Gävles sjöfartshistoria i Drottninggatans nya skulptur

Att vara konstnär till ett offentligt verk och tillfredsställa alla är omöjligt. Det återstår att se vilken Gävlebornas dom blir över “Stapelstaden”, Ebba Bohlins nya offentliga verk på Drottninggatan. Men det har alla förutsättningar att tilltala alla kynnen, om man så föredrar formspråket i Ferdinand Bobergs brandstation eller Gävles rosa rondellskulpturer.

Bronsskulpturen med sina svällande, mjuka former refererar i såväl formspråk som titel till Gävles historia och stadens roll som länk för både varor och människor mellan Sverige och en större värld.

Gävle fick rättigheter som stapelstad 1491. Här samlades de varor som producerats för att skeppas ut i världen, här byggdes stora förmögenheter upp. Gävle var östkustens viktigaste hamn och flödena av varor som passerade genom staden har fångats i skulpturens former. Här kan man se sådant som staplade kaffesäckar, runda silltunnor och hamnens slingrande rep.

Hamnens värld har traditionellt varit manlig, men det finns någonting mycket feminint i hur Ebba Bohlin har låtit bronsen flyta ut i mjuka, böljande former.

I det dokumenterade idéarbetet till “Stapelstaden” finns ett fotografi på en kvinnokropp i svartvitt med fettvalkar som ännu en ledtråd till vilka former som har inspirerat konstnären. När vi människor samlar på oss resurser för senare konsumtion, precis som Gävle gjorde i hamnmagasinen, är det rent kroppsligt just i form av fett.

När grosshandlarna skapade de förmögenheter som byggde Gävles ståtligaste stenbyggnader var fettet en statussymbol. I dag passerar Gävlebor “Stapelstaden” på väg till något av alla gym i en förtvivlad kamp för att hålla valkarna borta när fettet har blivit lågstatus.

Det jag tycker om med “Stapelstaden” är att verket är så mångtydigt. Det kan, med sina referenser i formspråket till Bobergs brandstation och Gävles historia som hamnstad, appellera till en lokalhistoriskt intresserad del av befolkningen som önskar sig en mer traditionell offentlig konst. På så sätt är den verkligen ett verk för en paradgata och de politiska ambitioner som har funnits med upprustningen av Drottninggatan.

Men skulpturen har också egenskaper som mer kan locka den del av allmänheten som har uppskattat Gävles rosa rondellkonst. Här finns frågor om kommersialismen och människans vilja att stapla på hög, ju högre desto bättre. Den noterar utan att nödvändigtvis döma när människor med shoppingkassar passerar.

I skissförslaget hade “Stapelstaden” undertiteln “Living of the fat of the land”. Det kan vara värt att stanna upp inför denna undertitel och fundera över vad den säger om Gävle i dag. Visst, Gävle hamn expanderar, även om dess roll är mer blygsam jämfört med 1800-talets blomstringstid. Men i övrigt då? Vad är det för fett som vi ska leva av? De senaste årens mest uppmärksammade företagsnyheter har varit Microsofts serverhallar, som slukar mycket energi men som ger få arbetstillfällen i utbyte.

Den offentliga konstens hållbarhet har varit ett aktuellt ämne de senaste åren. Många av Gävles skulpturer förfaller och kommunen annonserade bara häromveckan att den skjuter till medel för att vården av vår gemensamt ägda konstskatt ska få lite mer rimliga förutsättningar. Denna tidnings ledarsida argumenterade för att införskaffandet av ny offentlig konst skulle sättas på paus. “Stapelstaden” har alla förutsättningar att bli ett hållbart verk som kommer att glädja Gävlebor under lång tid framöver.

När man tar del av idéarbetet bakom “Stapelstaden” råder det inte någon tvekan om att Ebba Bohlin har tagit platsens specifika förutsättningar och historia på stort allvar. Hon har inte pressat in sina idéer med skohorn i Gävle, utan har med respekt och nyfikenhet närmat sig frågorna kring vad som har format just denna plats på jorden.

Här finns såväl en påminnelse om ett anrikt förflutet som frågor om en osäker framtid.

Konstnären Ebba Bohlin om …

… den historiska inspirationen från Gävles hamn:

“Det är fascinerande att tänka sig en promenad i hamnmagasinen som de måste ha sett ut, med varor från världens alla hörn, men även inhemska på väg ut. Tunnor med sill, säckar med säd och kaffe, gigantiska högar av stångjärn, staplade lådor …”

… inspirationen från Ferdinand Bobergs brandstation:

“Jag känner starkt för hans formspråk och känner själv att det går igen i skulpturen, något jag framför allt tittat på är de fina brandslangarna i brandstationens emblem (se den veckade formen), men även hans materialbehandling med ett genomgående intresse för lera/tegel.”

… skulpturens hållbarhet:

“Den röda patinerade ytan inbjuder till att komma nära, och åldras på ett naturligt vackert vis om besökare skulle välja att ta på den.”

Källa: Skissförslag till “Stapelstaden”

*

Fakta: “Stapelstaden” av Ebba Bohlin

“Stapelstaden” har inspirerats av Gävles historia som hamnstad. Skulpturen av rödpatinerad brons står på en sockel av granit, är knappt två meter hög och väger 220 kilo. Skulpturen har kommit till med pengar från den så kallade enprocentsregeln, som innebär att en procent av kostnaden för renovering/byggnation används till konstnärlig gestaltning. Kostnaden för renoveringen av Drottninggatan har beräknats till 36 miljoner kronor.