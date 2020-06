Gävlesonen vänder hem till satsande Strömsbro – samtidigt drömmer han om SHL: "Drömmen är att spela med Brynäs en dag"

Senast Erik Broman spelade hockey i Gävle var säsongen 2016/17. Då var han lagkapten i Brynäs J20 lag, ett lag som bestod av spelare som Rasmus Sandin (nu i Toronto Maple Leafs) och Adam Boqvist (nu i Chicago Blackhawks). Broman hann även med att göra 18 matcher i SHL med Brynäs innan karriären tog en annan väg. De tre senaste säsongerna har han spenderat i hockeyettan – i fredags stod det klart att det blir en fjärde då han presenterades av Strömsbro IF.

Den 189 centimeter långe centern är tydlig med att han har höga ambitioner med karriären – trots att han "vänder hem" redan vid 23 års ålder.

– Det viktigaste för mig var att gå till ett lag som satsar och vill något. När möjligheten fanns att gå till ett lag som verkligen vill uppåt och dessutom är hemma i Gävle så kändes det jättebra, säger Broman.

Vad är målsättningen?

– Vi ska ta oss till Allettan i alla fall, det tycker jag.

Nyförvärvet är imponerad av Strömsbros ambitioner. Samtidigt hymlar han inte med att han ser sin tid i division 1 som en språngbräda till spel på högre nivåer.

– Jag vet vad jag kan jag kan spela på en högre nivå. Så det gäller att göra det bra i Strömsbro nu för både mig och laget.

Cirka 30 poäng från din klubba de två senaste säsongerna i hockeyettan är det det vi ska förvänta oss av dig?

– Jag har mer än så i mig. Tanken är att jag ska ha en offensivare mer pulserande roll här. Får jag allt att stämma kommer det att bli mer än 30 poäng från mig i år.

Du gick genom Brynäs ungdomsverksamhet till A-laget. Nu är du tillbaka i Gävle. Är förhoppningen att Brynäs ska få upp ögonen för dig?

– Steget från ettan till SHL är enormt men förhoppningen är att kunna spela så högt som möjligt. Självklart drömmer man om att få komma tillbaka och spela i SHL med Brynäs, det vore verkligen en dröm, säger han.

FAKTA/ Här är alla Strömsbros nyförvärv: Erik Broman (Lindlövens IF), Alex Lind (Mora), Marcus Lindblom (Nyköpings SK), Victor Barrögård (Brynäs IF J20), Martin Naenfeldt (Ringerike), Lucas Gustavsson (Nyköpings SK) och Axel Westlund (Brynäs IF J20).