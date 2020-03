Gävletjej i nya säsongen av Robinson – åkte ner för att samla in pengar till forskning om mammans bröstcancer: "Blev starkare psykiskt"

Cecilia Nilsson Wallin blev en snackis 2015 då hon som 16-åring hyllades av bloggaren Perez Hilton som ett framtidslöfte inom skandinavisk pops nya framtid. Det har nu gått två år sedan förra släppet och hon bor numera i Vallentuna. Om en månad kommer återkomstsingeln "Blame Me On The Alcohol" lagom till den nya säsongen av Robinson.

Där kom Cecilia Nilsson Wallin med tack vare en fråga från en tjej som hjälpte henne med hennes första text-video för längesen och som jobbar med produktionsbolaget Mastiff, bakom Robinson.

– "Varför inte? Fan vad kul", tänkte jag, åkte ner på casting, kom med och då var det bara en månad kvar tills vi skulle åka till Fiji, berättar Cecilia Nilsson Wallin.

Hon hade sett programmet sporadiskt innan.

– Jag visste ju vad jag gav mig in på, men till saken hör att jag är världens värsta hypokondriker. Bara några dagar innan vi skulle åka berättade produktionen om vilka djur vi skulle akta oss för, vilket inte gjorde det bättre. Vi varnades bland annat för en livsfarlig snäcka som såg ut som en glasstrut. Snacka om dubbla budskap.

21-åringens särdrag låter som en dokusåpamakares högsta dröm.

– När mina tjejkompisar fick höra att jag skulle vara med tyckte de det var askul, för de vet att jag är superbekväm av mig, men samtidigt verkligen inte rädd att skämma ut mig heller. I synkarna (enskilda intervjuer) blev det ofta att alla i produktionen bröt ihop och skrattade jättemycket. Jag är lite rädd att de skrattade åt mig och inte med mig.

Cecilia Nilsson Wallin är dock tämligen lugn inför sändningen.

– Jag vet att jag kommer bli framställd som den virriga och superfnittriga tjejen. Det kommer säkert göras memes på mig. Och jag får väl skylla mig själv litegrand. Hade jag varit 17 år hade det varit en annan sak, men nu bryr jag mig inte så mycket om någon tycker jag är dum eller så.

Cecilia Nilsson Wallins mamma insjuknade i bröstcancer precis innan resan till Fiji.

– Sjukt nog blev det att jag lyckades hitta någon slags styrka i det. Så jag åkte ner med målet att jag skulle vinna och donera pengarna till Bröstcancerfonden.

Som utmärkande personlighetsdrag nämner hon också sin i sitt tycke extrema klumpighet. För hypokondrin gäller främst sjukdomar "som inte går att se". Att bryta något eller få ytliga sårskador är alltså inget hon räds.

– Jag gör illa mig själv hela tiden. Bara i dag har jag ramlat säkert fem gånger. Det enda negativa med Robinson var resan hem då det blev världens sjöstorm och jag slog mig rejält på båten. Sen när jag kom hem snubblade jag i duschen också.

Hon kom in bra i gruppen annars tycker hon.

– Jag kom rätt väl överens med alla, då jag är rätt rak och ärlig, inte snackar skit eller tjafsar. Det var ingen som sa något negativt om mig till mig där i alla fall, men vi får väl se i synkarna i programmet.

Robinson är det enda reality-program Cecilia Nilsson Wallin kan tänka sig att vara med i, mycket på grund av utmaningen.

– Fatta vad coolt att kunna säga att man vunnit Robinson liksom. Och det enda du behöver tänka på under inspelningen är att gå runt tänka på "hur jag ska få mat i dag". Det är ganska avslappnande.

Vad tar du med dig från Robinson?

– Jag tycker få saker är jobbiga nu. Som att åka och handla. Det hade jag dödat för där borta. Jag blev starkare psykiskt, inte minst i att vara utan mamma precis efter att hon blev sjuk. Att vara på ön blev ett sätt att lugna ner mig själv.

Utöver musiken har hon även startat ett företag som gör överfallslarm för tjejer. Det unika med dessa är att de har gps, talar med röst i stället för att pipa, är kopplade till en app och ser ut som en accessoar i form av en klocka.

– Det finns inget liknande ens i USA. Just nu väntar jag på att prototypen ska komma.