervisning. Det kommer att ske i Teams, säger Tomas Hartikainen, skolchef i Gävle kommun.

Han uppger att samtliga kommuner i Gävleborg kommer att fatta samma beslut, och att därmed även Sandviken, Ockelbo och Hofors kommer att ha distansundervisning på torsdag och fredag.

– Det är ett beslut som fattats i samråd med smittskyddet. Det är ett allvarligt läge nu och vi vill förmedla det. Regionen går på knäna, säger Tomas Hartikainen.

Han säger att de dagar som tas bort från höstterminen kommer att tas igen under vårterminen. Inte minst regeringens beslut att ställa in de nationella proven under vårterminen kommer att underlätta, menar Tomas Hartikainen.

– Det visade sig faktiskt i våras, att det ledde till att man hann med mer undervisning när de nationella proven ställdes in, säger han.