Gävles popdrottning Clara Mae är tillbaka på nytt skivbolag och första singeln på svenska – nu fyller hon 30 år

Räknat i strömningssiffror är Clara Mae utan konkurrens den största popstjärnan som är född och uppvuxen i Gävle. Lika känt ansikte för gemene man på gatan är hon nog dock inte, men tanken är att det ska bli ändring på den saken nu.

Hon har precis tagit sig ur ett kontrakt med en underetikett till bolagsjätten Atlantic. De ville att Clara Mae fortsatt skulle göra edm-pop, elektronisk popmusik, medan hon ville röra sig mot ett mer organiskt håll.

– Till sist märkte jag att de ville att jag skulle göra om alla låtar jag skickade och då var det dags att tänka om.

Att ta sig ur ett kontrakt i USA kan ta lika lång tid som att landa ett i grova drag, men nu har hon hittat hem på ett ännu större bolag: Universal, en av de tre globala giganterna inom musikindustrin. Dock är det på bolagets svenska division, vilket passar Clara Mae perfekt.

Clara Mae växte upp som Clara Hagman i Furuvik. Musiken har hon med sig från pappa Peter Ericson från 80-talsbandet Modesty och det moderna dansbandet Boogart. Även mamma Karin Hagman såg hela tiden till att marinera döttrarna i musik. Att de tre sjöng stämmor i bilen var en normalitet.

– Det har hela tiden varit musik och kreativitet runtom mig och det är nog det som har lett mig in på det. Man måste nog vara lite speciell typ av människa för att vilja jobba med musik. Min syster är mer ordentlig och har ett "riktigt" jobb, jag har nog varit mer typen som tänker att det löser sig. För mig har det inte funnits något annat ända sedan jag såg den där reklamen i Bollibompa för Lilla melodifestivalen.

Ja, redan 2002, ställde hon alltså upp i Lilla Melodifestivalen (även kallat Melodi Grand Prix Nordic) med "Hej, vem är du?" och kom fyra.

– Man känner sig lite gammal när man blickar tillbaka. Det var en helt annan tid i mitt liv, konstaterar Clara Hagman.

Året därefter vann hon deltävlingen i talangjakten Stjärnskott 2003 i Valbo köpcentrum med sin tidstypiska komposition "Skicka mig ett sms". Live-erfarenhet fick hon från Helges där hon var samtida med Alice Svensson. På gymnasiet valde hon Vasaskolans estetiska musikprogram, för att det var det som fanns att tillgå och lärde sig teori samt att våga ta för sig och improvisera, som hon säger.

Vid 18 års ålder var det dags för Idol i Tv4 där hon nådde semifinal. Det gjorde att hon 2010 blev rekryterad som medlem till nylanseringen av Ace Of Base, och med det fick tre års erfarenhet av att turnera runtom i världen. Det var dock först efter att hon lämnat projektet som hon började hitta sitt eget uttryck som artist. Till en början ville hon göra countrypop - vilket besökarna på Söderhielmska kunde få smakprov på sommaren 2014 då hon uppträdde där som husband med sin grupp The Seadiamonds. Men skivbolaget som rekryterade henne ville snarare att hon skulle röra sig i en riktning mot just edm-pop. De följande åren ägnade hon sig delvis därför främst åt att skriva åt andra artister. Först 2017 kände Clara Mae att hon hittat hem, då hon skrev det som också skulle bli hennes debutsingel: "I'm not her". Hennes mest strömmade låt med närmre 32 miljoner spelningar på Spotify.

– Jag kände helt enkelt att jag inte ville ge den till någon annan.

Sedan följde lansering i USA och spelningar runtom i världen som soloartisten Clara Mae av snittet vi känner i dag. Men nu lagom till att hon ska fylla 30, är det alltså något av en pånyttfödd artist vi möter.

Med 30 kommer också tankarna på att bilda familj och bygga bo. Pojkvännen tillika hockeymålvakten Alexander Sahlin är även han från Gävle.

– Min kille längtar hem till Gävle, medan jag är mer okej med att flytta lite närmre, köpa ett hus på pendlingsavstånd, någonstans mittemellan Gävle och Stockholm, men helt klart blir det norrut.

De två har varit ett par i tio år i höst, men den som tolkar Clara Maes texter bokstavligen får intrycket av att hon blir hjärtekrossad ofta.

– Ja, haha, han har väl sagt att jag borde skriva en låt om lycklig kärlek också, men det är inte riktigt min stil. Jag öser ur tonåren väldigt mycket.

