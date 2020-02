Gävleskolor informeras om corona – smittskyddsläkaren: "Förstår att oro finns"

Frisersalongen Noomi på Söder har skickat ut information till sina kunder där man ber sina dem som har varit på resor i riskområden eller i drabbade länder att vänta med att boka behandlingar minst 2 veckor efter hemresa.

– Jag fick tipset av en kollega och tyckte att det var en vettig idé att förebygga smitta på det sättet, säger Noomi Horn.

Det gör salongen för kundernas hälsosäkerhet och för att minska smittorisken.

– Eftersom vi träffar så mycket folk i det här yrket skulle det ju kunna bli en snabb spridning. Det kan nog vara bra att tänka till i alla branscher.

Kunder som bokat resor har varit fundersamma på om de ska åka eller inte, berättar Noomi Horn.

Är du orolig själv över viruset?

– Ja och nej. Det är klart att man är orolig att det verkar spridas så pass snabbt men än så länge verkar det inte vara några större problem här.

Gävle kommun har skickat ut information till alla skolor och bevakar coronavirusets utveckling. Barn, elever och medarbetare som har varit i områden där viruset sprids uppmanas att vara uppmärksamma på symtom och kontakta 1177 ifall de får hosta, andningssvårigheter eller feber. I så fall ska de hålla sig hemma, men annars råder skolplikt som vanligt.

Gävle kommun har inget reseförbud för sina anställda.

– Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och informerar internt om det. Vi hänvisar även på vår hemsida till folkhälsomyndigheten och 1177. Vi har inte infört några restriktioner, säger Vinita Thyberg, förhandlingschef på HR-avdelningen på kommunen.

Smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo menar att man i nuläget inte behöver vara orolig för viruset i Gävle.

– Jag förstår att det finns en oro. Just nu menar folkhälsomyndigheten det är en extremt liten risk att träffa någon som är sjuk och bli smittad i Sverige.

Han vill inte uttala sig om frisersalongens beslut i sig men håller med om att det är bra att vara försiktig.

– Det är såklart viktigt att man sköter sin hygien och undviker folk som har hosta och snuva samt håller sig hemma när man själv är sjuk. Men det gäller ju året om och det tjatar jag om varje år.

Många har varit på sportlovsresa och kommer nu hem.

– De som varit på ställen som kan vara smittoområden och känner av symtom ska såklart ta kontakt med 1177 så får vi ta hand om det. De flesta prov vi tagit är negativa och skulle de vara positiva får vi hantera det. Vi följer utvecklingen och förbereder oss på att en smittad person ska vårdas på ett säkert sätt, säger Signar Mäkitalo.

FAKTA

Forskare vid John Hopkins-universitetet i USA har skapat en karta på nätet där man kan följa coronavirusets geografiska spridning. Kartan bygger på data från Centers for Disease Control and Prevention och världshälsoorganisationen WHO. Syftet med kartan är att minska spridningen av desinformation kring coronaviruset.

Här kan du nå den digitala kartan.