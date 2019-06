Gävletjej vann Helges talangjakt

Helges talangjakt avgjordes under torsdag 6 juni och fredag 7 juni på Helges aktiviteteshus i Andersbergs centrum med deltagare från flera orter i Mellansverige. Under finalen var det Ingrid Fröderberg från Gävle som imponerade mest på juryn i den äldre åldersgruppen.

"Juryn fullständigt kapitulerade för hennes extrema röstkontroll, register och soulkänsla i Sing-versionen av Stevie Wonder´s gamla klassiker "Don't You Worry ´Bout A Thing", berättar arrangören Johan Jämtberg i ett pressmeddelande.

Gävle representerades också på andra plats av 17-åriga Signe Lindbäck som spelade egenskrivna låten "If I Try".

I den yngre ålderskategorin vann 13-åriga Alma Adolfsson från Stockholm. Hon framförde Raigns powerballad "Don't Let Me Go".